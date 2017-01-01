Alterator-ahttpd-power

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 12:43, 21 апреля 2017

править] Назначение

Модуль Выключение компьютера позволяет выполнить:

Выключение компьютера (возможна настройка ежедневного выключения в заданное время);

Перезагрузку компьютера.

править] Запуск

Модуль Выключение компьютера доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Выключение компьютера):

править] Применение

Так как выключение и перезагрузка — критичные для функционирования компьютера операции, то по умолчанию настройка выставлена в значение «Продолжить работу». Для выключения или перезагрузки нужно отметить соответствующий пункт и нажать «Применить».

Кнопка «Вернуть» возвращает сделанный выбор к безопасному значению по умолчанию: «Продолжить работу».

Для ежедневного автоматического выключения компьютера задайте желаемое время в поле «Выключать компьютер каждый день в:».



