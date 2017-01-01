Alterator-bacula/local-backup
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{stub}} == Назначение == Модуль alterator-bacula/local-backup (пакет {{pkg|alterator-bacula}}) позволяет: * Настроить ав...»)
(Новая страница: «{{stub}} == Назначение == Модуль alterator-bacula/local-backup (пакет {{pkg|alterator-bacula}}) позволяет: * Настроить ав...»)
Текущая версия на 15:05, 18 апреля 2017
Содержание
[править] Назначение
Модуль alterator-bacula/local-backup (пакет alterator-bacula) позволяет:
- Настроить автоматическое ежедневное резервное копирование в заданное время либо произвести ручной запуск процедуры копирования:
- Системных файлов;
- Пользовательских данных.
- Восстановить:
- Полностью все пользовательские данные по состоянию на определённую дату;
- Отдельно взятый системный или пользовательский файл по состоянию на определённую дату.
[править] Доступ
Модуль доступен как в GUI: раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура):
[править] Использование модуля
[править] Место хранения резервных копий
Резервные копии могут храниться как на самом сервере так и на внешнем USB-носителе. Последнее является предпочтительным. Сменить диск можно, нажав на Сменить диск....