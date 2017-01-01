Alterator-bacula-client
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
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(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-bacula-client}} позволяет настроить агента для централизованного...»)
Текущая версия на 14:04, 18 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль alterator-bacula-client позволяет настроить агента для централизованного резервного копирования.
[править] Доступ
Модуль alterator-bacula-client доступен как в GUI: раздел Система ▷ Клиент Bacula
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Клиент Bacula):
[править] Использование модуля
Для настройки агента необходимо включить службу клиента, указать пароль агента и имя Bacula Director.
Примечание: Пароль клиента должен совпадать с паролем для этого клиента на сервере с Bacula Director (модуль «Клиенты» раздела «Сервер резервного копирования»).