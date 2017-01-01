Alterator-bacula-client

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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-bacula-client}} позволяет настроить агента для централизованного...»)

Текущая версия на 14:04, 18 апреля 2017

[править] Назначение

Модуль alterator-bacula-client позволяет настроить агента для централизованного резервного копирования.

[править] Доступ

Модуль alterator-bacula-client доступен как в GUI: раздел Система ▷ Клиент Bacula

Интерфейс alterator-bacula-client

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Клиент Bacula):

Веб-интерфейс alterator-bacula-client

[править] Использование модуля

Для настройки агента необходимо включить службу клиента, указать пароль агента и имя Bacula Director.

Параметры клиента Bacula

Примечание: Пароль клиента должен совпадать с паролем для этого клиента на сервере с Bacula Director (модуль «Клиенты» раздела «Сервер резервного копирования»).


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Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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