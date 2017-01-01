Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Версия 14:34, 12 апреля 2017

Данная страница находится в разработке.

Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.





Назначение

Модуль alterator-bind предназначен для создания и управления динамическими DNS-серверами.

DNS-сервер

DNS (Domain Name System — система доменных имён) — распределённая база данных, способная по запросу, содержащему доменное имя хоста (компьютера или другого сетевого устройства), сообщить IP-адрес или наоборот по данному IP-адресу сообщить доменное имя устройства.

Каждый DNS-сервер обслуживает один или несколько доменов. Хосты, входящие в некоторый домен получают полное имя в формате <имя хоста>.<имя домена>.

При использовании DNS-сервера в офисной сети достаточно просто указать ему одну или несколько существующих IP-сетей. Обратите внимание: сервер должен иметь статический IP-адрес, поэтому будут предложены только те сети в которых он имеет статический адрес.

При добавлении очередной сети будут автоматически созданы так называемые прямые и обратные зоны DNS, а хост сервера будет прописан в зонах. То есть, если DNS-сервер имеет сам по себе полное доменное имя foo.some.host, то его полное имя в домене domain.org будет foo.domain.org.

В некоторых дистрибутивах при установке автоматически создаётся домен, соответствующий доменному имени компьютера. В дальнейшем этот домен не может быть удалён, поскольку на его существование рассчитывают другие системные службы.

Одному хосту в домене может соответствовать несколько IP-адресов и наоборот. Уникальной должна быть именно пара имя-адрес.

Имя хоста не должно содержать точек, IP-адрес должен быть в одной из сетей обслуживаемых доменом.

Внимание: содержимое базы DNS существенно зависит от таких системных параметров как IP-адреса сетевых интерфейсов и имя компьютера. Поэтому при изменении этих параметров база будет автоматически изменена соответствующем образом. В частности, при полной замене сети, она исключена из домена.

Настройка

Модуль alterator-bind имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080).

Для настройки bind необходимо в группе Серверы выбрать модуль «DNS-сервер»: