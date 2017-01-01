Alterator-bacula/director

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Текущая версия на 10:20, 19 апреля 2017

[править] Назначение

Модуль Bacula Director сервера резервного копирования (пакет alterator-bacula) предназначен для настройки сервера резервного копирования.

[править] Доступ

Модуль «Архив» доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сервер резервного копирования ▷ Настройки):

Веб-интерфейс модуля Сервер резервного копирования:Bacula Director

[править] Использование модуля

Bacula Director — служба, которая осуществляет централизованный контроль и администрирование всего резервного копирования через планирование и управление заданиями агентам, расположенным на клиентских компьютерах. Если желаете использовать сервер как Director, включите службу Director, укажите имя Director и пароль для доступа к нему.

Bacula Storage — служба хранения данных резервного копирования, собираемых с агентов. Если желаете использовать сервер как Storage, включите службу Storage, укажите адрес Storage и пароль для доступа к нему.

Примечание: Адрес Storage должен быть виден клиентам.


Модули Alterator

Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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