Alterator-ahttpd-power

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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль '''Выключение компьютера''' позволяет выполнить: *Выключение компьют...»)

Текущая версия на 12:43, 21 апреля 2017

[править] Назначение

Модуль Выключение компьютера позволяет выполнить:

  • Выключение компьютера (возможна настройка ежедневного выключения в заданное время);
  • Перезагрузку компьютера.

[править] Запуск

Модуль Выключение компьютера доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Выключение компьютера):

Интерфейс модуля Выключение компьютера

[править] Применение

Так как выключение и перезагрузка — критичные для функционирования компьютера операции, то по умолчанию настройка выставлена в значение «Продолжить работу». Для выключения или перезагрузки нужно отметить соответствующий пункт и нажать «Применить».

Кнопка «Вернуть» возвращает сделанный выбор к безопасному значению по умолчанию: «Продолжить работу».

Для ежедневного автоматического выключения компьютера задайте желаемое время в поле «Выключать компьютер каждый день в:».


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