Alterator-datetime
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(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-datetime}} == Назначение == Модуль '''Дата и время''' предназначен дл...»)
Текущая версия на 10:42, 24 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-datetime
[править] Назначение
Модуль Дата и время предназначен для настойки даты/времени.
[править] Запуск
Модуль Дата и время доступен как в GUI: раздел Система ▷ Системные службы
так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Системные службы):
[править] Использование модуля
Системное время в Linux зависит от следующих факторов:
- Часы в BIOS — часы, встроенные в компьютер; они работают, даже если он выключен.
- Системное время — часы в ядре операционной системы. Во время работы системы все процессы пользуются именно этими часами.
- Часовые пояса — регионы Земли, в каждом из которых принято единое местное время.
При запуске системы происходит активация системных часов и их синхронизация с аппаратными, кроме того, в определённых случаях учитывается значение часового пояса. При завершении работы системы происходит обратный процесс.
Аппаратные часы могут быть выставлены или по Гринвичу или на местное время (параметр «Хранить время в BIOS по Гринвичу»).
Если необходимо, чтобы происходил автоматический переход на летнее время и обратно — выберите первый вариант (по Гринвичу). Однако если на этом же компьютере установлена операционная система Windows, используйте второй вариант.
Аппаратные часы компьютера не идеальны, минимум раз в год придётся их «подводить». Но если у вас есть доступ к серверу точного времени, то рекомендуется им воспользоваться. Для этого достаточно отметить пункт «Получать точное время с NTP-сервера» и указать имя сервера.
В большинстве случаев вас устроит сервер pool.ntp.org. Есть аналогичные серверы для целых регионов, например:
- ru.pool.ntp.org — для России
- ua.pool.ntp.org — для Украины
За более подробной информацией обращайтесь на сайт http://www.pool.ntp.org/.
Если синхронизация времени с NTP-сервером настроена, то ваш компьютер сможет сам работать как сервер точного времени. Для этого достаточно отметить соответствующий пункт «Работать как NTP-сервер».