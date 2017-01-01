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Версия 12:29, 14 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Текущая версия на 13:29, 14 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina Строка 2: Строка 2: Модуль {{pkg|alterator-ldap-users}} позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей. Модуль {{pkg|alterator-ldap-users}} позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей. - С аомощью данного модуля можно: + С помощью данного модуля можно: *добавить учётную запись нового пользователя; *добавить учётную запись нового пользователя; *удалить существующую учётную запись; *удалить существующую учётную запись; Строка 19: Строка 19: Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник: Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник: - [[Файл:Alterator-ldap-users_0.png|Выбор источник данных о пользователях]] + [[Файл:Alterator-ldap-users_0.png|Выбор источника данных о пользователях]] Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле [[Alterator-auth|«Аутентификация»]]), файл {{path|/etc/passwd}} (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или н адругом сервере. Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле [[Alterator-auth|«Аутентификация»]]), файл {{path|/etc/passwd}} (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или н адругом сервере. Строка 25: Строка 25: === Новая учётная запись === === Новая учётная запись === - Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнорку Создать, после чего имя отобразится в списке слева. + Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку Создать, после чего имя отобразится в списке слева. === Настройка учётной записи === === Настройка учётной записи === Строка 51: Строка 51: Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке ''Доступные группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_backward.png]] Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке ''Доступные группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_backward.png]] - Для исключения пользователя из группу необходимо выбрать нужную группу в списке ''Входит в группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_forward.png]] + Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке ''Входит в группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_forward.png]] {{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}} {{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 13:29, 14 апреля 2017

править] Назначение

Модуль alterator-ldap-users позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.

С помощью данного модуля можно:

добавить учётную запись нового пользователя;

удалить существующую учётную запись;

изменить параметры существующей учётной записи.

править] Запуск

Модуль alterator-ldap-users доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Пользователи)):

править] Использование модуля

править] Выбор источника

Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:

Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле «Аутентификация»), файл /etc/passwd (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или н адругом сервере.

править] Новая учётная запись

Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку Создать, после чего имя отобразится в списке слева.

править] Настройка учётной записи

Для дополнительных настроек необходимо выделить существующую учётную запись, выбрав её из списка:

Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей. Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку Выбрать.

Во вкладке Учётная запись каждой учётной записи можно задать:

Фамилия, Имя, Отчество

Поля для ввода информации о владельце учётной записи.

Домашний каталог

Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.

Интерпретатор команд

Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.

Пароль

Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.

Во вкладке Группы можно настроить принадлежность учётной записи группам:

Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке Доступные группы и нажать кнопку

Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке Входит в группы и нажать кнопку