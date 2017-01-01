Alterator-bacula/client-backup/client

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Текущая версия на 09:02, 19 апреля 2017

править] Назначение

Модуль «Клиенты сервера резервного копирования» (пакет alterator-bacula) предназначен для настройки резервного копирования клиентов на сервере.

править] Доступ

Модуль «Клиенты сервера резервного копирования» доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сервер резервного копирования ▷ Клиенты):

править] Использование модуля

На сервере с запущенной службой Bacula Director необходимо добавить всех клиентов. При добавлении клиента вы можете присвоить ему любое имя (оно может отличаться от имени узла) и должны указать тип клиента: Linux® или Windows®.

У добавленного клиента укажите его адрес узла или адрес IP, пароль и пути резервируемых и игнорируемых данных:

Примечание: Для клиента под управлением ОС Linux по умолчанию создаётся резервная копия всей файловой системы, кроме каталогов с временными и служебными файлами: /dev , /.fsck , /.journal , /media , /mnt , /opt , /proc , /srv , /sys , и /tmp .





Примечание: Пароль клиента должен совпадать с паролем для этого клиента ( Пароль клиента должен совпадать с паролем для этого клиента ( модуль«Клиент Bacula» ).



Настроить расписание, запустить резервное копирование или восстановить файлы можно в модулях «Расписание» и «Архив».