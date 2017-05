ActiveDirectory/Login

Инструкция по вводу рабочей станции под управлением ALT Linux в домен Active Directory (работающий под Windows или под Samba в режиме AD DC). Устаревшая инструкция: Ввод в домен на базе Windows 2003

Параметры домена

Внимание! Аутентификация через winbind в новых сборках Samba не работает, используйте аутентификацию через task-auth-ad-sssd .



С версии alterator-auth-0.31-alt1



Требуемые версии:

Возможно, следует обновить установленный дистрибутив из репозитория.

С версии alterator-auth 0.28 синхронизация времени производится автоматически с контроллером домена.

Для более ранних версий:

На сервере включается через xinetd daytime-tcp:

А на клиенте — служба settime-rfc867:

Включите флажок «Получать точное время с NTP-сервера» и укажите в поле справа pool.ntp.org. После этого нажмите кнопку «Применить».

В Центре управления системой перейдите в раздел Пользователи → Аутентификация

Для ввода компьютера в Active Directory потребуется установить пакет task-auth-ad-sssd и все его зависимости.

Выберите пункт «Домен Active Directory» и заполните поля. Нажмите кнопку «Применить».

В /etc/lightdm/lightdm.conf раскомментируйте строку в группе [SeatDefaults]:

Это позволит вводить имя пользователя вручную, а не прокручивать огромный список доступных доменныx пользователей.

Также полезно выключить выбор языка. В файле /etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf в группе [greeter] укажите

В новых версиях lightdm-gtk-greeter можно указать кнопки явно:

Полный перечень доступных кнопок:

Добавляем роль локальных администраторов:

Примечание: Лучше использовать группу localadmins (вместо admins) по избежание конфликта с группой admins во FreeIPA



Создаём привилегию на право удалённого доступа (по протоколу ssh):

Включаем удалённый доступ только для группы remote:

Настраиваем список привилегий для пользователей (для роли users):

Настраиваем список привилегий для администраторов (для роли admins):

Настраиваем отображение локальных привилегий, назначенных локальным ролям, на глобальные группы безопасности:

Просматриваем список назначенных ролей и привилегий:

Данная настройка назначает заданный список локальных групп (привилегий) всем пользователям, входящим в заданные локальные группы (роли). А также назначает локальные роли для глобальных групп в домене.

Рассматриваемые способы позволяют подключать файловые ресурсы (file shares) для доменного пользователя без повторного ввода пароля (SSO, Single Sign-On).

Примечание: Способ актуален для дистрибутивов, использующих gvfs (например, Кентавр, Simply Linux, Basealt Workstation, СПТ).



Недостаток такого способа — необходимо открыть ресурс в файловом менеджере (Caja, Pcmanfm). Однако можно открывать любые ресурсы на любых серверах, входящие в домен Active Directory.

1. Устанавливаем необходимые пакеты (с правами root):

2. Включаем для пользователя в группу fuse (с правами root):

Как включить доменных пользователей в локальную группу см. выше.



3. Входим доменным пользователем

4. Открываем ресурс в файловом менеджере (например, по адресу smb://server/sysvol). Ресурс смонтирован по пути /run/<uid_пользователя>/gvfs.

Другой вариант (полезно для скриптов в автозапуске):

Примечание: Если необходимо открывать что-то с ресурса в WINE, в winecfg добавьте диск с путём /run/<uid_пользователя>/gvfs .

В этом случае заданный ресурс подключается с заданного сервера автоматически при каждом входе доменным пользователем.

1. Устанавливаем pam_mount:

2. Прописываем pam_mount в схему /etc/pam.d/system-auth-sss:

(перед auth required pam_permit.so)

и

3. Устанавливаем правило монтирования ресурса в файле /etc/security/pam_mount.conf.xml (перед тегом <cifsmount>):

где

Внимание! Обязательно указывайте настоящее имя сервера в параметре server , а не имя домена

Групповые политики (GPO) на Linux применяются только контроль входа через SSSD и средства Centrify.

SSSD имеет внутреннюю поддержку следующих групповых политик:

Политика

Allow log on locally

Allow log on through Remote Desktop Services

Access this computer from the network

Allow log on as a batch job