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Текущая версия на 10:42, 24 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-datetime

править] Назначение

Модуль Дата и время предназначен для настойки даты/времени.

править] Запуск

Модуль Дата и время доступен как в GUI: раздел Система ▷ Системные службы

так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Системные службы):

править] Использование модуля

Системное время в Linux зависит от следующих факторов:

Часы в BIOS — часы, встроенные в компьютер; они работают, даже если он выключен.

— часы, встроенные в компьютер; они работают, даже если он выключен. Системное время — часы в ядре операционной системы. Во время работы системы все процессы пользуются именно этими часами.

— часы в ядре операционной системы. Во время работы системы все процессы пользуются именно этими часами. Часовые пояса — регионы Земли, в каждом из которых принято единое местное время.

При запуске системы происходит активация системных часов и их синхронизация с аппаратными, кроме того, в определённых случаях учитывается значение часового пояса. При завершении работы системы происходит обратный процесс.

Аппаратные часы могут быть выставлены или по Гринвичу или на местное время (параметр «Хранить время в BIOS по Гринвичу»).

Если необходимо, чтобы происходил автоматический переход на летнее время и обратно — выберите первый вариант (по Гринвичу). Однако если на этом же компьютере установлена операционная система Windows, используйте второй вариант.

Аппаратные часы компьютера не идеальны, минимум раз в год придётся их «подводить». Но если у вас есть доступ к серверу точного времени, то рекомендуется им воспользоваться. Для этого достаточно отметить пункт «Получать точное время с NTP-сервера» и указать имя сервера.

В большинстве случаев вас устроит сервер pool.ntp.org. Есть аналогичные серверы для целых регионов, например:

ru.pool.ntp.org — для России

ua.pool.ntp.org — для Украины

За более подробной информацией обращайтесь на сайт http://www.pool.ntp.org/.

Если синхронизация времени с NTP-сервером настроена, то ваш компьютер сможет сам работать как сервер точного времени. Для этого достаточно отметить соответствующий пункт «Работать как NTP-сервер».