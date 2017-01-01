ASUS X540S

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АндрейЧерепанов (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Stub}} Ноутбук производства ASUS. == Примечания == * Полноценная поддержка ACPI (выключение, спец...»)

Текущая версия на 03:58, 9 февраля 2017

Stub.png
Данная страница находится в разработке.
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Ноутбук производства ASUS.

[править] Примечания

  • Полноценная поддержка ACPI (выключение, специальные кнопки) работает только в ядрах более 4.9 (например, un-def)
  • Тачпад работает только как мышь: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=120181
 
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