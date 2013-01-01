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1C (Различия между версиями)

Текущая версия на 10:05, 7 февраля 2017

Данная инструкция описывает быстрое развёртывание клиента 1С:Предприятие 8.3 на десктопных дистрибутивах ALT Linux.

Проверенные конфигурации:

1С:Предприятие 8.3.3.658 (клиент, 64-битная сборка)

Альт Линукс 7.0 Кентавр x86_64 (обновлён из p7 на 10 июля 2013 года)

и

1С:Предприятие 8.3.3.658 (клиент, 32-битная сборка)

Альт Линукс 7.0 Кентавр i586 обновлён из p7 на 10 июля 2013 года)

Все действия осуществляются в графическом терминале под правами пользователя root.

править] Установка ключа защиты

Самый простой способ установить поддержку ключа защиты — установить пакет haspd от Etersoft. Он собран для большинства дистрибутивов. В ALT Linux он устанавливается командой:

apt-get install haspd

Вставим ключ в порт USB и включим/запустим службу

chkconfig haspd on service haspd start

править] Подготовка среды

Установим все зависимости для пакетов 1С:Предприятия, а также исправление зависимостей на libWand.so:

apt-get install 1c-preinstall

править] Установка пакетов

Перейдём в каталог, содержащий архивы client.rpm64.tar.gz и rpm64.tar.gz, распакуем их:

tar xvf client.rpm64.tar.gz tar xvf rpm64.tar.gz

и установим распакованные пакеты:

apt-get install 1C_Enterprise83-client-8.3.3-658.x86_64.rpm \ 1C_Enterprise83-client-nls-8.3.3-658.x86_64.rpm \ 1C_Enterprise83-server-8.3.3-658.x86_64.rpm 1C_Enterprise83-server-nls-8.3.3-658.x86_64.rpm \ 1C_Enterprise83-common-8.3.3-658.x86_64.rpm 1C_Enterprise83-common-nls-8.3.3-658.x86_64.rpm

Установка занимает около 1 ГБ жёсткого диска.

править] Добавление шрифтов Microsoft®

Для правильного отображения шрифтов при запуске нужно установить шрифты от Microsoft®:

apt-get install 1c-preinstall-full

править] Вручную

apt-get install fonts-ttf-ms

Примечание: По лицензии этот пакет не может распространяться в составе дистрибутива, но его можно установить из онлайнового репозитория



Однако эти шрифты будут невидимы 1С. Создайте символическую ссылку на уровне системы:

ln -rs /usr/share/fonts/ttf/ms /usr/share/fonts/msttcorefonts

или для отдельного пользователя:

ln -s /usr/share/fonts/ttf/ms ~/.fonts

Всё это реализовано в 1c-preinstall-full с версии 8.3-alt6 .

править] Исправление запуска тонкого клиента

Если при запуске тонкого клиента возникает сообщение об ошибке «Не найдена библиотека libWand.so», сделайте ссылку на правильную библиотеку.

править] Самый простой способ

Установить пакет 1c-preinstall, как описано выше.

править] Вручную

При недоступности библиотеки libWand.so удостоверьтесь, что установлена библиотека libImageMagick и выполните (под правами root):

в 32-битной системе:

ln -s /usr/lib/libMagickWand*.so.1 /usr/lib/libWand.so.1 ldconfig

в 64-битной системе:

ln -s /usr/lib64/libMagickWand*.so.1 /usr/lib64/libWand.so.1 ldconfig

править] Ошибка при подключении к БД, размещенной на сервере

При попытке запуска сетевой БД можно увидеть ошибку:

В Windows ошибка более информативна:

server_addr=vm-pg9 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 11001(0x00002AF9). Этот хост неизвестен. ) line=991 file=Src\DataExchangeCommon.cpp

Решается явным указанием IP-адреса сервера в /etc/hosts (ну или в настройках подключения базы сразу указать IP)