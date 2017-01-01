Alterator-auth

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[[Файл:Alterator-auth-web.png|Веб-интерфейс alterator-auth]]
[[Файл:Alterator-auth-web.png|Веб-интерфейс alterator-auth]]
 +
== Использование модуля ==
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=== Локальная база пользователей ===
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=== Домен ALT Linux===
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Если в сети имеется настроенный ALT домен, отметьте данный пункт и выберите домен из списка:
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[[Файл:Alterator-auth-gui1.png|Настройка рабочих станций для использования централизованной аутентификации]]
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 14:17, 17 апреля 2017

Stub.png
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Содержание

[править] Назначение

Модуль alterator-auth предназначен для системных настроек аутентификации.

Pluggable Authentication Modules (PAM) - механизм, позволяющий тонко настроить схему аутентификации пользователей в системе. Данный модуль позволяет переключаться между заренее подготовленными схемами.

[править] Настройка

Модуль alterator-auth доступен как в GUI: группа Пользователи, пункт Аутентификация

Аутентификация

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Аутентификация)):

Веб-интерфейс alterator-auth

[править] Использование модуля

[править] Локальная база пользователей

[править] Домен ALT Linux

Если в сети имеется настроенный ALT домен, отметьте данный пункт и выберите домен из списка:

Настройка рабочих станций для использования централизованной аутентификации

Модули Alterator

Alterator-auth • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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