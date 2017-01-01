ActiveDirectory

Материал из ALT Linux Wiki

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[[Категория:Active Directory]]
[[Категория:Active Directory]]
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[[Категория:Корпоративная инфраструктура]]
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Текущая версия на 10:34, 26 января 2017

Взаимодействие и реализация Active Directory в ALT Linux

[править] Контроллер домена

ActiveDirectory/DC
Создание собственного контроллера домена Active Directory на базе Samba 4.0
ActiveDirectory/Logon_script
Настройка скрипта, запускаемого при аутентификации пользователя

[править] Клиент сети Active Directory

ActiveDirectory/Login
Ввод клиентских машин в Active Directory

[править] Корпоративная почтовая система

SOGo
Почтовая система, заменяющая Microsoft Exchange
ActiveDirectory/PostfixDovecot
Настройка почтовых служб Postfix и Dovecot с аутентификацией в домене Active Directory
Корпоративная инфраструктура

ActiveDirectory • FreeIPA • SOGo • Домен

 
 
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