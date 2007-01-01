APT в ALT Linux/CreateRepository

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м (Создание/обновление метаинформации: link bloat)
(Запись репозитория на CD/DVD)
 
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См. [[Apt/IsoFromRepository|Создание образов CD/DVD из репозитория]].
См. [[Apt/IsoFromRepository|Создание образов CD/DVD из репозитория]].
 +
 +
 +
== rpm-dir ==
 +
 +
Можно создать репозиторий в виде одного каталога без всяких индексов.
 +
 +
1. Создайте два вложенных каталога:
 +
 +
mkdir -p x86-64/RPMS.dir
 +
 +
{{Note|Обратите внимание на наименование архитектуры (x86_64) и компонент dir (после RPMS.). Можете выбрать любые слова.}}
 +
 +
2. Скопируйте все файлы (например, все файлы *.rpm из {{path|/var/cache/apt/archives/}}, которые устанавливались вручную или через обновления системы). Делать это нужно под root!
 +
 +
3. На машине, где нужны эти обновления, пропишите репозторий:
 +
 +
apt-repo add 'rpm-dir file:/<путь-к-репозиторию> x86_64 dir'
{{Category navigation|title=APT|category=APT|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=APT|category=APT|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 10:17, 9 марта 2017

Содержание

[править] Создание локального репозитория

Для создания репозитория достаточно создать правильную структуру директорий, разместить в ней rpm-пакеты и создать метаинформацию для APT.

[править] Структура APT-RPM репозитория

APT-RPM репозиторий выглядит достаточно просто: 

i586/
    base/ # метаинформация
        release
        pkglist.reponame.bz2
        ...
    RPMS.reponame/ # пакеты архитектуры i586
        foobar-1.2-5.i586.rpm
x86_64/
    base/ # метаинформация
        release
        pkglist.reponame.bz2
    RPMS.reponame/ # пакеты архитектуры x86_64
        foobar-1.2-5.x86_64.rpm
noarch/
    base/ # метаинформация
        release
        pkglist.reponame.bz2
    RPMS.reponame/ # архитектурно-независимые пакеты
        foobar-doc-1.2-5.noarch.rpm</pre>

Такая структура формирует три источника для APT (<base directory> - место, где располагается репозиторий): 

rpm file:<base directory> i586 reponame
rpm file:<base directory> x86_64 reponame
rpm file:<base directory> noarch reponame

NB: указываем noarch и один из архитектурно-зависимых репозиториев, всё в кучу не надо!

Более изощрённую структуру директорий, когда в репозитории хранятся пакеты с иходным текстом (.src.rpm), общие для нескольких архитектур, а также когда в репозитории имеется несколько компонентов (в данном репозитории компонент один - reponame), можно посмотреть, к примеру, в репозитории ALT Linux Server. Обратите внимание, что в этом репозитории используется отдельная директория files для хранения всех пакетов, и директории RPMS.*/SRPMS.* являются символическими ссылками на поддиректории из files.

[править] Размещение пакетов

Просто разложите пакеты по директориям {i586,i686,x86_64,noarch}/RPMS.reponame в зависимости от архитектуры пакета.

[править] Создание/обновление метаинформации

Для создания/обновления метаинформации (файлов, хранящихся в директории base), используйте утилиту genbasedir из пакета apt-repo-tools (до 5.0/branch включительно -- apt-utils): 

#!/bin/sh
REPO_DIR="$1"
REPO_NAME="$2"
 
for arch in i586 i686 x86_64 noarch; do
  genbasedir --bloat --progress --topdir=$REPO_DIR $arch $REPO_NAME
done

(подробнее про --bloat)

[править] Полезные советы

[править] Создание «скелета» репозитория 

#!/bin/sh
REPO_DIR="$1"
REPO_NAME="$2"
for i in i586 i686 x86_64 noarch; do
  mkdir -p "$REPO_DIR/$i/base" "$REPO_DIR/$i/RPMS.$REPO_NAME"
done

[править] Добавление произвольного набора пакетов в репозиторий

Перед запуском этого скрипта, возможно нужно будет установить недостающие пакеты: 

apt-get install /usr/bin/packages

Вот скрипт для добавления пакетов: Файл:Addpackages.sh


После этой операции необходимо обновить метаинформацию. Побочным эффектом является приведение имён файлов с пакетами к «каноническому» виду.

[править] Создание репозитория на основе содержимого кэша APT

Добавьте содержимое кэша APT в репозиторий (см. выше) и обновите метаинформацию (см. выше).

[править] Автоматизация добавления пакетов в репозиторий

Воспользуйтесь скриптами из пакета sisyphus.

[править] Запись репозитория на CD/DVD

См. Создание образов CD/DVD из репозитория.


[править] rpm-dir

Можно создать репозиторий в виде одного каталога без всяких индексов.

1. Создайте два вложенных каталога: 

mkdir -p x86-64/RPMS.dir
Примечание: Обратите внимание на наименование архитектуры (x86_64) и компонент dir (после RPMS.). Можете выбрать любые слова.


2. Скопируйте все файлы (например, все файлы *.rpm из /var/cache/apt/archives/, которые устанавливались вручную или через обновления системы). Делать это нужно под root!

3. На машине, где нужны эти обновления, пропишите репозторий: 

apt-repo add 'rpm-dir file:/<путь-к-репозиторию> x86_64 dir'


APT

APT в ALT Linux • APT в ALT Linux/CreateRepository • APT в ALT Linux/CreateRepositoryMirror • APT в ALT Linux/IsoFromRepository • APT в ALT Linux/NginxAsCache • APT в ALT Linux/aptitude • APT в ALT Linux/Советы по использованию • Apt-repo • Apt/TroubleShooting • AptResolve.pm • Changes/apt • CoreSystem/aptrpm • Downgrade • Hold • Update/p6 • Update/p7 • Update/p8 • Точечные обновления пакетов из p7 на p6

 
 
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