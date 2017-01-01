ActiveDirectory
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[[Категория:Active Directory]]
[[Категория:Active Directory]]
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Текущая версия на 10:34, 26 января 2017
Взаимодействие и реализация Active Directory в ALT Linux
[править] Контроллер домена
- ActiveDirectory/DC
- Создание собственного контроллера домена Active Directory на базе Samba 4.0
- ActiveDirectory/Logon_script
- Настройка скрипта, запускаемого при аутентификации пользователя
[править] Клиент сети Active Directory
- ActiveDirectory/Login
- Ввод клиентских машин в Active Directory
[править] Корпоративная почтовая система
- SOGo
- Почтовая система, заменяющая Microsoft Exchange
- ActiveDirectory/PostfixDovecot
- Настройка почтовых служб Postfix и Dovecot с аутентификацией в домене Active Directory