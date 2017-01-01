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Текущая версия на 11:24, 30 мая 2017

править] Название пакета

alterator-groups

править] Назначение

Модуль Группы пользователей предназначен для администрирования системных групп.

Группы предназначены для управления доступом к системным ресурсам и файлам в Linux. Добавляя учетные записи пользователей в ту или иную группу, вы разрешаете этим пользователям доступ к соответствующим ресурсам.

править] Запуск

Модуль Группы пользователей доступен в GUI (раздел Пользователи ▷ Локальные группы):

В списке групп показываются системные группы (кроме групп, названия которых начинаются с «_»), а также созданные вами группы. Вы можете менять список пользователей в любой группе, а также создавать и удалять собственные группы.