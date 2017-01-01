Alterator-bind
Материал из ALT Linux Wiki
|
м
|Строка 1:
|Строка 1:
{{Stub}}
{{Stub}}
|+
|+
|+
== Назначение ==
== Назначение ==
|-
Модуль
|+
Модуль -предназначен для создания и управления динамическими DNS-серверами.
== DNS-сервер ==
== DNS-сервер ==
|Строка 22:
|Строка 25:
Внимание: содержимое базы DNS существенно зависит от таких системных параметров как IP-адреса сетевых интерфейсов и имя компьютера. Поэтому при изменении этих параметров база будет автоматически изменена соответствующем образом. В частности, при полной замене сети, она исключена из домена.
Внимание: содержимое базы DNS существенно зависит от таких системных параметров как IP-адреса сетевых интерфейсов и имя компьютера. Поэтому при изменении этих параметров база будет автоматически изменена соответствующем образом. В частности, при полной замене сети, она исключена из домена.
|-
==
|+
== ==
|-
Модуль
|+
Модуль -имеет веб-интерфейсдоступен по адресу https://ip-address:8080 Серверы-:
|-
|+
|-
|+
[[Файл:Alterator-bind.png|Веб-интерфейс alterator-bind]]
[[Файл:Alterator-bind.png|Веб-интерфейс alterator-bind]]
|+
[[Файл:Alterator-bind1.png|Настройка домена]]
[[Файл:Alterator-bind1.png|Настройка домена]]
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
Текущая версия на 12:53, 4 мая 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-bind
[править] Назначение
Модуль DNS-сервер предназначен для создания и управления динамическими DNS-серверами.
[править] DNS-сервер
DNS (Domain Name System — система доменных имён) — распределённая база данных, способная по запросу, содержащему доменное имя хоста (компьютера или другого сетевого устройства), сообщить IP-адрес или наоборот по данному IP-адресу сообщить доменное имя устройства.
Каждый DNS-сервер обслуживает один или несколько доменов. Хосты, входящие в некоторый домен получают полное имя в формате <имя хоста>.<имя домена>.
При использовании DNS-сервера в офисной сети достаточно просто указать ему одну или несколько существующих IP-сетей. Обратите внимание: сервер должен иметь статический IP-адрес, поэтому будут предложены только те сети в которых он имеет статический адрес.
При добавлении очередной сети будут автоматически созданы так называемые прямые и обратные зоны DNS, а хост сервера будет прописан в зонах. То есть, если DNS-сервер имеет сам по себе полное доменное имя foo.some.host, то его полное имя в домене domain.org будет foo.domain.org.
В некоторых дистрибутивах при установке автоматически создаётся домен, соответствующий доменному имени компьютера. В дальнейшем этот домен не может быть удалён, поскольку на его существование рассчитывают другие системные службы.
Одному хосту в домене может соответствовать несколько IP-адресов и наоборот. Уникальной должна быть именно пара имя-адрес.
Имя хоста не должно содержать точек, IP-адрес должен быть в одной из сетей обслуживаемых доменом.
Внимание: содержимое базы DNS существенно зависит от таких системных параметров как IP-адреса сетевых интерфейсов и имя компьютера. Поэтому при изменении этих параметров база будет автоматически изменена соответствующем образом. В частности, при полной замене сети, она исключена из домена.
[править] Запуск
Модуль DNS-сервер имеет веб-интерфейс, который доступен по адресу https://ip-address:8080 (раздел Серверы ▷ DNS-сервер):