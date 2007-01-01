APT в ALT Linux/CreateRepository
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м (→Создание/обновление метаинформации: link bloat)
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(→Запись репозитория на CD/DVD)
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См. [[Apt/IsoFromRepository|Создание образов CD/DVD из репозитория]].
См. [[Apt/IsoFromRepository|Создание образов CD/DVD из репозитория]].
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Текущая версия на 10:17, 9 марта 2017
Содержание
[править] Создание локального репозитория
Для создания репозитория достаточно создать правильную структуру директорий, разместить в ней rpm-пакеты и создать метаинформацию для APT.
[править] Структура APT-RPM репозитория
APT-RPM репозиторий выглядит достаточно просто:
i586/ base/ # метаинформация release pkglist.reponame.bz2 ... RPMS.reponame/ # пакеты архитектуры i586 foobar-1.2-5.i586.rpm x86_64/ base/ # метаинформация release pkglist.reponame.bz2 RPMS.reponame/ # пакеты архитектуры x86_64 foobar-1.2-5.x86_64.rpm noarch/ base/ # метаинформация release pkglist.reponame.bz2 RPMS.reponame/ # архитектурно-независимые пакеты foobar-doc-1.2-5.noarch.rpm</pre>
Такая структура формирует три источника для APT (<base directory> - место, где располагается репозиторий):
rpm file:<base directory> i586 reponame rpm file:<base directory> x86_64 reponame rpm file:<base directory> noarch reponame
NB: указываем noarch и один из архитектурно-зависимых репозиториев, всё в кучу не надо!
Более изощрённую структуру директорий, когда в репозитории хранятся пакеты с иходным текстом (.src.rpm), общие для нескольких архитектур, а также когда в репозитории имеется несколько компонентов (в данном репозитории компонент один - reponame), можно посмотреть, к примеру, в репозитории ALT Linux Server. Обратите внимание, что в этом репозитории используется отдельная директория files для хранения всех пакетов, и директории RPMS.*/SRPMS.* являются символическими ссылками на поддиректории из files.
[править] Размещение пакетов
Просто разложите пакеты по директориям {i586,i686,x86_64,noarch}/RPMS.reponame в зависимости от архитектуры пакета.
[править] Создание/обновление метаинформации
Для создания/обновления метаинформации (файлов, хранящихся в директории base), используйте утилиту genbasedir из пакета apt-repo-tools (до 5.0/branch включительно -- apt-utils):
#!/bin/sh REPO_DIR="$1" REPO_NAME="$2" for arch in i586 i686 x86_64 noarch; do genbasedir --bloat --progress --topdir=$REPO_DIR $arch $REPO_NAME done
(подробнее про --bloat)
[править] Полезные советы
[править] Создание «скелета» репозитория
#!/bin/sh REPO_DIR="$1" REPO_NAME="$2" for i in i586 i686 x86_64 noarch; do mkdir -p "$REPO_DIR/$i/base" "$REPO_DIR/$i/RPMS.$REPO_NAME" done
[править] Добавление произвольного набора пакетов в репозиторий
Перед запуском этого скрипта, возможно нужно будет установить недостающие пакеты:
apt-get install /usr/bin/packages
Вот скрипт для добавления пакетов: Файл:Addpackages.sh
После этой операции необходимо обновить метаинформацию. Побочным эффектом является приведение имён файлов с пакетами к «каноническому» виду.
[править] Создание репозитория на основе содержимого кэша APT
Добавьте содержимое кэша APT в репозиторий (см. выше) и обновите метаинформацию (см. выше).
[править] Автоматизация добавления пакетов в репозиторий
Воспользуйтесь скриптами из пакета sisyphus.
[править] Запись репозитория на CD/DVD
См. Создание образов CD/DVD из репозитория.
[править] rpm-dir
Можно создать репозиторий в виде одного каталога без всяких индексов.
1. Создайте два вложенных каталога:
mkdir -p x86-64/RPMS.dir
2. Скопируйте все файлы (например, все файлы *.rpm из /var/cache/apt/archives/, которые устанавливались вручную или через обновления системы). Делать это нужно под root!
3. На машине, где нужны эти обновления, пропишите репозторий:
apt-repo add 'rpm-dir file:/<путь-к-репозиторию> x86_64 dir'