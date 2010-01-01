Материал из ALT Linux Wiki

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Текущая версия на 07:58, 11 апреля 2017

Логотип ALT Linux Team

ALT Linux Team — международная, в основном русскоговорящая, команда разработчиков свободного программного обеспечения. Основное направление деятельности ALT Linux Team — проект Sisyphus.

Принятие в Team является необходимым и достаточным условием допуска к непосредственной разработке Sisyphus.

ALT Linux Team организационно не зависит от компании «Базальт СПО» и компании «Альт Линукс», хотя многие сотрудники этих компаний являются членами Team.

Для вступления в Team нужно пройти эту процедуру.

править] Подкоманды

Join — команда принимающих в команду.

Наставники — команда помогающих новичкам. Если вам хочется собрать пакет, но у вас возникают проблемы, или просто непонятно, где искать нужный кусочек документации — обращайтесь к ним, вам должны помочь.

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