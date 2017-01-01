Alterator-alternatives

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== Назначение ==
== Назначение ==
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Система управления пакетами (в данном случае — RPM) не допускает ситуации, когда один и тот же файл принадлежит одновременно нескольким пакетам — такая ситуация называется файловый конфликт. Тем не менее иногда требуется попеременно обращаться к нескольким разным файлам, используя один и тот же путь в файловой системе. Например, разные версии компилятора удобно вызывать как cc, разные реализации эмуляторов терминала — как xvt. Для этих целей была создана подсистема альтернатив. ''Альтернатива'' — это и есть тот самый разделяемый путь в файловой системе.
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Система управления пакетами (в данном случае — RPM) не допускает ситуации, когда один и тот же файл принадлежит одновременно нескольким пакетам — такая ситуация называется ''файловый конфликт''. Тем не менее иногда требуется попеременно обращаться к нескольким разным файлам, используя один и тот же путь в файловой системе. Например, разные версии компилятора удобно вызывать как ''cc'', разные реализации эмуляторов терминала — как ''xvt''. Для этих целей была создана подсистема альтернатив. ''Альтернатива'' — это и есть тот самый разделяемый путь в файловой системе.
== Запуск ==
== Запуск ==

Текущая версия на 14:18, 20 апреля 2017

[править] Назначение

Система управления пакетами (в данном случае — RPM) не допускает ситуации, когда один и тот же файл принадлежит одновременно нескольким пакетам — такая ситуация называется файловый конфликт. Тем не менее иногда требуется попеременно обращаться к нескольким разным файлам, используя один и тот же путь в файловой системе. Например, разные версии компилятора удобно вызывать как cc, разные реализации эмуляторов терминала — как xvt. Для этих целей была создана подсистема альтернатив. Альтернатива — это и есть тот самый разделяемый путь в файловой системе.

[править] Запуск

Модуль alterator-alternatives доступен как в GUI (раздел Система ▷ Альтернативы):

Интерфейс модуля alterator-alternatives

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Альтернативы):

Веб-интерфейс модуля alterator-alternatives

[править] Использование

В группе пакетов перечисляются претенденты на путь в файловой системе — кандидаты, а также вес кандидата. Подсистема альтернатив обеспечивает выбор того из возможных кандидатов, вес которого больше остальных. Возможно перевести управление в ручной режим и явно указать необходимого кандидата, в этом случае вес не имеет значения.

Существуют так называемые зависимые альтернативы. Например, при переключении альтернативы компилятора, автоматически переключаются альтернативы на все руководства к нему (manual pages). Однако ничто не препятствует и такие альтернативы переключать в ручном режиме.

Модули Alterator

Alterator-alternatives • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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