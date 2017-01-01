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Версия 14:55, 12 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Текущая версия на 12:53, 4 мая 2017 (править) (отменить) Elena Mishina м Строка 1: Строка 1: {{Stub}} {{Stub}} + == Название пакета == + + {{pkg|alterator-bind}} == Назначение == == Назначение == - Модуль {{pkg|alterator - bind}} предназначен для создания и управления динамическими DNS-серверами. + Модуль '''DNS - сервер''' предназначен для создания и управления динамическими DNS-серверами. == DNS-сервер == == DNS-сервер == Строка 22: Строка 25: Внимание: содержимое базы DNS существенно зависит от таких системных параметров как IP-адреса сетевых интерфейсов и имя компьютера. Поэтому при изменении этих параметров база будет автоматически изменена соответствующем образом. В частности, при полной замене сети, она исключена из домена. Внимание: содержимое базы DNS существенно зависит от таких системных параметров как IP-адреса сетевых интерфейсов и имя компьютера. Поэтому при изменении этих параметров база будет автоматически изменена соответствующем образом. В частности, при полной замене сети, она исключена из домена. - == Настройка == + == Запуск == - Модуль {{pkg|alterator - bind}} имеет веб-интерфейс ( доступен по адресу https://ip-address:8080 ). + Модуль '''DNS - сервер''' имеет веб-интерфейс , который доступен по адресу https://ip-address:8080 (раздел {{nav| Серверы |DNS - сервер}}) : - + - Для настройки bind необходимо в группе Серверы выбрать модуль «DNS - сервер» : + [[Файл:Alterator-bind.png|Веб-интерфейс alterator-bind]] [[Файл:Alterator-bind.png|Веб-интерфейс alterator-bind]] + == Настройка == [[Файл:Alterator-bind1.png|Настройка домена]] [[Файл:Alterator-bind1.png|Настройка домена]] {{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}} {{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 12:53, 4 мая 2017

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править] Название пакета

alterator-bind

править] Назначение

Модуль DNS-сервер предназначен для создания и управления динамическими DNS-серверами.

DNS (Domain Name System — система доменных имён) — распределённая база данных, способная по запросу, содержащему доменное имя хоста (компьютера или другого сетевого устройства), сообщить IP-адрес или наоборот по данному IP-адресу сообщить доменное имя устройства.

Каждый DNS-сервер обслуживает один или несколько доменов. Хосты, входящие в некоторый домен получают полное имя в формате <имя хоста>.<имя домена>.

При использовании DNS-сервера в офисной сети достаточно просто указать ему одну или несколько существующих IP-сетей. Обратите внимание: сервер должен иметь статический IP-адрес, поэтому будут предложены только те сети в которых он имеет статический адрес.

При добавлении очередной сети будут автоматически созданы так называемые прямые и обратные зоны DNS, а хост сервера будет прописан в зонах. То есть, если DNS-сервер имеет сам по себе полное доменное имя foo.some.host, то его полное имя в домене domain.org будет foo.domain.org.

В некоторых дистрибутивах при установке автоматически создаётся домен, соответствующий доменному имени компьютера. В дальнейшем этот домен не может быть удалён, поскольку на его существование рассчитывают другие системные службы.

Одному хосту в домене может соответствовать несколько IP-адресов и наоборот. Уникальной должна быть именно пара имя-адрес.

Имя хоста не должно содержать точек, IP-адрес должен быть в одной из сетей обслуживаемых доменом.

Внимание: содержимое базы DNS существенно зависит от таких системных параметров как IP-адреса сетевых интерфейсов и имя компьютера. Поэтому при изменении этих параметров база будет автоматически изменена соответствующем образом. В частности, при полной замене сети, она исключена из домена.

править] Запуск

Модуль DNS-сервер имеет веб-интерфейс, который доступен по адресу https://ip-address:8080 (раздел Серверы ▷ DNS-сервер):