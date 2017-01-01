Alterator-ldap-users

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(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-ldap-users}} позволяет управлять учётными записями пользователе...»)
 
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Модуль {{pkg|alterator-ldap-users}} позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.
Модуль {{pkg|alterator-ldap-users}} позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.
-
С аомощью данного модуля можно:
+
С помощью данного модуля можно:
*добавить учётную запись нового пользователя;
*добавить учётную запись нового пользователя;
*удалить существующую учётную запись;
*удалить существующую учётную запись;
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Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:  
Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:  
-
[[Файл:Alterator-ldap-users_0.png|Выбор источник данных о пользователях]]
+
[[Файл:Alterator-ldap-users_0.png|Выбор источника данных о пользователях]]
Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле [[Alterator-auth|«Аутентификация»]]), файл {{path|/etc/passwd}} (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или н адругом сервере.  
Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле [[Alterator-auth|«Аутентификация»]]), файл {{path|/etc/passwd}} (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или н адругом сервере.  
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=== Новая учётная запись ===
=== Новая учётная запись ===
-
Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнорку Создать, после чего имя отобразится в списке слева.  
+
Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку Создать, после чего имя отобразится в списке слева.  
=== Настройка учётной записи ===
=== Настройка учётной записи ===
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Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке ''Доступные группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_backward.png]]   
Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке ''Доступные группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_backward.png]]   
-
Для исключения пользователя из группу необходимо выбрать нужную группу в списке ''Входит в группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_forward.png]]  
+
Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке ''Входит в группы'' и нажать кнопку [[Файл:Btn_forward.png]]  
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 13:29, 14 апреля 2017

Содержание

[править] Назначение

Модуль alterator-ldap-users позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.

С помощью данного модуля можно:

  • добавить учётную запись нового пользователя;
  • удалить существующую учётную запись;
  • изменить параметры существующей учётной записи.

[править] Запуск

Модуль alterator-ldap-users доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Пользователи)):

Веб-интерфейс модуля alterator-ldap-users

[править] Использование модуля

[править] Выбор источника

Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:

Выбор источника данных о пользователях

Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле «Аутентификация»), файл /etc/passwd (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или н адругом сервере.

[править] Новая учётная запись

Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку Создать, после чего имя отобразится в списке слева.

[править] Настройка учётной записи

Для дополнительных настроек необходимо выделить существующую учётную запись, выбрав её из списка:

Настройка учётной записи

Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей. Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку Выбрать.

Во вкладке Учётная запись каждой учётной записи можно задать:

Фамилия, Имя, Отчество

Поля для ввода информации о владельце учётной записи.

Домашний каталог

Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.

Интерпретатор команд

Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.

Пароль

Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.

Во вкладке Группы можно настроить принадлежность учётной записи группам:

Группы учётной записи

Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке Доступные группы и нажать кнопку Btn backward.png

Для исключения пользователя из группы необходимо выбрать нужную группу в списке Входит в группы и нажать кнопку Btn forward.png

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