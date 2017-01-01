Alterator-auth
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[[Файл:Alterator-auth-web.png|Веб-интерфейс alterator-auth]]
[[Файл:Alterator-auth-web.png|Веб-интерфейс alterator-auth]]
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Текущая версия на 14:17, 17 апреля 2017
Содержание
[править] Назначение
Модуль alterator-auth предназначен для системных настроек аутентификации.
Pluggable Authentication Modules (PAM) - механизм, позволяющий тонко настроить схему аутентификации пользователей в системе. Данный модуль позволяет переключаться между заренее подготовленными схемами.
[править] Настройка
Модуль alterator-auth доступен как в GUI: группа Пользователи, пункт Аутентификация
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Аутентификация)):
[править] Использование модуля
[править] Локальная база пользователей
[править] Домен ALT Linux
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