Alterator-bacula/director
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Текущая версия на 10:20, 19 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль Bacula Director сервера резервного копирования (пакет alterator-bacula) предназначен для настройки сервера резервного копирования.
[править] Доступ
Модуль «Архив» доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сервер резервного копирования ▷ Настройки):
[править] Использование модуля
Bacula Director — служба, которая осуществляет централизованный контроль и администрирование всего резервного копирования через планирование и управление заданиями агентам, расположенным на клиентских компьютерах. Если желаете использовать сервер как Director, включите службу Director, укажите имя Director и пароль для доступа к нему.
Bacula Storage — служба хранения данных резервного копирования, собираемых с агентов. Если желаете использовать сервер как Storage, включите службу Storage, укажите адрес Storage и пароль для доступа к нему.