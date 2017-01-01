Alterator-ldap-users
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[[Файл:Alterator-ldap-users_0.png|Выбор источника данных о пользователях]]
[[Файл:Alterator-ldap-users_0.png|Выбор источника данных о пользователях]]
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Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле [[Alterator-auth|«Аутентификация»]]), файл {{path|/etc/passwd}} (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или
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Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле [[Alterator-auth|«Аутентификация»]]), файл {{path|/etc/passwd}} (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или сервере.
=== Новая учётная запись ===
=== Новая учётная запись ===
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[[Файл:Alterator-ldap-users_1.png|Настройка учётной записи]]
[[Файл:Alterator-ldap-users_1.png|Настройка учётной записи]]
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Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей. Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку Выбрать.
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Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей. Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку Выбрать.
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Во вкладке ''Учётная запись'' каждой учётной записи можно задать:
Во вкладке ''Учётная запись'' каждой учётной записи можно задать:
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Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.
Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.
;Пароль:
;Пароль:
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Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.
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Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.
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Во вкладке ''Группы'' можно настроить принадлежность учётной записи группам:
Во вкладке ''Группы'' можно настроить принадлежность учётной записи группам:
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Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке ''Входит в группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_forward.png]]
Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке ''Входит в группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_forward.png]]
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Текущая версия на 14:07, 17 апреля 2017
Содержание
[править] Назначение
Модуль alterator-ldap-users позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.
С помощью данного модуля можно:
- добавить учётную запись нового пользователя;
- удалить существующую учётную запись;
- изменить параметры существующей учётной записи.
[править] Запуск
Модуль alterator-ldap-users доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Пользователи)):
[править] Использование модуля
[править] Выбор источника
Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:
Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле «Аутентификация»), файл /etc/passwd (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или база LDAP на другом сервере.
[править] Новая учётная запись
Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку Создать, после чего имя отобразится в списке слева.
[править] Настройка учётной записи
Для дополнительных настроек необходимо выделить существующую учётную запись, выбрав её из списка:
Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей. Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку Выбрать.
Список доступных полей завистит от выбранного источника данных о пользователях.
[править] Вкладка учётная запись
Во вкладке Учётная запись каждой учётной записи можно задать:
- Фамилия, Имя, Отчество
-
Поля для ввода информации о владельце учётной записи.
- Домашний каталог
-
Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.
- Интерпретатор команд
-
Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.
- Пароль
-
Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.
- Фотография
-
Фотография пользователя.
[править] Вкладка группа
Во вкладке Группы можно настроить принадлежность учётной записи группам:
Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке Доступные группы и нажать кнопку
Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке Входит в группы и нажать кнопку
[править] Вкладка Работа
Во вкладке Работа можно настроить поля дополнительной информации о владельце учётной записи:
- Организация
- Подразделение
- Должность
- Телефон
- Мобильный телефон
- Отдел
- Адрес
[править] Вкладка Электронная почта
По умолчанию для каждой создаваемой учётной записи создаётся e-mail вида имя_пользователя@домен. При необходимости во вкладке Электронная почта можно добавить дополнительные адреса, которые будут являться алиасами основного адреса, совпадающего с именем пользователя.