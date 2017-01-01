Alterator-auth

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Stub}} == Назначение == Модуль {{pkg|alterator-auth}} предназначен для системных настроек аутентифика...»)

Текущая версия на 10:28, 12 апреля 2017

Stub.png
Данная страница находится в разработке.
Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.


[править] Назначение

Модуль alterator-auth предназначен для системных настроек аутентификации.

Pluggable Authentication Modules (PAM) - механизм, позволяющий тонко настроить схему аутентификации пользователей в системе. Данный модуль позволяет переключаться между заренее подготовленными схемами.

[править] Настройка

Модуль alterator-auth доступен как в GUI: группа Пользователи, пункт Аутентификация

Аутентификация

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Аутентификация)):

Веб-интерфейс alterator-auth


Модули Alterator

Alterator-auth • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-mirror • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-updates • Alterator-vsftpd • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
Личные инструменты