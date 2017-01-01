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Текущая версия на 07:31, 28 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-control

править] Назначение

Модуль Системные ограничения предназначен для управления правами файлов.

править] Запуск

Модуль Системные ограничения доступен как в GUI в экспертном режиме (раздел Система ▷ Системные ограничения):

так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Системные ограничения):

править] Применение

В каждом пакете, устанавливаемом в систему, хранится не только список файлов, но ещё и права доступа этих файлов. При обновлении пакета заменяются все файлы, входящие в пакет, и, соответственно, выставляются права. Поэтому если администратор системы изменял права доступа к файлам пакета, — эти изменения будут утеряны в процессе обновления. Эту проблему решает модуль Системные ограничения.

Средствами модуля определяются несколько заранее заданных режимов доступа к тому или иному файлу. Администратор системы может установить один из этих режимов — он будет гарантированно сохранён при обновлении системы.

Также модуль может использоваться не только для управления правами файлов, но и как простой конфигуратор, позволяющий переключать многие системные службы между заранее определёнными состояниями.