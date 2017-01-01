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Версия 13:29, 14 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Текущая версия на 14:07, 17 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina Строка 21: Строка 21: [[Файл:Alterator-ldap-users_0.png|Выбор источника данных о пользователях]] [[Файл:Alterator-ldap-users_0.png|Выбор источника данных о пользователях]] - Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле [[Alterator-auth|«Аутентификация»]]), файл {{path|/etc/passwd}} (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или н адругом сервере. + Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле [[Alterator-auth|«Аутентификация»]]), файл {{path|/etc/passwd}} (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или база LDAP на другом сервере. === Новая учётная запись === === Новая учётная запись === Строка 33: Строка 33: [[Файл:Alterator-ldap-users_1.png|Настройка учётной записи]] [[Файл:Alterator-ldap-users_1.png|Настройка учётной записи]] - Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей. Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку Выбрать. + Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей. Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку ''' Выбрать ''' . + + Список доступных полей завистит от выбранного источника данных о пользователях. + + === Вкладка учётная запись === + + [[Файл:Alterator-ldap-users_5.png|Настройка учётной записи]] Во вкладке ''Учётная запись'' каждой учётной записи можно задать: Во вкладке ''Учётная запись'' каждой учётной записи можно задать: Строка 43: Строка 49: Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash. Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash. ;Пароль: ;Пароль: - Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение. + Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка '' Создать автоматически '' ), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение. + ;Фотография: + Фотография пользователя. + + === Вкладка группа === Во вкладке ''Группы'' можно настроить принадлежность учётной записи группам: Во вкладке ''Группы'' можно настроить принадлежность учётной записи группам: Строка 52: Строка 62: Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке ''Входит в группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_forward.png]] Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке ''Входит в группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_forward.png]] + + === Вкладка Работа === + + [[Файл:Alterator-ldap-users_3.png|Вкладка Работа]] + + Во вкладке ''Работа'' можно настроить поля дополнительной информации о владельце учётной записи: + *Организация + *Подразделение + *Должность + *Телефон + *Мобильный телефон + *Отдел + *Адрес + + === Вкладка Электронная почта === + + [[Файл:Alterator-ldap-users_4.png|Вкладка Электронная почта]] + + По умолчанию для каждой создаваемой учётной записи создаётся e-mail вида ''имя_пользователя@домен''. При необходимости во вкладке ''Электронная почта'' можно добавить дополнительные адреса, которые будут являться алиасами основного адреса, совпадающего с именем пользователя. {{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}} {{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 14:07, 17 апреля 2017

править] Назначение

Модуль alterator-ldap-users позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.

С помощью данного модуля можно:

добавить учётную запись нового пользователя;

удалить существующую учётную запись;

изменить параметры существующей учётной записи.

править] Запуск

Модуль alterator-ldap-users доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Пользователи)):

править] Использование модуля

править] Выбор источника

Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:

Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле «Аутентификация»), файл /etc/passwd (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или база LDAP на другом сервере.

править] Новая учётная запись

Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку Создать, после чего имя отобразится в списке слева.

править] Настройка учётной записи

Для дополнительных настроек необходимо выделить существующую учётную запись, выбрав её из списка:

Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей. Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку Выбрать.

Список доступных полей завистит от выбранного источника данных о пользователях.

править] Вкладка учётная запись

Во вкладке Учётная запись каждой учётной записи можно задать:

Фамилия, Имя, Отчество

Поля для ввода информации о владельце учётной записи.

Домашний каталог

Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.

Интерпретатор команд

Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.

Пароль

Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.

Фотография

Фотография пользователя.

править] Вкладка группа

Во вкладке Группы можно настроить принадлежность учётной записи группам:

Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке Доступные группы и нажать кнопку

Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке Входит в группы и нажать кнопку

править] Вкладка Работа

Во вкладке Работа можно настроить поля дополнительной информации о владельце учётной записи:

Организация

Подразделение

Должность

Телефон

Мобильный телефон

Отдел

Адрес

править] Вкладка Электронная почта

По умолчанию для каждой создаваемой учётной записи создаётся e-mail вида имя_пользователя@домен. При необходимости во вкладке Электронная почта можно добавить дополнительные адреса, которые будут являться алиасами основного адреса, совпадающего с именем пользователя.