Alterator-ldap-users

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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
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Версия 12:29, 14 апреля 2017

Содержание

Назначение

Модуль alterator-ldap-users позволяет управлять учётными записями пользователей, централизованно хранящимися в LDAP или в локальных файлах паролей.

С аомощью данного модуля можно:

  • добавить учётную запись нового пользователя;
  • удалить существующую учётную запись;
  • изменить параметры существующей учётной записи.

Запуск

Модуль alterator-ldap-users доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Пользователи)):

Веб-интерфейс модуля alterator-ldap-users

Использование модуля

Выбор источника

Для выбора источника данных о пользователях, нажмите кнопку «Выбор источника» и выберите источник:

Выбор источник данных о пользователях

Возможные варанты: текущий метод аутентификации (выбирается в модуле «Аутентификация»), файл /etc/passwd (выбран по-умолчанию), локальная база LDAP или н адругом сервере.

Новая учётная запись

Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнорку Создать, после чего имя отобразится в списке слева.

Настройка учётной записи

Для дополнительных настроек необходимо выделить существующую учётную запись, выбрав её из списка:

Настройка учётной записи

Ограничить диапазон показываемых учётных записей пользователей можно используя Фильтр пользователей. Для этого можно ввести начальный и конечный идентификатор пользователей и нажать кнопку Выбрать.

Во вкладке Учётная запись каждой учётной записи можно задать:

Фамилия, Имя, Отчество

Поля для ввода информации о владельце учётной записи.

Домашний каталог

Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.

Интерпретатор команд

Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.

Пароль

Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (отметка Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.

Во вкладке Группы можно настроить принадлежность учётной записи группам:

Группы учётной записи

Для включения пользователя в группу необходимо выбрать нужную группу в списке Доступные группы и нажать кнопку Btn backward.png

Для исключения пользователя из группу необходимо выбрать нужную группу в списке Входит в группы и нажать кнопку Btn forward.png

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