Adobe Acrobat Reader

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м (про ПК, введенные в домен)
 
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Операцию по доустановке соответствующего i586-nvidia_glx потребуется выполнять после каждого обновления драйвера NVidia.
Операцию по доустановке соответствующего i586-nvidia_glx потребуется выполнять после каждого обновления драйвера NVidia.
 +
 +
==Замечания для ПК (x86_64), введенных в домен==
 +
Для работы AdobeReader под доменной учетной записью необходимо доустановить следующие пакеты:
 +
* {{pkg|i586-libwbclient.32bit}}
 +
* {{pkg|i586-samba-winbind-clients}} - для машин введенных в домен через winbind [[ActiveDirectory/Login]]
 +
* {{pkg|i586-sssd-client}} - через SSSD [[SSSD/AD]]
[[Категория:CookBook]]
[[Категория:CookBook]]
{{Category navigation|title=ПО, не входящее в репозитории ALTLinux|category=CookBook|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=ПО, не входящее в репозитории ALTLinux|category=CookBook|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 13:46, 9 марта 2017

[править] Установка

Компания Adobe прекратила поддержку Acrobat Reader for Linux, однако, ссылку для скачивания всё ещё можно найти у них на сайте. 

apt-get install http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.5/enu/AdbeRdr9.5.5-1_i486linux_enu.rpm

[править] Замечания для x86_64

  • Так как приложение Acrobat Reader 32-разрядное, перед установкой следут убедиться, что подключен репозитарий x86_64-i586. Для этого удобно воспользоваться утилитой apt-repo: 
#  apt-repo
rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch x86_64 classic
rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch noarch classic
rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch x86_64-i586 classic
  • Если не установлен i586-glibc-gconv-modules, его потребуется доустановить (apt его по зависимостям не вытягивает почему-то): 
# apt-get install i586-glibc-gconv-modules
  • Тем обладателям карт NVidia, которые используют проприетарный драйвер, протребуется i586-nvidia_glx_<NNN>. Его можно поставить утилитой nvidia-install-driver из пакета nvidia_glx_common: 
# nvidia-install-driver

Операцию по доустановке соответствующего i586-nvidia_glx потребуется выполнять после каждого обновления драйвера NVidia.

[править] Замечания для ПК (x86_64), введенных в домен

Для работы AdobeReader под доменной учетной записью необходимо доустановить следующие пакеты:

  • i586-libwbclient.32bit
  • i586-samba-winbind-clients - для машин введенных в домен через winbind ActiveDirectory/Login
  • i586-sssd-client - через SSSD SSSD/AD
ПО, не входящее в репозитории ALTLinux

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