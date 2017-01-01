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Текущая версия на 14:04, 18 апреля 2017

править] Назначение

Модуль alterator-bacula-client позволяет настроить агента для централизованного резервного копирования.

править] Доступ

Модуль alterator-bacula-client доступен как в GUI: раздел Система ▷ Клиент Bacula

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Клиент Bacula):

править] Использование модуля

Для настройки агента необходимо включить службу клиента, указать пароль агента и имя Bacula Director.

Примечание: Пароль клиента должен совпадать с паролем для этого клиента на сервере с Bacula Director (модуль «Клиенты» раздела «Сервер резервного копирования»).



