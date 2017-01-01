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Текущая версия на 12:00, 17 мая 2017

править] Название пакета

alterator-ldap-users

править] Назначение

Модуль Пользователи позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.

С помощью данного модуля можно:

добавить учётную запись нового пользователя;

удалить существующую учётную запись;

изменить параметры существующей учётной записи.

править] Запуск

Модуль Пользователи доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (Пользователи ▷ Пользователи):

править] Использование модуля

править] Выбор источника

Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:

Возможные варианты:

текущий метод аутентификации (выбирается в модуле «Аутентификация»);

файл /etc/passwd (выбран по-умолчанию);

(выбран по-умолчанию); локальная база LDAP;

база LDAP на другом сервере;

локальная база Samba DC (начиная с версии 0.8.4-alt2 и при наличии пакета netcmdplus ).

править] Новая учётная запись

Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку «Создать», после чего имя отобразится в списке слева.

править] Настройка учётной записи

Для дополнительных настроек необходимо выделить существующую учётную запись, выбрав её из списка:

Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя «Фильтр пользователей». Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку «Выбрать».

Список доступных полей зависит от выбранного источника данных о пользователях.

править] Вкладка учётная запись

Во вкладке Учётная запись каждой учётной записи можно задать:

Фамилия, Имя, Отчество

Поля для ввода информации о владельце учётной записи.

Домашний каталог

Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.

Интерпретатор команд

Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.

Пароль

Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.

Фотография

Фотография пользователя.

править] Вкладка группа

Во вкладке Группы можно настроить принадлежность учётной записи группам:

Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке Доступные группы и нажать кнопку

Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке Входит в группы и нажать кнопку

править] Вкладка Работа

Во вкладке Работа можно настроить поля дополнительной информации о владельце учётной записи:

Организация

Подразделение

Должность

Телефон

Мобильный телефон

Отдел

Адрес

править] Вкладка Электронная почта

По умолчанию для каждой создаваемой учётной записи создаётся e-mail вида имя_пользователя@домен. При необходимости во вкладке Электронная почта можно добавить дополнительные адреса, которые будут являться алиасами основного адреса, совпадающего с именем пользователя.