Alterator-control

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(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-control}} == Назначение == Модуль '''Системные ограничения''' предна...»)

Текущая версия на 07:31, 28 апреля 2017

Содержание

[править] Название пакета

alterator-control

[править] Назначение

Модуль Системные ограничения предназначен для управления правами файлов.

[править] Запуск

Модуль Системные ограничения доступен как в GUI в экспертном режиме (раздел Система ▷ Системные ограничения):

Интерфейс модуля Control

так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Системные ограничения):

Веб-интерфейс модуля Control

[править] Применение

В каждом пакете, устанавливаемом в систему, хранится не только список файлов, но ещё и права доступа этих файлов. При обновлении пакета заменяются все файлы, входящие в пакет, и, соответственно, выставляются права. Поэтому если администратор системы изменял права доступа к файлам пакета, — эти изменения будут утеряны в процессе обновления. Эту проблему решает модуль Системные ограничения.

Средствами модуля определяются несколько заранее заданных режимов доступа к тому или иному файлу. Администратор системы может установить один из этих режимов — он будет гарантированно сохранён при обновлении системы.

Также модуль может использоваться не только для управления правами файлов, но и как простой конфигуратор, позволяющий переключать многие системные службы между заранее определёнными состояниями.

Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-asterisk-gateway • Alterator-asterisk-limits • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-control • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sshd • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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