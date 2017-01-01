1C/MultiClient
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Корнеечев Евгений (обсуждение | вклад)
(Установка и настройка нескольких версий клиентов 1С 8.3)
(Установка и настройка нескольких версий клиентов 1С 8.3)
Текущая версия на 11:43, 10 февраля 2017
Содержание
[править] Установка и настройка нескольких версий клиентов 1С 8.3
почему не как в винде? вопрос к 1С
[править] Первичная установка одной из версий
Одну из необходимых версий нужно установить обычным способом, см. 1C/Quick.
[править] Создание архива с другой версией клиента
ТODO - выложить скрипт, описать работу
[править] Установка подготовленной версии
распаковать архив от рута:
[править] Настройка доступа к базам 1С
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