Alterator-bacula/client-backup/schedule

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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль «Расписание» сервера резервного копирования (пакет {{pkg|alterator-bacula}}) п...»)

Текущая версия на 09:11, 19 апреля 2017

[править] Назначение

Модуль «Расписание» сервера резервного копирования (пакет alterator-bacula) позволяет указать время ежедневного резервного копирования для каждого клиента или исключить этого клиента из расписания.

[править] Доступ

Модуль «Расписание» доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сервер резервного копирования ▷ Расписание):

Веб-интерфейс модуля Сервер резервного копирования:Расписание

Запустить резервное копирование вне расписания или восстановить файлы можно в модуле «Архив».

Модули Alterator

Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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