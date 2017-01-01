Adobe Acrobat Reader
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(Различия между версиями)
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м (про ПК, введенные в домен)
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Операцию по доустановке соответствующего i586-nvidia_glx потребуется выполнять после каждого обновления драйвера NVidia.
Операцию по доустановке соответствующего i586-nvidia_glx потребуется выполнять после каждого обновления драйвера NVidia.
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[[Категория:CookBook]]
[[Категория:CookBook]]
{{Category navigation|title=ПО, не входящее в репозитории ALTLinux|category=CookBook|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=ПО, не входящее в репозитории ALTLinux|category=CookBook|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
Текущая версия на 13:46, 9 марта 2017
[править] Установка
Компания Adobe прекратила поддержку Acrobat Reader for Linux, однако, ссылку для скачивания всё ещё можно найти у них на сайте.
apt-get install http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.5/enu/AdbeRdr9.5.5-1_i486linux_enu.rpm
[править] Замечания для x86_64
- Так как приложение Acrobat Reader 32-разрядное, перед установкой следут убедиться, что подключен репозитарий x86_64-i586. Для этого удобно воспользоваться утилитой apt-repo:
# apt-repo rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch x86_64 classic rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch noarch classic rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch x86_64-i586 classic
- Если не установлен i586-glibc-gconv-modules, его потребуется доустановить (apt его по зависимостям не вытягивает почему-то):
# apt-get install i586-glibc-gconv-modules
- Тем обладателям карт NVidia, которые используют проприетарный драйвер, протребуется i586-nvidia_glx_<NNN>. Его можно поставить утилитой nvidia-install-driver из пакета nvidia_glx_common:
# nvidia-install-driver
Операцию по доустановке соответствующего i586-nvidia_glx потребуется выполнять после каждого обновления драйвера NVidia.
[править] Замечания для ПК (x86_64), введенных в домен
Для работы AdobeReader под доменной учетной записью необходимо доустановить следующие пакеты:
- i586-libwbclient.32bit
- i586-samba-winbind-clients - для машин введенных в домен через winbind ActiveDirectory/Login
- i586-sssd-client - через SSSD SSSD/AD