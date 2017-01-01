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Текущая версия на 15:05, 18 апреля 2017

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править] Назначение

Модуль alterator-bacula/local-backup (пакет alterator-bacula) позволяет:

Настроить автоматическое ежедневное резервное копирование в заданное время либо произвести ручной запуск процедуры копирования: Системных файлов; Пользовательских данных.

Восстановить: Полностью все пользовательские данные по состоянию на определённую дату; Отдельно взятый системный или пользовательский файл по состоянию на определённую дату.



править] Доступ

Модуль доступен как в GUI: раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура):

править] Использование модуля

править] Место хранения резервных копий

Резервные копии могут храниться как на самом сервере так и на внешнем USB-носителе. Последнее является предпочтительным. Сменить диск можно, нажав на Сменить диск....