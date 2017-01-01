Alterator-bind

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{{Stub}}
{{Stub}}
 +
== Название пакета ==
 +
 +
{{pkg|alterator-bind}}
== Назначение ==
== Назначение ==
-
Модуль {{pkg|alterator-bind}} предназначен для создания и управления динамическими DNS-серверами.
+
Модуль '''DNS-сервер''' предназначен для создания и управления динамическими DNS-серверами.
== DNS-сервер ==
== DNS-сервер ==
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Внимание: содержимое базы DNS существенно зависит от таких системных параметров как IP-адреса сетевых интерфейсов и имя компьютера. Поэтому при изменении этих параметров база будет автоматически изменена соответствующем образом. В частности, при полной замене сети, она исключена из домена.  
Внимание: содержимое базы DNS существенно зависит от таких системных параметров как IP-адреса сетевых интерфейсов и имя компьютера. Поэтому при изменении этих параметров база будет автоматически изменена соответствующем образом. В частности, при полной замене сети, она исключена из домена.  
-
== Настройка ==
+
== Запуск ==
-
Модуль {{pkg|alterator-bind}} имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080).
+
Модуль '''DNS-сервер''' имеет веб-интерфейс, который доступен по адресу https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Серверы|DNS-сервер}}):
-
 
+
-
Для настройки bind необходимо в группе Серверы выбрать модуль «DNS-сервер»:
+
[[Файл:Alterator-bind.png|Веб-интерфейс alterator-bind]]
[[Файл:Alterator-bind.png|Веб-интерфейс alterator-bind]]
 +
== Настройка ==
[[Файл:Alterator-bind1.png|Настройка домена]]
[[Файл:Alterator-bind1.png|Настройка домена]]
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 12:53, 4 мая 2017

Stub.png
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Содержание

[править] Название пакета

alterator-bind

[править] Назначение

Модуль DNS-сервер предназначен для создания и управления динамическими DNS-серверами.

[править] DNS-сервер

DNS (Domain Name System — система доменных имён) — распределённая база данных, способная по запросу, содержащему доменное имя хоста (компьютера или другого сетевого устройства), сообщить IP-адрес или наоборот по данному IP-адресу сообщить доменное имя устройства.

Каждый DNS-сервер обслуживает один или несколько доменов. Хосты, входящие в некоторый домен получают полное имя в формате <имя хоста>.<имя домена>.

При использовании DNS-сервера в офисной сети достаточно просто указать ему одну или несколько существующих IP-сетей. Обратите внимание: сервер должен иметь статический IP-адрес, поэтому будут предложены только те сети в которых он имеет статический адрес.

При добавлении очередной сети будут автоматически созданы так называемые прямые и обратные зоны DNS, а хост сервера будет прописан в зонах. То есть, если DNS-сервер имеет сам по себе полное доменное имя foo.some.host, то его полное имя в домене domain.org будет foo.domain.org.

В некоторых дистрибутивах при установке автоматически создаётся домен, соответствующий доменному имени компьютера. В дальнейшем этот домен не может быть удалён, поскольку на его существование рассчитывают другие системные службы.

Одному хосту в домене может соответствовать несколько IP-адресов и наоборот. Уникальной должна быть именно пара имя-адрес.

Имя хоста не должно содержать точек, IP-адрес должен быть в одной из сетей обслуживаемых доменом.

Внимание: содержимое базы DNS существенно зависит от таких системных параметров как IP-адреса сетевых интерфейсов и имя компьютера. Поэтому при изменении этих параметров база будет автоматически изменена соответствующем образом. В частности, при полной замене сети, она исключена из домена.

[править] Запуск

Модуль DNS-сервер имеет веб-интерфейс, который доступен по адресу https://ip-address:8080 (раздел Серверы ▷ DNS-сервер):

Веб-интерфейс alterator-bind

[править] Настройка

Настройка домена

Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-asterisk-gateway • Alterator-asterisk-limits • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-bird • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-control • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mass-management • Alterator-mirror • Alterator-mkbootflash • Alterator-net-bl • Alterator-net-bond • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-net-vlan • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-selinux-users • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sshd • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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