Alterator-alternatives
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== Назначение ==
== Назначение ==
Система управления пакетами (в данном случае — RPM) не допускает ситуации, когда один и тот же файл принадлежит одновременно нескольким пакетам — такая ситуация называется ''файловый конфликт''. Тем не менее иногда требуется попеременно обращаться к нескольким разным файлам, используя один и тот же путь в файловой системе. Например, разные версии компилятора удобно вызывать как ''cc'', разные реализации эмуляторов терминала — как ''xvt''. Для этих целей была создана подсистема альтернатив. ''Альтернатива'' — это и есть тот самый разделяемый путь в файловой системе.
Система управления пакетами (в данном случае — RPM) не допускает ситуации, когда один и тот же файл принадлежит одновременно нескольким пакетам — такая ситуация называется ''файловый конфликт''. Тем не менее иногда требуется попеременно обращаться к нескольким разным файлам, используя один и тот же путь в файловой системе. Например, разные версии компилятора удобно вызывать как ''cc'', разные реализации эмуляторов терминала — как ''xvt''. Для этих целей была создана подсистема альтернатив. ''Альтернатива'' — это и есть тот самый разделяемый путь в файловой системе.
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== Запуск ==
== Запуск ==
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Модуль
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Модуль доступен как в GUI (раздел {{nav|Система|Альтернативы}}):
[[Файл:Alterator-alternat1.png|Интерфейс модуля alterator-alternatives]]
[[Файл:Alterator-alternat1.png|Интерфейс модуля alterator-alternatives]]
Текущая версия на 06:39, 27 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-alternatives
[править] Назначение
Система управления пакетами (в данном случае — RPM) не допускает ситуации, когда один и тот же файл принадлежит одновременно нескольким пакетам — такая ситуация называется файловый конфликт. Тем не менее иногда требуется попеременно обращаться к нескольким разным файлам, используя один и тот же путь в файловой системе. Например, разные версии компилятора удобно вызывать как cc, разные реализации эмуляторов терминала — как xvt. Для этих целей была создана подсистема альтернатив. Альтернатива — это и есть тот самый разделяемый путь в файловой системе.
Модуль Альтернативы — допускает ситуации, когда один и тот же файл принадлежит одновременно нескольким пакетам.
[править] Запуск
Модуль Альтернативы доступен как в GUI (раздел Система ▷ Альтернативы):
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Альтернативы):
[править] Использование
В группе пакетов перечисляются претенденты на путь в файловой системе — кандидаты, а также вес кандидата. Подсистема альтернатив обеспечивает выбор того из возможных кандидатов, вес которого больше остальных. Возможно перевести управление в ручной режим и явно указать необходимого кандидата, в этом случае вес не имеет значения.
Существуют так называемые зависимые альтернативы. Например, при переключении альтернативы компилятора, автоматически переключаются альтернативы на все руководства к нему (manual pages). Однако ничто не препятствует и такие альтернативы переключать в ручном режиме.