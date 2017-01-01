Alterator-bacula/director

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Текущая версия на 10:20, 19 апреля 2017

править] Назначение

Модуль Bacula Director сервера резервного копирования (пакет alterator-bacula) предназначен для настройки сервера резервного копирования.

править] Доступ

Модуль «Архив» доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сервер резервного копирования ▷ Настройки):

править] Использование модуля

Bacula Director — служба, которая осуществляет централизованный контроль и администрирование всего резервного копирования через планирование и управление заданиями агентам, расположенным на клиентских компьютерах. Если желаете использовать сервер как Director, включите службу Director, укажите имя Director и пароль для доступа к нему.

Bacula Storage — служба хранения данных резервного копирования, собираемых с агентов. Если желаете использовать сервер как Storage, включите службу Storage, укажите адрес Storage и пароль для доступа к нему.

Примечание: Адрес Storage должен быть виден клиентам.



