Материал из ALT Linux Wiki

1C (Различия между версиями)

Версия 14:59, 10 февраля 2017 (править) Корнеечев Евгений ← Предыдущая правка Текущая версия на 15:13, 10 февраля 2017 (править) (отменить) Корнеечев Евгений Строка 21: Строка 21: == Создание архива клиента 1С == == Создание архива клиента 1С == - Другую версию 1С нужно распаковать в папку /opt/1C/v8.3.x-xxxx. Для удобства есть скрипт, который намного упростит это действие. + Другую версию 1С нужно распаковать в папку /opt/1C/v8.3.x-xxxx. Для удобства был написан [[1C/MultiClient#1ctarball.sh| скрипт (см.ниже)]] , который намного упростит это действие. - * Скрипт (можно скачать [https://yadi.sk/d/Sx3TXYQY3DoGaZ здесь]) 1сtarball.sh положите в папку вместе с распакованными [[1C/Quick#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.BF.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B2|RPM-пакетами]] + * Скрипт (можно скачать [https://yadi.sk/d/Sx3TXYQY3DoGaZ здесь]) положите в папку вместе с распакованными [[1C/Quick#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.BF.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B2|RPM-пакетами]] * Если у архитектура требуемого клиента x86_64 - скрипт менять не нужно. Если же нет - откройте его и измените значение переменной ''arch'' на i386. * Если у архитектура требуемого клиента x86_64 - скрипт менять не нужно. Если же нет - откройте его и измените значение переменной ''arch'' на i386. * Сделайте его исполняемым ({{cmd|chmod +x 1ctarball.sh}}) * Сделайте его исполняемым ({{cmd|chmod +x 1ctarball.sh}}) Строка 40: Строка 40: Остается только настроить ярлыки для каждой из версий (самое простое - скопировать из меню существующий и изменить в нем команду) Остается только настроить ярлыки для каждой из версий (самое простое - скопировать из меню существующий и изменить в нем команду) + + = 1сtarball.sh = + <source lang="bash"> + #!/bin/bash + if ! [ $USER = "root" ]; then + echo "Запустите скрипт с правами root!" + exit 1 + fi + arch=x86_64 + if [ -z $1 ]; then + echo "Введите номер версии 1С в формате 8.3.x-xxxx" + exit 1 + else + name="1C_Enterprise83" + if ! [ -f $name-client-$1.$arch.rpm ]; then + echo "В текущей директории не найдены необходимые пакеты для указанной версии 1С. + Убедитесь в наличие всех следующих пакетов: + * $name-client-$1.$arch.rpm + * $name-client-nls-$1.$arch.rpm + * $name-server-$1.$arch.rpm + * $name-common-$1.$arch.rpm" + exit 1 + else + echo -n "Подождите, операция выполняется..." + rpm2cpio $name-client-$1.$arch.rpm | cpio -idmv 2> /dev/null + rpm2cpio $name-client-nls-$1.$arch.rpm | cpio -idmv 2> /dev/null + rpm2cpio $name-server-$1.$arch.rpm | cpio -idmv 2> /dev/null + rpm2cpio $name-common-$1.$arch.rpm | cpio -idmv 2> /dev/null + chown -R root:root opt + mv opt/1C/v8.3 opt/1C/v$1 + tar -cpzf 1С_$1.tgz opt + rm -rf opt/ etc/ usr/ + echo; echo "Выполнено, установите сгенерированный архив в систему командой (c правами root): + # tar -xzvf 1С_$1.tgz -C /" + exit 0 + fi + fi + </source> {{Category navigation|title=1C|category=1C|sortkey={{SUBPAGENAME}}}} {{Category navigation|title=1C|category=1C|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 15:13, 10 февраля 2017

править] Установка и настройка нескольких версий клиентов 1С 8.3

Необходимость в использовании нескольких версий платформ 1С на клиентских машинах актуальна, когда в организации несколько серверов 1С, и на каждом из них, установлена своя версия 1С-платформы.

Для примера имеются: сервер vm-db2 (192.168.0.10) - c версией платформы 1C 8.3.5-1460 и vm-pg9 (192.168.0.11) - c версией платформы 1C 8.3.9-2033. В данном случае для подключения к базам на одном ПК необходимо установить обе версии. В Windows проблем нет - каждая платформа ставится как отдельная программа. Например, после установки данных платформа - структура папок такова:

C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.5.1460 C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.9.2033 C:\Program Files (x86)\1cv8\common

В последней папке лежит файл 1cestart.exe, который выбирает при запуске базы из списка (он единый, хранится в Users\AppData) платформу, соответствующую установленной на сервере хранения этой базы.

Однако под Linux разработчики 1С не потрудились организовать такую же установку, при установке второй версии - 1С просто обновляется...

Идеальной была бы реализация, как у пакетов ядра kernel-image-*... Но пока справляемся своими силами.

править] Первичная установка одной из версий

Одну из необходимых версий нужно установить обычным способом, см. 1C/Quick.

В нашем случае выбрана 8.3.9-2033 (так как на данном сервере 1С - vm-pg9 - платформа обновляется намного чаще, чем на vm-db2).

ОС - BaseAlt Рабочая Станция 8.1, x86_64 (установлен 1c-preinstall-full и четыре необходимых RPM-пакета)

править] Создание архива клиента 1С

Другую версию 1С нужно распаковать в папку /opt/1C/v8.3.x-xxxx. Для удобства был написан скрипт (см.ниже), который намного упростит это действие.

Скрипт (можно скачать здесь) положите в папку вместе с распакованными RPM-пакетами

Если у архитектура требуемого клиента x86_64 - скрипт менять не нужно. Если же нет - откройте его и измените значение переменной arch на i386.

на i386. Сделайте его исполняемым ( chmod +x 1ctarball.sh )

) Запустите его в таком формате: ./1ctarball.sh <номер версии 1с в формате 8.3.x-xxxx> (в нашем случае ./1ctarball.sh 8.3.5-1460 )

(в нашем случае ) Результатом будет архив c именем 1С_8.3.5-1460.tgz

Примечание: Данное действие можно производить на любом компьютере (понадобятся пакеты rpm и tar ), не обязательно на котором необходимо установить клиент 1С

править] Установка дополнительной версии клиента 1С

На клиентской машине (с уже установленной другой версией платформы!) выполняем от рута следующую команду:

tar -xzvf 1С_8.3.5-1460.tgz -C /

Теперь рядом с директорией /opt/1C/v8.3 (в которой установлена версия 8.3.9-2033) есть с другой версией: /opt/1C/v8.3.5-1460. Все, на вашем Линуксе установлено две версии клиента 1С (можно сделать и больше)

править] Настройка доступа к базам 1С

Затем необходимо настроить подключение к базам 1С. Из одного меню запуска, как в Windows, подключение к базам с разными версиями сделать не получится (так как исполняемый файл 1cestart для каждой из платформ свой), хотя список баз и будет общий - хранится в ~/.1C/1cestart.

Для подключения к серверу БД с версией 1С, которая установлена обычным способом (apt-get install), используется команда: /opt/1C/v8.3/x86_64/1cestart. Для подключения с помощью других имеющихся версий: /opt/1C/v8.3.x-xxxx/x86_64/1cestart

Остается только настроить ярлыки для каждой из версий (самое простое - скопировать из меню существующий и изменить в нем команду)