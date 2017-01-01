Alterator-bacula/client-backup/client

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль «Клиенты сервера резервного копирования» (пакет {{pkg|alterator-bacula}}) пред...»)

Текущая версия на 09:02, 19 апреля 2017

[править] Назначение

Модуль «Клиенты сервера резервного копирования» (пакет alterator-bacula) предназначен для настройки резервного копирования клиентов на сервере.

[править] Доступ

Модуль «Клиенты сервера резервного копирования» доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сервер резервного копирования ▷ Клиенты):

Веб-интерфейс модуля Сервер резервного копирования:Клиенты

[править] Использование модуля

На сервере с запущенной службой Bacula Director необходимо добавить всех клиентов. При добавлении клиента вы можете присвоить ему любое имя (оно может отличаться от имени узла) и должны указать тип клиента: Linux® или Windows®.

Добавление нового клиента резервного копирования

У добавленного клиента укажите его адрес узла или адрес IP, пароль и пути резервируемых и игнорируемых данных:

Настройки учётной записи

Пути резервируемых данных

Примечание: Для клиента под управлением ОС Linux по умолчанию создаётся резервная копия всей файловой системы, кроме каталогов с временными и служебными файлами: /dev, /.fsck, /.journal, /media, /mnt, /opt, /proc, /srv, /sys, и /tmp.


Пути игнорируемых данных

Примечание: Пароль клиента должен совпадать с паролем для этого клиента (модуль«Клиент Bacula»).


Настроить расписание, запустить резервное копирование или восстановить файлы можно в модулях «Расписание» и «Архив».

Модули Alterator

Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
Личные инструменты