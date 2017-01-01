Alterator-console
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-console}} предназначен для запуска произвольных команд. == Дос...»)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-console}} предназначен для запуска произвольных команд. == Дос...»)
Текущая версия на 10:40, 18 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль alterator-console предназначен для запуска произвольных команд.
[править] Доступ
Модуль alterator-console доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Консоль):
[править] Использование модуля
Для запуска команды необходимо ввести команду в поле «Команда» и нажать кнопку «Выполнить». В рабочем поле будет выведен результат выполнения команды:
Указанная команда будет выполнена в указанном рабочем каталоге (по умолчанию /root).