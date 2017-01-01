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Текущая версия на 14:17, 17 апреля 2017

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править] Назначение

Модуль alterator-auth предназначен для системных настроек аутентификации.

Pluggable Authentication Modules (PAM) - механизм, позволяющий тонко настроить схему аутентификации пользователей в системе. Данный модуль позволяет переключаться между заренее подготовленными схемами.

править] Настройка

Модуль alterator-auth доступен как в GUI: группа Пользователи, пункт Аутентификация

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Аутентификация)):

править] Использование модуля

править] Локальная база пользователей

править] Домен ALT Linux

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