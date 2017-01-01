Alterator-datetime

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(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-datetime}} == Назначение == Модуль '''Дата и время''' предназначен дл...»)

Текущая версия на 10:42, 24 апреля 2017

Содержание

[править] Название пакета

alterator-datetime

[править] Назначение

Модуль Дата и время предназначен для настойки даты/времени.

[править] Запуск

Модуль Дата и время доступен как в GUI: раздел Система ▷ Системные службы

Интерфейс модуля Дата и время

так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Системные службы):

Веб-интерфейс модуля Дата и время

[править] Использование модуля

Системное время в Linux зависит от следующих факторов:

  • Часы в BIOS — часы, встроенные в компьютер; они работают, даже если он выключен.
  • Системное время — часы в ядре операционной системы. Во время работы системы все процессы пользуются именно этими часами.
  • Часовые пояса — регионы Земли, в каждом из которых принято единое местное время.

При запуске системы происходит активация системных часов и их синхронизация с аппаратными, кроме того, в определённых случаях учитывается значение часового пояса. При завершении работы системы происходит обратный процесс.

Аппаратные часы могут быть выставлены или по Гринвичу или на местное время (параметр «Хранить время в BIOS по Гринвичу»).

Если необходимо, чтобы происходил автоматический переход на летнее время и обратно — выберите первый вариант (по Гринвичу). Однако если на этом же компьютере установлена операционная система Windows, используйте второй вариант.

Аппаратные часы компьютера не идеальны, минимум раз в год придётся их «подводить». Но если у вас есть доступ к серверу точного времени, то рекомендуется им воспользоваться. Для этого достаточно отметить пункт «Получать точное время с NTP-сервера» и указать имя сервера.

В большинстве случаев вас устроит сервер pool.ntp.org. Есть аналогичные серверы для целых регионов, например:

  • ru.pool.ntp.org — для России
  • ua.pool.ntp.org — для Украины

За более подробной информацией обращайтесь на сайт http://www.pool.ntp.org/.

Если синхронизация времени с NTP-сервером настроена, то ваш компьютер сможет сам работать как сервер точного времени. Для этого достаточно отметить соответствующий пункт «Работать как NTP-сервер».

Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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