Alterator-alternatives

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Версия 14:12, 20 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Текущая версия на 14:18, 20 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina м Строка 1: Строка 1: == Назначение == == Назначение == - Система управления пакетами (в данном случае — RPM) не допускает ситуации, когда один и тот же файл принадлежит одновременно нескольким пакетам — такая ситуация называется файловый конфликт. Тем не менее иногда требуется попеременно обращаться к нескольким разным файлам, используя один и тот же путь в файловой системе. Например, разные версии компилятора удобно вызывать как cc, разные реализации эмуляторов терминала — как xvt. Для этих целей была создана подсистема альтернатив. ''Альтернатива'' — это и есть тот самый разделяемый путь в файловой системе. + Система управления пакетами (в данном случае — RPM) не допускает ситуации, когда один и тот же файл принадлежит одновременно нескольким пакетам — такая ситуация называется '' файловый конфликт '' . Тем не менее иногда требуется попеременно обращаться к нескольким разным файлам, используя один и тот же путь в файловой системе. Например, разные версии компилятора удобно вызывать как '' cc '' , разные реализации эмуляторов терминала — как '' xvt '' . Для этих целей была создана подсистема альтернатив. ''Альтернатива'' — это и есть тот самый разделяемый путь в файловой системе. == Запуск == == Запуск ==

Текущая версия на 14:18, 20 апреля 2017

править] Назначение

Система управления пакетами (в данном случае — RPM) не допускает ситуации, когда один и тот же файл принадлежит одновременно нескольким пакетам — такая ситуация называется файловый конфликт. Тем не менее иногда требуется попеременно обращаться к нескольким разным файлам, используя один и тот же путь в файловой системе. Например, разные версии компилятора удобно вызывать как cc, разные реализации эмуляторов терминала — как xvt. Для этих целей была создана подсистема альтернатив. Альтернатива — это и есть тот самый разделяемый путь в файловой системе.

править] Запуск

Модуль alterator-alternatives доступен как в GUI (раздел Система ▷ Альтернативы):

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Альтернативы):

править] Использование

В группе пакетов перечисляются претенденты на путь в файловой системе — кандидаты, а также вес кандидата. Подсистема альтернатив обеспечивает выбор того из возможных кандидатов, вес которого больше остальных. Возможно перевести управление в ручной режим и явно указать необходимого кандидата, в этом случае вес не имеет значения.

Существуют так называемые зависимые альтернативы. Например, при переключении альтернативы компилятора, автоматически переключаются альтернативы на все руководства к нему (manual pages). Однако ничто не препятствует и такие альтернативы переключать в ручном режиме.