Alterator-ahttpd-power
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль '''Выключение компьютера''' позволяет выполнить: *Выключение компьют...»)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль '''Выключение компьютера''' позволяет выполнить: *Выключение компьют...»)
Текущая версия на 12:43, 21 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль Выключение компьютера позволяет выполнить:
- Выключение компьютера (возможна настройка ежедневного выключения в заданное время);
- Перезагрузку компьютера.
[править] Запуск
Модуль Выключение компьютера доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Выключение компьютера):
[править] Применение
Так как выключение и перезагрузка — критичные для функционирования компьютера операции, то по умолчанию настройка выставлена в значение «Продолжить работу». Для выключения или перезагрузки нужно отметить соответствующий пункт и нажать «Применить».
Кнопка «Вернуть» возвращает сделанный выбор к безопасному значению по умолчанию: «Продолжить работу».
Для ежедневного автоматического выключения компьютера задайте желаемое время в поле «Выключать компьютер каждый день в:».