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править] Назначение

Модуль alterator-auth предназначен для системных настроек аутентификации.

Pluggable Authentication Modules (PAM) - механизм, позволяющий тонко настроить схему аутентификации пользователей в системе. Данный модуль позволяет переключаться между заренее подготовленными схемами.

править] Настройка

Модуль alterator-auth доступен как в GUI: раздел Пользователи → Аутентификация

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (раздел Пользователи → Аутентификация)):

править] Использование модуля

править] Локальная база пользователей

Если система должна быть настроена на локальную аутентификацию, то есть, информация о пользователях и группах хранится в файлах, то выберите пункт «Локальная база пользователей» и нажмите кнопку «Применить».

править] Домен ALT Linux

Если в сети имеется настроенный ALT домен, отметьте данный пункт и выберите домен из списка:

править] Домен Active Directory

Если в сети имеется настроенный домен Samba AD, выберите пункт «Домен Active Directory» и заполните поля:

Нажмите кнопку «Применить». Появится окно с запросом пароля для учётной записи с правами подключения к домену:

Введите пароль администратора домена и нажмите кнопку «Ок». При успешном подключении к омену появится сообщение: