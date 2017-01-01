Alterator-console

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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-console}} предназначен для запуска произвольных команд. == Дос...»)

Текущая версия на 10:40, 18 апреля 2017

[править] Назначение

Модуль alterator-console предназначен для запуска произвольных команд.

[править] Доступ

Модуль alterator-console доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Консоль):

Веб-интерфейс alterator-console

[править] Использование модуля

Для запуска команды необходимо ввести команду в поле «Команда» и нажать кнопку «Выполнить». В рабочем поле будет выведен результат выполнения команды:

Результат выполнения команды

Указанная команда будет выполнена в указанном рабочем каталоге (по умолчанию /root).

Модули Alterator

Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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