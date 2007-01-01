APT в ALT Linux/CreateRepository

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APT в ALT Linux (Различия между версиями)

Текущая версия на 10:17, 9 марта 2017

править] Создание локального репозитория

Для создания репозитория достаточно создать правильную структуру директорий, разместить в ней rpm-пакеты и создать метаинформацию для APT.

править] Структура APT-RPM репозитория

APT-RPM репозиторий выглядит достаточно просто:

i586/ base/ # метаинформация release pkglist.reponame.bz2 ... RPMS.reponame/ # пакеты архитектуры i586 foobar-1.2-5.i586.rpm x86_64/ base/ # метаинформация release pkglist.reponame.bz2 RPMS.reponame/ # пакеты архитектуры x86_64 foobar-1.2-5.x86_64.rpm noarch/ base/ # метаинформация release pkglist.reponame.bz2 RPMS.reponame/ # архитектурно-независимые пакеты foobar-doc-1.2-5.noarch.rpm</pre>

Такая структура формирует три источника для APT (<base directory> - место, где располагается репозиторий):

rpm file:<base directory> i586 reponame rpm file:<base directory> x86_64 reponame rpm file:<base directory> noarch reponame

NB: указываем noarch и один из архитектурно-зависимых репозиториев, всё в кучу не надо!

Более изощрённую структуру директорий, когда в репозитории хранятся пакеты с иходным текстом ( .src.rpm ), общие для нескольких архитектур, а также когда в репозитории имеется несколько компонентов (в данном репозитории компонент один - reponame ), можно посмотреть, к примеру, в репозитории ALT Linux Server. Обратите внимание, что в этом репозитории используется отдельная директория files для хранения всех пакетов, и директории RPMS.*/SRPMS.* являются символическими ссылками на поддиректории из files .

править] Размещение пакетов

Просто разложите пакеты по директориям {i586,i686,x86_64,noarch}/RPMS.reponame в зависимости от архитектуры пакета.

править] Создание/обновление метаинформации

Для создания/обновления метаинформации (файлов, хранящихся в директории base ), используйте утилиту genbasedir из пакета apt-repo-tools (до 5.0/branch включительно -- apt-utils ):

#!/bin/sh REPO_DIR= "$1" REPO_NAME= "$2" for arch in i586 i686 x86_64 noarch; do genbasedir --bloat --progress -- topdir= $REPO_DIR $arch $REPO_NAME done

(подробнее про --bloat)

править] Полезные советы

править] Создание «скелета» репозитория

#!/bin/sh REPO_DIR= "$1" REPO_NAME= "$2" for i in i586 i686 x86_64 noarch; do mkdir -p "$REPO_DIR/$i/base" "$REPO_DIR/$i/RPMS.$REPO_NAME" done

править] Добавление произвольного набора пакетов в репозиторий

Перед запуском этого скрипта, возможно нужно будет установить недостающие пакеты:

apt-get install / usr / bin / packages

Вот скрипт для добавления пакетов: Файл:Addpackages.sh



После этой операции необходимо обновить метаинформацию. Побочным эффектом является приведение имён файлов с пакетами к «каноническому» виду.

править] Создание репозитория на основе содержимого кэша APT

Добавьте содержимое кэша APT в репозиторий (см. выше) и обновите метаинформацию (см. выше).

править] Автоматизация добавления пакетов в репозиторий

Воспользуйтесь скриптами из пакета sisyphus .

править] Запись репозитория на CD/DVD

См. Создание образов CD/DVD из репозитория.





Можно создать репозиторий в виде одного каталога без всяких индексов.

1. Создайте два вложенных каталога:

mkdir -p x86-64/RPMS.dir

Примечание: Обратите внимание на наименование архитектуры (x86_64) и компонент dir (после RPMS.). Можете выбрать любые слова.



2. Скопируйте все файлы (например, все файлы *.rpm из /var/cache/apt/archives/, которые устанавливались вручную или через обновления системы). Делать это нужно под root!

3. На машине, где нужны эти обновления, пропишите репозторий:

apt-repo add 'rpm-dir file:/<путь-к-репозиторию> x86_64 dir'



