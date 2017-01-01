Alterator-auth
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
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(Новая страница: «{{Stub}} == Назначение == Модуль {{pkg|alterator-auth}} предназначен для системных настроек аутентифика...»)
Текущая версия на 10:28, 12 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль alterator-auth предназначен для системных настроек аутентификации.
Pluggable Authentication Modules (PAM) - механизм, позволяющий тонко настроить схему аутентификации пользователей в системе. Данный модуль позволяет переключаться между заренее подготовленными схемами.
[править] Настройка
Модуль alterator-auth доступен как в GUI: группа Пользователи, пункт Аутентификация
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Аутентификация)):