1C/MultiClient

#!/bin/bash arch = x86_64 if [ -z $ 1 ] ; then echo "Введите номер версии 1С в формате 8.3.x-xxxx" exit 1 else name= "1C_Enterprise83" if ! [ -f $name -client-$1. $arch .rpm ] ; then echo "В текущей директории не найдены необходимые пакеты для указанной версии 1С. Убедитесь в наличие всех следующих пакетов: * $name-client-$1.$arch.rpm * $name-client-nls-$1.$arch.rpm * $name-server-$1.$arch.rpm * $name-common-$1.$arch.rpm" exit 1 else echo -n "Подождите, операция выполняется..." rpm2cpio $name -client-$1. $arch .rpm | cpio -idmv 2 > / dev / null rpm2cpio $name -client-nls-$1. $arch .rpm | cpio -idmv 2 > / dev / null rpm2cpio $name -server-$1. $arch .rpm | cpio -idmv 2 > / dev / null rpm2cpio $name -common-$1. $arch .rpm | cpio -idmv 2 > / dev / null mv opt / 1C / v8.3 opt / 1C / v$ 1 tar -cpzf 1 С_$1.tgz opt rm -rf opt / etc / usr / echo ; echo "Выполнено, установите сгенерированный архив в систему командой (c правами root): # tar -xzvf 1С_$1.tgz -C /" exit 0 fi fi