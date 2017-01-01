Alterator-bacula/client-backup/archive

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(Различия между версиями)

Текущая версия на 09:03, 19 апреля 2017

править] Назначение

Модуль «Архив» сервера резервного копирования (пакет alterator-bacula) позволяет:

просмотреть статус служб Director и Storage;

оценить заполнение диска Storage;

посмотреть состояние резервного копирования по каждому зарегистрированному клиенту;

запустить вне расписания или удалить данные резервного копирования выбранного клиента;

восстановить файл или каталог на указанную дату на выбранном клиенте.

Добавить клиентов можно в модуле «Клиенты», а настроить расписание — в модуле «Расписание».

править] Доступ

Модуль «Архив» доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сервер резервного копирования ▷ Архив):

править] Использование модуля

Модуль для выбранного клиента (выбирается из списка «Клиенты») позволяет запустить создание резервной копии вне расписания, удалить все резервные копии или восстановить данные этого клиента.

Расширенные параметры восстановления позволяют задать целевой каталог восстановления.