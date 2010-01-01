ALT Linux Team
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[[Image:Alt_linux_team.png|thumb|right|160px|Логотип ALT Linux Team]]
[[Image:Alt_linux_team.png|thumb|right|160px|Логотип ALT Linux Team]]
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'''ALT Linux Team''' — международная команда разработчиков программного обеспечения.
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'''ALT Linux Team''' — международнаякоманда разработчиков программного обеспечения.
Принятие в Team является необходимым и достаточным условием допуска к непосредственной разработке [[Sisyphus]].
Принятие в Team является необходимым и достаточным условием допуска к непосредственной разработке [[Sisyphus]].
Текущая версия на 07:58, 11 апреля 2017
ALT Linux Team — международная, в основном русскоговорящая, команда разработчиков свободного программного обеспечения. Основное направление деятельности ALT Linux Team — проект Sisyphus.
Принятие в Team является необходимым и достаточным условием допуска к непосредственной разработке Sisyphus.
ALT Linux Team организационно не зависит от компании «Базальт СПО» и компании «Альт Линукс», хотя многие сотрудники этих компаний являются членами Team.
Для вступления в Team нужно пройти эту процедуру.
[править] Подкоманды
- Join — команда принимающих в команду.
- Наставники — команда помогающих новичкам. Если вам хочется собрать пакет, но у вас возникают проблемы, или просто непонятно, где искать нужный кусочек документации — обращайтесь к ним, вам должны помочь.
- WikiTeam — мейнтейнеры этой Wiki.
[править] Разное
Википедии есть обзорная статья по теме «ALT Linux Team».