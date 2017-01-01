Alterator-bacula/local-backup

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «{{stub}} == Назначение == Модуль alterator-bacula/local-backup (пакет {{pkg|alterator-bacula}}) позволяет: * Настроить ав...»)
 
Строка 25: Строка 25:
=== Место хранения резервных копий ===
=== Место хранения резервных копий ===
-
Резервные копии могут храниться как на самом сервере так и на внешнем USB-носителе. Последнее является предпочтительным. Сменить диск можно, нажав на Сменить диск....
+
Резервные копии могут храниться как на самом сервере так и на внешнем USB-носителе. Последнее является предпочтительным. Сменить диск можно, нажав кнопку «Сменить диск...»:
 +
 
 +
[[Файл:Alterator-local-backup-disk.png|Настройки хранилища]]
 +
 
 +
Для того чтобы использовать внешний носитель, необходимо отметить пункт «Использовать дополнительный диск» и выбрать из носитель из списка доступных.
 +
 
 +
Здесь так же можно выбрать срок хранения резервных копий.
 +
 
 +
Для сохранения изменений нажмите на кнопку «Сменить диск».
 +
 
 +
=== Сохранение данных ===
 +
 
 +
Данный модуль позволяет настроить ежедневное резервное копирование данных.
 +
 
 +
Для включения автоматического резервного копирования необходимо выбрать пункт «Делать резервные копии системы каждый день в» и указать время ежедневного запуска процедуры. Для применения настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить параметры».
 +
 
 +
После включения автоматического резервного копирования станет активной кнопка «Дополнительно», нажав на которую можно произвести ручной запуск резервного копирования, а также просмотреть данные об уже сделанных резервных копиях:
 +
 
 +
[[Файл:Alterator-local-backup-p.png|Настройка параметров резервного копирования]]
 +
 
 +
Так же в этом окне можно указать каталоги, которые не будут включаться в резервную копию.
 +
 
 +
=== Восстановление данных ===
 +
 
 +
Все пользовательские данные восстанавливаются по состоянию на дату, выбранную в «Дата:».
 +
Дата вносится в формате ГГГГ-ММ-ДД. Для выбора даты можно нажать на значoк календаря, расположенный справа от поля ввода.
 +
 
 +
В поле «Восстановить файл или каталог» необходимо ввести имя файла или каталога, которые необходимо восстановить на дату, выбранную в «Дата».
 +
 
 +
[[Файл:Alterator-local-backup-restore.png|Восстановление данных]]
 +
 
 +
Для начала процедуры необходимо нажать на кнопку «Восстановить».

Текущая версия на 07:34, 19 апреля 2017

Stub.png
Данная страница находится в разработке.
Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.

Содержание

[править] Назначение

Модуль alterator-bacula/local-backup (пакет alterator-bacula) позволяет:

  • Настроить автоматическое ежедневное резервное копирование в заданное время либо произвести ручной запуск процедуры копирования:
    • Системных файлов;
    • Пользовательских данных.
  • Восстановить:
    • Полностью все пользовательские данные по состоянию на определённую дату;
    • Отдельно взятый системный или пользовательский файл по состоянию на определённую дату.

[править] Доступ

Модуль доступен как в GUI: раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура

Интерфейс модуля Резервное копирование

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура):

Веб-интерфейс модуля Резервное копирование

[править] Использование модуля

[править] Место хранения резервных копий

Резервные копии могут храниться как на самом сервере так и на внешнем USB-носителе. Последнее является предпочтительным. Сменить диск можно, нажав кнопку «Сменить диск...»:

Настройки хранилища

Для того чтобы использовать внешний носитель, необходимо отметить пункт «Использовать дополнительный диск» и выбрать из носитель из списка доступных.

Здесь так же можно выбрать срок хранения резервных копий.

Для сохранения изменений нажмите на кнопку «Сменить диск».

[править] Сохранение данных

Данный модуль позволяет настроить ежедневное резервное копирование данных.

Для включения автоматического резервного копирования необходимо выбрать пункт «Делать резервные копии системы каждый день в» и указать время ежедневного запуска процедуры. Для применения настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить параметры».

После включения автоматического резервного копирования станет активной кнопка «Дополнительно», нажав на которую можно произвести ручной запуск резервного копирования, а также просмотреть данные об уже сделанных резервных копиях:

Настройка параметров резервного копирования

Так же в этом окне можно указать каталоги, которые не будут включаться в резервную копию.

[править] Восстановление данных

Все пользовательские данные восстанавливаются по состоянию на дату, выбранную в «Дата:». Дата вносится в формате ГГГГ-ММ-ДД. Для выбора даты можно нажать на значoк календаря, расположенный справа от поля ввода.

В поле «Восстановить файл или каталог» необходимо ввести имя файла или каталога, которые необходимо восстановить на дату, выбранную в «Дата».

Восстановление данных

Для начала процедуры необходимо нажать на кнопку «Восстановить».

 
Личные инструменты