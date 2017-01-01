Alterator-ldap-users
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== Назначение ==
== Назначение ==
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Модуль
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Модуль позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.
С помощью данного модуля можно:
С помощью данного модуля можно:
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== Запуск ==
== Запуск ==
|-
Модуль
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Модуль доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (ПользователиПользователи):
|-
[[Файл:Alterator-ldap-users.png|Веб-интерфейс модуля
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[[Файл:Alterator-ldap-users.png|Веб-интерфейс модуля ]]
== Использование модуля ==
== Использование модуля ==
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=== Новая учётная запись ===
=== Новая учётная запись ===
|-
Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку
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Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку , после чего имя отобразится в списке слева.
=== Настройка учётной записи ===
=== Настройка учётной записи ===
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[[Файл:Alterator-ldap-users_1.png|Настройка учётной записи]]
[[Файл:Alterator-ldap-users_1.png|Настройка учётной записи]]
|-
Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя
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Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя . Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку .
|-
Список доступных полей
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Список доступных полей от выбранного источника данных о пользователях.
=== Вкладка учётная запись ===
=== Вкладка учётная запись ===
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Поля для ввода информации о владельце учётной записи.
Поля для ввода информации о владельце учётной записи.
;Домашний каталог:
;Домашний каталог:
|-
Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.
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Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.
;Интерпретатор команд:
;Интерпретатор команд:
Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.
Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.
Текущая версия на 06:34, 25 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-ldap-users
[править] Назначение
Модуль Пользователи позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.
С помощью данного модуля можно:
- добавить учётную запись нового пользователя;
- удалить существующую учётную запись;
- изменить параметры существующей учётной записи.
[править] Запуск
Модуль Пользователи доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (Пользователи ▷ Пользователи):
[править] Использование модуля
[править] Выбор источника
Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:
Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле «Аутентификация»), файл /etc/passwd (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или база LDAP на другом сервере.
[править] Новая учётная запись
Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку «Создать», после чего имя отобразится в списке слева.
[править] Настройка учётной записи
Для дополнительных настроек необходимо выделить существующую учётную запись, выбрав её из списка:
Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя «Фильтр пользователей». Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку «Выбрать».
Список доступных полей зависит от выбранного источника данных о пользователях.
[править] Вкладка учётная запись
Во вкладке Учётная запись каждой учётной записи можно задать:
- Фамилия, Имя, Отчество
-
Поля для ввода информации о владельце учётной записи.
- Домашний каталог
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Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.
- Интерпретатор команд
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Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.
- Пароль
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Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.
- Фотография
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Фотография пользователя.
[править] Вкладка группа
Во вкладке Группы можно настроить принадлежность учётной записи группам:
Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке Доступные группы и нажать кнопку
Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке Входит в группы и нажать кнопку
[править] Вкладка Работа
Во вкладке Работа можно настроить поля дополнительной информации о владельце учётной записи:
- Организация
- Подразделение
- Должность
- Телефон
- Мобильный телефон
- Отдел
- Адрес
[править] Вкладка Электронная почта
По умолчанию для каждой создаваемой учётной записи создаётся e-mail вида имя_пользователя@домен. При необходимости во вкладке Электронная почта можно добавить дополнительные адреса, которые будут являться алиасами основного адреса, совпадающего с именем пользователя.