Alterator-ahttpd-server

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль '''Веб-интерфейс''' предназначен для управления настройками web-сервер...»)

Текущая версия на 12:36, 21 апреля 2017

Содержание

[править] Назначение

Модуль Веб-интерфейс предназначен для управления настройками web-сервера, обеспечивающего работоспособность Центра управления системой.

[править] Запуск

Модуль Веб-интерфейс доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Веб-интерфейс):

интерфейс модуля Веб-интерфейс

[править] Настройка

[править] Общие настройки

Порт
В этом поле указывается номер TCP порта, на котором сервер принимает соединения. Порт по умолчанию: 8080.
Адрес
Поле для ввода ip-адреса сетевого интерфейса, на котором будет доступен Центра управления системой.
Протоколирование
Из предлагаемого списка можно выбрать степень подробности протоколирования (все соединения, только ошибки, не протоколировать). Протоколы хранятся в журналах, которые можно просмотреть в разделе «Системные журналы».
Применить
Кнопка для применения вышеуказанных настроек.

[править] Настройки TLS

Для обеспечения безопасности доступа web-интерфейсу Центра управления системой, используется самоподписанный TLS сертификат, параметры которого и указываются в данном разделе.

Настройки SSL

Для пересоздания секретного ключа необходимо отметить пункт «(Пере)создать ключ и запрос на подпись» и нажать кнопку «Подтвердить». В результате будут пресозданы секретный ключ, запрос на подпись и самоподписанный сертификат. При начале работы с Центром управления системой выводится запрос на принятие этого сертификата.

[править] Подпись

По умолчанию web-сервер Центра управления системой использует самоподписанный сертификат. Это приводит к запросам браузера о принятии сертификата.

Если у вас уже есть доверенный сертификат, то им можно подписать сертификат web-сервера. Для этого необходимо:

  • загрузить сертификат, нажав на кнопку «Забрать запрос на подпись»;
  • подписать сертификат;
  • загрузить получившийся сертификат обратно.


Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
Личные инструменты