Alterator-bacula/client-backup/schedule
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль «Расписание» сервера резервного копирования (пакет {{pkg|alterator-bacula}}) п...»)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль «Расписание» сервера резервного копирования (пакет {{pkg|alterator-bacula}}) п...»)
Текущая версия на 09:11, 19 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль «Расписание» сервера резервного копирования (пакет alterator-bacula) позволяет указать время ежедневного резервного копирования для каждого клиента или исключить этого клиента из расписания.
[править] Доступ
Модуль «Расписание» доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сервер резервного копирования ▷ Расписание):
Запустить резервное копирование вне расписания или восстановить файлы можно в модуле «Архив».