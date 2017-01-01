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Версия 14:07, 17 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Текущая версия на 06:34, 25 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina м Строка 1: Строка 1: + == Название пакета == + + {{pkg|alterator-ldap-users}} + == Назначение == == Назначение == - Модуль {{pkg|alterator-ldap-users}} позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей. + + Модуль '''Пользователи''' позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей. С помощью данного модуля можно: С помощью данного модуля можно: Строка 9: Строка 14: == Запуск == == Запуск == - Модуль {{pkg|alterator-ldap-users}} доступен в веб-интерфейсе ( https://ip-address:8080 ( группа Пользователи , пункт Пользователи ) ): + Модуль '''Пользователи''' доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 ( {{nav| Пользователи | Пользователи }} ): - [[Файл:Alterator-ldap-users.png|Веб-интерфейс модуля alterator-ldap-users ]] + [[Файл:Alterator-ldap-users.png|Веб-интерфейс модуля Пользователи ]] == Использование модуля == == Использование модуля == Строка 25: Строка 30: === Новая учётная запись === === Новая учётная запись === - Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку Создать , после чего имя отобразится в списке слева. + Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку «Создать» , после чего имя отобразится в списке слева. === Настройка учётной записи === === Настройка учётной записи === Строка 33: Строка 38: [[Файл:Alterator-ldap-users_1.png|Настройка учётной записи]] [[Файл:Alterator-ldap-users_1.png|Настройка учётной записи]] - Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей . Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку '''Выбрать''' . + Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя «Фильтр пользователей» . Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку «Выбрать» . - Список доступных полей завистит от выбранного источника данных о пользователях. + Список доступных полей зависит от выбранного источника данных о пользователях. === Вкладка учётная запись === === Вкладка учётная запись === Строка 45: Строка 50: Поля для ввода информации о владельце учётной записи. Поля для ввода информации о владельце учётной записи. ;Домашний каталог: ;Домашний каталог: - Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи. + Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в {{path| /home/имя_пользователя }} , где имя_пользователя — это имя учётной записи. ;Интерпретатор команд: ;Интерпретатор команд: Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash. Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.

Текущая версия на 06:34, 25 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-ldap-users

править] Назначение

Модуль Пользователи позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.

С помощью данного модуля можно:

добавить учётную запись нового пользователя;

удалить существующую учётную запись;

изменить параметры существующей учётной записи.

править] Запуск

Модуль Пользователи доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (Пользователи ▷ Пользователи):

править] Использование модуля

править] Выбор источника

Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:

Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле «Аутентификация»), файл /etc/passwd (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или база LDAP на другом сервере.

править] Новая учётная запись

Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку «Создать», после чего имя отобразится в списке слева.

править] Настройка учётной записи

Для дополнительных настроек необходимо выделить существующую учётную запись, выбрав её из списка:

Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя «Фильтр пользователей». Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку «Выбрать».

Список доступных полей зависит от выбранного источника данных о пользователях.

править] Вкладка учётная запись

Во вкладке Учётная запись каждой учётной записи можно задать:

Фамилия, Имя, Отчество

Поля для ввода информации о владельце учётной записи.

Домашний каталог

Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.

Интерпретатор команд

Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.

Пароль

Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.

Фотография

Фотография пользователя.

править] Вкладка группа

Во вкладке Группы можно настроить принадлежность учётной записи группам:

Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке Доступные группы и нажать кнопку

Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке Входит в группы и нажать кнопку

править] Вкладка Работа

Во вкладке Работа можно настроить поля дополнительной информации о владельце учётной записи:

Организация

Подразделение

Должность

Телефон

Мобильный телефон

Отдел

Адрес

править] Вкладка Электронная почта

По умолчанию для каждой создаваемой учётной записи создаётся e-mail вида имя_пользователя@домен. При необходимости во вкладке Электронная почта можно добавить дополнительные адреса, которые будут являться алиасами основного адреса, совпадающего с именем пользователя.