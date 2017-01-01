1C/MultiClient

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Корнеечев Евгений (обсуждение | вклад)
(Установка и настройка нескольких версий клиентов 1С 8.3)

Текущая версия на 11:43, 10 февраля 2017

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Содержание

[править] Установка и настройка нескольких версий клиентов 1С 8.3

почему не как в винде? вопрос к 1С

[править] Первичная установка одной из версий

Одну из необходимых версий нужно установить обычным способом, см. 1C/Quick.

[править] Создание архива с другой версией клиента

ТODO - выложить скрипт, описать работу

[править] Установка подготовленной версии

распаковать архив от рута:

[править] Настройка доступа к базам 1С

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1C

1C • 1C 7.7 • 1C/CRS • 1C/MultiClient • 1C/Quick

 
 
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