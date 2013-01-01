1C/Quick
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(Для справки - ошибка при подключении к сетевой БД)
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ldconfig
ldconfig
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При попытке запуска сетевой БД можно увидеть ошибку:
При попытке запуска сетевой БД можно увидеть ошибку:
Текущая версия на 10:05, 7 февраля 2017
Данная инструкция описывает быстрое развёртывание клиента 1С:Предприятие 8.3 на десктопных дистрибутивах ALT Linux.
Проверенные конфигурации:
- 1С:Предприятие 8.3.3.658 (клиент, 64-битная сборка)
- Альт Линукс 7.0 Кентавр x86_64 (обновлён из p7 на 10 июля 2013 года)
и
- 1С:Предприятие 8.3.3.658 (клиент, 32-битная сборка)
- Альт Линукс 7.0 Кентавр i586 обновлён из p7 на 10 июля 2013 года)
Все действия осуществляются в графическом терминале под правами пользователя root.
Содержание
[править] Установка ключа защиты
Самый простой способ установить поддержку ключа защиты — установить пакет haspd от Etersoft. Он собран для большинства дистрибутивов. В ALT Linux он устанавливается командой:
apt-get install haspd
Вставим ключ в порт USB и включим/запустим службу
chkconfig haspd on service haspd start
[править] Подготовка среды
Установим все зависимости для пакетов 1С:Предприятия, а также исправление зависимостей на libWand.so:
apt-get install 1c-preinstall
[править] Установка пакетов
Перейдём в каталог, содержащий архивы client.rpm64.tar.gz и rpm64.tar.gz, распакуем их:
tar xvf client.rpm64.tar.gz tar xvf rpm64.tar.gz
и установим распакованные пакеты:
apt-get install 1C_Enterprise83-client-8.3.3-658.x86_64.rpm \ 1C_Enterprise83-client-nls-8.3.3-658.x86_64.rpm \ 1C_Enterprise83-server-8.3.3-658.x86_64.rpm 1C_Enterprise83-server-nls-8.3.3-658.x86_64.rpm \ 1C_Enterprise83-common-8.3.3-658.x86_64.rpm 1C_Enterprise83-common-nls-8.3.3-658.x86_64.rpm
Установка занимает около 1 ГБ жёсткого диска.
[править] Добавление шрифтов Microsoft®
Для правильного отображения шрифтов при запуске нужно установить шрифты от Microsoft®:
apt-get install 1c-preinstall-full
[править] Вручную
apt-get install fonts-ttf-ms
Однако эти шрифты будут невидимы 1С. Создайте символическую ссылку на уровне системы:
ln -rs /usr/share/fonts/ttf/ms /usr/share/fonts/msttcorefonts
или для отдельного пользователя:
ln -s /usr/share/fonts/ttf/ms ~/.fonts
Всё это реализовано в 1c-preinstall-full с версии 8.3-alt6 .
[править] Исправление запуска тонкого клиента
Если при запуске тонкого клиента возникает сообщение об ошибке «Не найдена библиотека libWand.so», сделайте ссылку на правильную библиотеку.
[править] Самый простой способ
Установить пакет 1c-preinstall, как описано выше.
[править] Вручную
При недоступности библиотеки libWand.so удостоверьтесь, что установлена библиотека libImageMagick и выполните (под правами root):
в 32-битной системе:
ln -s /usr/lib/libMagickWand*.so.1 /usr/lib/libWand.so.1 ldconfig
в 64-битной системе:
ln -s /usr/lib64/libMagickWand*.so.1 /usr/lib64/libWand.so.1 ldconfig
[править] Ошибка при подключении к БД, размещенной на сервере
При попытке запуска сетевой БД можно увидеть ошибку:
В Windows ошибка более информативна:
server_addr=vm-pg9 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 11001(0x00002AF9). Этот хост неизвестен. ) line=991 file=Src\DataExchangeCommon.cpp
Решается явным указанием IP-адреса сервера в /etc/hosts (ну или в настройках подключения базы сразу указать IP)