Alterator-groups
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-groups}} == Назначение == Модуль '''Группы пользователей''' предназ...»)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-groups}} == Назначение == Модуль '''Группы пользователей''' предназ...»)
Текущая версия на 11:24, 30 мая 2017
[править] Название пакета
alterator-groups
[править] Назначение
Модуль Группы пользователей предназначен для администрирования системных групп.
Группы предназначены для управления доступом к системным ресурсам и файлам в Linux. Добавляя учетные записи пользователей в ту или иную группу, вы разрешаете этим пользователям доступ к соответствующим ресурсам.
[править] Запуск
Модуль Группы пользователей доступен в GUI (раздел Пользователи ▷ Локальные группы):
В списке групп показываются системные группы (кроме групп, названия которых начинаются с «_»), а также созданные вами группы. Вы можете менять список пользователей в любой группе, а также создавать и удалять собственные группы.