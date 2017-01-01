Alterator-bacula/local-backup

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{stub}} == Назначение == Модуль alterator-bacula/local-backup (пакет {{pkg|alterator-bacula}}) позволяет: * Настроить ав...»)

Текущая версия на 15:05, 18 апреля 2017

Stub.png
Данная страница находится в разработке.
Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.

Содержание

[править] Назначение

Модуль alterator-bacula/local-backup (пакет alterator-bacula) позволяет:

  • Настроить автоматическое ежедневное резервное копирование в заданное время либо произвести ручной запуск процедуры копирования:
    • Системных файлов;
    • Пользовательских данных.
  • Восстановить:
    • Полностью все пользовательские данные по состоянию на определённую дату;
    • Отдельно взятый системный или пользовательский файл по состоянию на определённую дату.

[править] Доступ

Модуль доступен как в GUI: раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура

Интерфейс модуля Резервное копирование

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура):

Веб-интерфейс модуля Резервное копирование

[править] Использование модуля

[править] Место хранения резервных копий

Резервные копии могут храниться как на самом сервере так и на внешнем USB-носителе. Последнее является предпочтительным. Сменить диск можно, нажав на Сменить диск....

 
Личные инструменты