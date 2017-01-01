Adobe Acrobat Reader

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Текущая версия на 13:46, 9 марта 2017

править] Установка

Компания Adobe прекратила поддержку Acrobat Reader for Linux, однако, ссылку для скачивания всё ещё можно найти у них на сайте.

apt-get install http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.5/enu/AdbeRdr9.5.5-1_i486linux_enu.rpm

править] Замечания для x86_64

Так как приложение Acrobat Reader 32-разрядное, перед установкой следут убедиться, что подключен репозитарий x86_64-i586. Для этого удобно воспользоваться утилитой apt-repo:

# apt-repo rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch x86_64 classic rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch noarch classic rpm [updates] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p7/branch x86_64-i586 classic

Если не установлен i586-glibc-gconv-modules, его потребуется доустановить (apt его по зависимостям не вытягивает почему-то):

# apt-get install i586-glibc-gconv-modules

Тем обладателям карт NVidia, которые используют проприетарный драйвер, протребуется i586-nvidia_glx_<NNN>. Его можно поставить утилитой nvidia-install-driver из пакета nvidia_glx_common:

# nvidia-install-driver

Операцию по доустановке соответствующего i586-nvidia_glx потребуется выполнять после каждого обновления драйвера NVidia.

править] Замечания для ПК (x86_64), введенных в домен

Для работы AdobeReader под доменной учетной записью необходимо доустановить следующие пакеты: