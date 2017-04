ActiveDirectory/DC

# samba-tool domain provision Realm [SCHOOL.ALT]: Domain [SCHOOL]: Server Role (dc, member, standalone) [dc]: DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]: DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [127.0.0.1]: Administrator password: Retype password: Looking up IPv4 addresses More than one IPv4 address found. Using 192.168.1.1 Looking up IPv6 addresses No IPv6 address will be assigned Setting up share.ldb Setting up secrets.ldb Setting up the registry Setting up the privileges database Setting up idmap db Setting up SAM db Setting up sam.ldb partitions and settings Setting up sam.ldb rootDSE Pre-loading the Samba 4 and AD schema Adding DomainDN: DC=school,DC=alt Adding configuration container Setting up sam.ldb schema Setting up sam.ldb configuration data Setting up display specifiers Modifying display specifiers Adding users container Modifying users container Adding computers container Modifying computers container Setting up sam.ldb data Setting up well known security principals Setting up sam.ldb users and groups Setting up self join Adding DNS accounts Creating CN=MicrosoftDNS,CN=System,DC=school,DC=alt Creating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitions Populating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitions Setting up sam.ldb rootDSE marking as synchronized Fixing provision GUIDs A Kerberos configuration suitable for Samba 4 has been generated at /var/lib/samba/private/krb5.conf Once the above files are installed, your Samba4 server will be ready to use Server Role: active directory domain controller Hostname: c228 NetBIOS Domain: SCHOOL DNS Domain: school.alt DOMAIN SID: S-1-5-21-80639820-2350372464-3293631772