ASUS X540S
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АндрейЧерепанов (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Stub}} Ноутбук производства ASUS. == Примечания == * Полноценная поддержка ACPI (выключение, спец...»)
(Новая страница: «{{Stub}} Ноутбук производства ASUS. == Примечания == * Полноценная поддержка ACPI (выключение, спец...»)
Текущая версия на 03:58, 9 февраля 2017
Ноутбук производства ASUS.
[править] Примечания
- Полноценная поддержка ACPI (выключение, специальные кнопки) работает только в ядрах более 4.9 (например, un-def)
- Тачпад работает только как мышь: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=120181