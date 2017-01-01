Alterator-ldap-users

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 21: Строка 21:
[[Файл:Alterator-ldap-users_0.png|Выбор источника данных о пользователях]]
[[Файл:Alterator-ldap-users_0.png|Выбор источника данных о пользователях]]
-
Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле [[Alterator-auth|«Аутентификация»]]), файл {{path|/etc/passwd}} (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или н адругом сервере.  
+
Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле [[Alterator-auth|«Аутентификация»]]), файл {{path|/etc/passwd}} (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или база LDAP на другом сервере.  
=== Новая учётная запись ===
=== Новая учётная запись ===
Строка 33: Строка 33:
[[Файл:Alterator-ldap-users_1.png|Настройка учётной записи]]
[[Файл:Alterator-ldap-users_1.png|Настройка учётной записи]]
-
Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей. Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку Выбрать.
+
Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей. Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку '''Выбрать'''.
 +
 
 +
Список доступных полей завистит от выбранного источника данных о пользователях.
 +
 
 +
=== Вкладка учётная запись ===
 +
 
 +
[[Файл:Alterator-ldap-users_5.png|Настройка учётной записи]]
Во вкладке ''Учётная запись'' каждой учётной записи можно задать:  
Во вкладке ''Учётная запись'' каждой учётной записи можно задать:  
Строка 43: Строка 49:
Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.
Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.
;Пароль:
;Пароль:
-
Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.  
+
Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка ''Создать автоматически''), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.  
 +
;Фотография:
 +
Фотография пользователя.
 +
 
 +
=== Вкладка группа ===
Во вкладке ''Группы'' можно настроить принадлежность учётной записи группам:  
Во вкладке ''Группы'' можно настроить принадлежность учётной записи группам:  
Строка 52: Строка 62:
Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке ''Входит в группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_forward.png]]  
Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке ''Входит в группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_forward.png]]  
 +
 +
=== Вкладка Работа ===
 +
 +
[[Файл:Alterator-ldap-users_3.png|Вкладка Работа]]
 +
 +
Во вкладке ''Работа'' можно настроить поля дополнительной информации о владельце учётной записи:
 +
*Организация
 +
*Подразделение
 +
*Должность
 +
*Телефон
 +
*Мобильный телефон
 +
*Отдел
 +
*Адрес
 +
 +
=== Вкладка Электронная почта ===
 +
 +
[[Файл:Alterator-ldap-users_4.png|Вкладка Электронная почта]]
 +
 +
По умолчанию для каждой создаваемой учётной записи создаётся e-mail вида ''имя_пользователя@домен''. При необходимости во вкладке ''Электронная почта'' можно добавить дополнительные адреса, которые будут являться алиасами основного адреса, совпадающего с именем пользователя.
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 14:07, 17 апреля 2017

Содержание

[править] Назначение

Модуль alterator-ldap-users позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.

С помощью данного модуля можно:

  • добавить учётную запись нового пользователя;
  • удалить существующую учётную запись;
  • изменить параметры существующей учётной записи.

[править] Запуск

Модуль alterator-ldap-users доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Пользователи)):

Веб-интерфейс модуля alterator-ldap-users

[править] Использование модуля

[править] Выбор источника

Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:

Выбор источника данных о пользователях

Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле «Аутентификация»), файл /etc/passwd (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или база LDAP на другом сервере.

[править] Новая учётная запись

Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку Создать, после чего имя отобразится в списке слева.

[править] Настройка учётной записи

Для дополнительных настроек необходимо выделить существующую учётную запись, выбрав её из списка:

Настройка учётной записи

Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей. Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку Выбрать.

Список доступных полей завистит от выбранного источника данных о пользователях.

[править] Вкладка учётная запись

Настройка учётной записи

Во вкладке Учётная запись каждой учётной записи можно задать:

Фамилия, Имя, Отчество

Поля для ввода информации о владельце учётной записи.

Домашний каталог

Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.

Интерпретатор команд

Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.

Пароль

Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.

Фотография

Фотография пользователя.

[править] Вкладка группа

Во вкладке Группы можно настроить принадлежность учётной записи группам:

Группы учётной записи

Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке Доступные группы и нажать кнопку Btn backward.png

Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке Входит в группы и нажать кнопку Btn forward.png

[править] Вкладка Работа

Вкладка Работа

Во вкладке Работа можно настроить поля дополнительной информации о владельце учётной записи:

  • Организация
  • Подразделение
  • Должность
  • Телефон
  • Мобильный телефон
  • Отдел
  • Адрес

[править] Вкладка Электронная почта

Вкладка Электронная почта

По умолчанию для каждой создаваемой учётной записи создаётся e-mail вида имя_пользователя@домен. При необходимости во вкладке Электронная почта можно добавить дополнительные адреса, которые будут являться алиасами основного адреса, совпадающего с именем пользователя.

Модули Alterator

Alterator-auth • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
Личные инструменты