Alterator-auth
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(→Использование модуля)
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м (→Настройка)
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== Настройка ==
== Настройка ==
|-
Модуль {{pkg|alterator-auth}} доступен как в GUI:
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Модуль {{pkg|alterator-auth}} доступен как в GUI: Пользователи Аутентификация
[[Файл:Alterator-auth-gui.png|Аутентификация]]
[[Файл:Alterator-auth-gui.png|Аутентификация]]
|-
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (
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так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (Пользователи Аутентификация)):
[[Файл:Alterator-auth-web.png|Веб-интерфейс alterator-auth]]
[[Файл:Alterator-auth-web.png|Веб-интерфейс alterator-auth]]
Текущая версия на 09:36, 18 апреля 2017
Содержание
[править] Назначение
Модуль alterator-auth предназначен для системных настроек аутентификации.
Pluggable Authentication Modules (PAM) - механизм, позволяющий тонко настроить схему аутентификации пользователей в системе. Данный модуль позволяет переключаться между заренее подготовленными схемами.
[править] Настройка
Модуль alterator-auth доступен как в GUI: раздел Пользователи → Аутентификация
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (раздел Пользователи → Аутентификация)):
[править] Использование модуля
[править] Локальная база пользователей
Если система должна быть настроена на локальную аутентификацию, то есть, информация о пользователях и группах хранится в файлах, то выберите пункт «Локальная база пользователей» и нажмите кнопку «Применить».
[править] Домен ALT Linux
Если в сети имеется настроенный ALT домен, отметьте данный пункт и выберите домен из списка:
[править] Домен Active Directory
Если в сети имеется настроенный домен Samba AD, выберите пункт «Домен Active Directory» и заполните поля:
Нажмите кнопку «Применить». Появится окно с запросом пароля для учётной записи с правами подключения к домену:
Введите пароль администратора домена и нажмите кнопку «Ок». При успешном подключении к омену появится сообщение: