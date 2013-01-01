1C/Quick

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(Для справки - ошибка при подключении к сетевой БД)
м (Примечания)
 
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  ldconfig
  ldconfig
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== Примечания ==
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== Ошибка при подключении к БД, размещенной на сервере ==
При попытке запуска сетевой БД можно увидеть ошибку:
При попытке запуска сетевой БД можно увидеть ошибку:

Текущая версия на 10:05, 7 февраля 2017

Данная инструкция описывает быстрое развёртывание клиента 1С:Предприятие 8.3 на десктопных дистрибутивах ALT Linux.

Проверенные конфигурации:

  • 1С:Предприятие 8.3.3.658 (клиент, 64-битная сборка)
  • Альт Линукс 7.0 Кентавр x86_64 (обновлён из p7 на 10 июля 2013 года)

и

  • 1С:Предприятие 8.3.3.658 (клиент, 32-битная сборка)
  • Альт Линукс 7.0 Кентавр i586 обновлён из p7 на 10 июля 2013 года)

Все действия осуществляются в графическом терминале под правами пользователя root.

Содержание

[править] Установка ключа защиты

Самый простой способ установить поддержку ключа защиты — установить пакет haspd от Etersoft. Он собран для большинства дистрибутивов. В ALT Linux он устанавливается командой: 

apt-get install haspd

Вставим ключ в порт USB и включим/запустим службу 

chkconfig haspd on
service haspd start

[править] Подготовка среды

Установим все зависимости для пакетов 1С:Предприятия, а также исправление зависимостей на libWand.so: 

apt-get install 1c-preinstall

[править] Установка пакетов

Перейдём в каталог, содержащий архивы client.rpm64.tar.gz и rpm64.tar.gz, распакуем их: 

tar xvf client.rpm64.tar.gz
tar xvf rpm64.tar.gz

и установим распакованные пакеты: 

apt-get install 1C_Enterprise83-client-8.3.3-658.x86_64.rpm \
  1C_Enterprise83-client-nls-8.3.3-658.x86_64.rpm \
  1C_Enterprise83-server-8.3.3-658.x86_64.rpm 1C_Enterprise83-server-nls-8.3.3-658.x86_64.rpm \
  1C_Enterprise83-common-8.3.3-658.x86_64.rpm 1C_Enterprise83-common-nls-8.3.3-658.x86_64.rpm

Установка занимает около 1 ГБ жёсткого диска.

[править] Добавление шрифтов Microsoft®

Для правильного отображения шрифтов при запуске нужно установить шрифты от Microsoft®: 

apt-get install 1c-preinstall-full

[править] Вручную 

apt-get install fonts-ttf-ms
Примечание: По лицензии этот пакет не может распространяться в составе дистрибутива, но его можно установить из онлайнового репозитория


Однако эти шрифты будут невидимы 1С. Создайте символическую ссылку на уровне системы: 

ln -rs /usr/share/fonts/ttf/ms /usr/share/fonts/msttcorefonts

или для отдельного пользователя: 

ln -s /usr/share/fonts/ttf/ms ~/.fonts

Всё это реализовано в 1c-preinstall-full  с версии 8.3-alt6 .

[править] Исправление запуска тонкого клиента

Если при запуске тонкого клиента возникает сообщение об ошибке «Не найдена библиотека libWand.so», сделайте ссылку на правильную библиотеку.

[править] Самый простой способ

Установить пакет 1c-preinstall, как описано выше.

[править] Вручную

При недоступности библиотеки libWand.so удостоверьтесь, что установлена библиотека libImageMagick и выполните (под правами root):

в 32-битной системе: 

ln -s /usr/lib/libMagickWand*.so.1 /usr/lib/libWand.so.1
ldconfig

в 64-битной системе: 

ln -s /usr/lib64/libMagickWand*.so.1 /usr/lib64/libWand.so.1
ldconfig

[править] Ошибка при подключении к БД, размещенной на сервере

При попытке запуска сетевой БД можно увидеть ошибку:

Error1С linux.png

В Windows ошибка более информативна: 

server_addr=vm-pg9 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу 
(Windows Sockets - 11001(0x00002AF9). Этот хост неизвестен. ) line=991 file=Src\DataExchangeCommon.cpp

Решается явным указанием IP-адреса сервера в /etc/hosts (ну или в настройках подключения базы сразу указать IP)

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