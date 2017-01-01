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Текущая версия на 10:40, 18 апреля 2017

править] Назначение

Модуль alterator-console предназначен для запуска произвольных команд.

править] Доступ

Модуль alterator-console доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Консоль):

править] Использование модуля

Для запуска команды необходимо ввести команду в поле «Команда» и нажать кнопку «Выполнить». В рабочем поле будет выведен результат выполнения команды:

Указанная команда будет выполнена в указанном рабочем каталоге (по умолчанию /root).