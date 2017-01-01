Alterator-ahttpd-server
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(Новая страница: «== Назначение == Модуль '''Веб-интерфейс''' предназначен для управления настройками web-сервер...»)
Текущая версия на 12:36, 21 апреля 2017
Содержание
[править] Назначение
Модуль Веб-интерфейс предназначен для управления настройками web-сервера, обеспечивающего работоспособность Центра управления системой.
[править] Запуск
Модуль Веб-интерфейс доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Веб-интерфейс):
[править] Настройка
[править] Общие настройки
- Порт
- В этом поле указывается номер TCP порта, на котором сервер принимает соединения. Порт по умолчанию: 8080.
- Адрес
- Поле для ввода ip-адреса сетевого интерфейса, на котором будет доступен Центра управления системой.
- Протоколирование
- Из предлагаемого списка можно выбрать степень подробности протоколирования (все соединения, только ошибки, не протоколировать). Протоколы хранятся в журналах, которые можно просмотреть в разделе «Системные журналы».
- Применить
- Кнопка для применения вышеуказанных настроек.
[править] Настройки TLS
Для обеспечения безопасности доступа web-интерфейсу Центра управления системой, используется самоподписанный TLS сертификат, параметры которого и указываются в данном разделе.
Для пересоздания секретного ключа необходимо отметить пункт «(Пере)создать ключ и запрос на подпись» и нажать кнопку «Подтвердить». В результате будут пресозданы секретный ключ, запрос на подпись и самоподписанный сертификат. При начале работы с Центром управления системой выводится запрос на принятие этого сертификата.
[править] Подпись
По умолчанию web-сервер Центра управления системой использует самоподписанный сертификат. Это приводит к запросам браузера о принятии сертификата.
Если у вас уже есть доверенный сертификат, то им можно подписать сертификат web-сервера. Для этого необходимо:
- загрузить сертификат, нажав на кнопку «Забрать запрос на подпись»;
- подписать сертификат;
- загрузить получившийся сертификат обратно.