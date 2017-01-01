Alterator-bacula/client-backup/schedule

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Текущая версия на 09:11, 19 апреля 2017

править] Назначение

Модуль «Расписание» сервера резервного копирования (пакет alterator-bacula) позволяет указать время ежедневного резервного копирования для каждого клиента или исключить этого клиента из расписания.

править] Доступ

Модуль «Расписание» доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сервер резервного копирования ▷ Расписание):

Запустить резервное копирование вне расписания или восстановить файлы можно в модуле «Архив».