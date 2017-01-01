Alterator-ldap-users

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м (Выбор источника)
 
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[[Файл:Alterator-ldap-users_0.png|Выбор источника данных о пользователях]]
[[Файл:Alterator-ldap-users_0.png|Выбор источника данных о пользователях]]
-
Возможные варанты:
+
Возможные варианты:
-
* текущий метод аутентификации (выбирается в модуле [[Alterator-auth|«Аутентификация»]]),
+
* текущий метод аутентификации (выбирается в модуле [[Alterator-auth|«Аутентификация»]]);
-
* файл {{path|/etc/passwd}} (выбран по-умолчанию),
+
* файл {{path|/etc/passwd}} (выбран по-умолчанию);
-
* локальная база LDAP или
+
* локальная база LDAP;
-
* база LDAP на другом сервере,
+
* база LDAP на другом сервере;
* локальная база Samba DC (начиная с версии 0.8.4-alt2 и при наличии пакета <code>netcmdplus</code>).
* локальная база Samba DC (начиная с версии 0.8.4-alt2 и при наличии пакета <code>netcmdplus</code>).

Текущая версия на 12:00, 17 мая 2017

Содержание

[править] Название пакета

alterator-ldap-users

[править] Назначение

Модуль Пользователи позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.

С помощью данного модуля можно:

  • добавить учётную запись нового пользователя;
  • удалить существующую учётную запись;
  • изменить параметры существующей учётной записи.

[править] Запуск

Модуль Пользователи доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (Пользователи ▷ Пользователи):

Веб-интерфейс модуля Пользователи

[править] Использование модуля

[править] Выбор источника

Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:

Выбор источника данных о пользователях

Возможные варианты:

  • текущий метод аутентификации (выбирается в модуле «Аутентификация»);
  • файл /etc/passwd (выбран по-умолчанию);
  • локальная база LDAP;
  • база LDAP на другом сервере;
  • локальная база Samba DC (начиная с версии 0.8.4-alt2 и при наличии пакета netcmdplus).

[править] Новая учётная запись

Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку «Создать», после чего имя отобразится в списке слева.

[править] Настройка учётной записи

Для дополнительных настроек необходимо выделить существующую учётную запись, выбрав её из списка:

Настройка учётной записи

Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя «Фильтр пользователей». Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку «Выбрать».

Список доступных полей зависит от выбранного источника данных о пользователях.

[править] Вкладка учётная запись

Настройка учётной записи

Во вкладке Учётная запись каждой учётной записи можно задать:

Фамилия, Имя, Отчество

Поля для ввода информации о владельце учётной записи.

Домашний каталог

Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.

Интерпретатор команд

Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.

Пароль

Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.

Фотография

Фотография пользователя.

[править] Вкладка группа

Во вкладке Группы можно настроить принадлежность учётной записи группам:

Группы учётной записи

Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке Доступные группы и нажать кнопку Btn backward.png

Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке Входит в группы и нажать кнопку Btn forward.png

[править] Вкладка Работа

Вкладка Работа

Во вкладке Работа можно настроить поля дополнительной информации о владельце учётной записи:

  • Организация
  • Подразделение
  • Должность
  • Телефон
  • Мобильный телефон
  • Отдел
  • Адрес

[править] Вкладка Электронная почта

Вкладка Электронная почта

По умолчанию для каждой создаваемой учётной записи создаётся e-mail вида имя_пользователя@домен. При необходимости во вкладке Электронная почта можно добавить дополнительные адреса, которые будут являться алиасами основного адреса, совпадающего с именем пользователя.

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Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-asterisk-gateway • Alterator-asterisk-limits • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-bird • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-control • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mass-management • Alterator-mirror • Alterator-mkbootflash • Alterator-net-bl • Alterator-net-bond • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-net-vlan • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-selinux-users • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sshd • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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