Текущая версия на 12:08, 16 апреля 2017

Унифицированная статья для разворачивания сервера 1С:Предприятие 8.3 и 8.2.

См. также

Для установки на СПТ используйте специальную сертифицированную версию, полученную от представителей 1С.

править] Установка сервера 1С:Предприятие на ALT Linux

править] Состав сервера 1С

Для версии 8.2:

1C_Enterprise82-common… — Общие компоненты 1С Предприятие 8.2 для Linux

1C_Enterprise82-crs… — Компоненты хранилища конфигураций 1С Предприятие 8.2 для Linux

1C_Enterprise82-server… — Сервер 1С Предприятие 8.2 для Linux

1C_Enterprise82-ws… — Компоненты Web-сервисов 1С Предприятие 8.2 для Linux

Для версии 8.3:

1C_Enterprise83-common… — Общие компоненты 1С Предприятие 8.3 для Linux

1C_Enterprise82-server… — Сервер 1С Предприятие 8.3 для Linux

1C_Enterprise82-ws… — Компоненты Web-сервисов 1С Предприятие 8.3 для Linux

Также для каждого из этих компонентов присутствуют пакеты -nls с поддержкой национальных символов.

править] Подготовка к установке

Сначала проверьте настройку интернационализации системы:

cat /etc/sysconfig/i18n LANG=ru_RU.UTF-8 SUPPORTED=ru_RU

Дело в том, что если сервер 1С не найдёт тут кодировки ru_RU.UTF-8 (например, если установка происходит в OVZ-контейнере), то он будет настойчиво пытаться подключиться к нашей базе с локалью en_EN.UTF-8. А в chroot postgresql копируется только та локаль, которая задана при создании базы. Таким образом 1С-сервер не сможет подключиться к базе.

Изменить локаль можно командой (подействует после перезагрузки):

sed -i s/en_EN/ru_RU/ /etc/sysconfig/i18n

Итак, данное руководство предполагает, что вы используете локаль ru_RU.UTF-8 в качестве общесистемной. Если вы хотите использовать для доступа к БД имя хоста, а не IP, то хорошо бы настроить обратную DNS-зону. Это избавит вас от некоторых хлопот и возможной путаницы (подробности ниже).

править] 32bit на x86_64

Обязательно установите пакет i586-glibc-nss, если устанавливаете 32-битную версию 1С на x86_64 сервер - без этого не будет работать DNS в сервере 1С.

править] Устанавливаем Postgresql

Стандартный Postgresql не будет работать с 1С, а rpm-пакеты с Postgres, которые идут в дистрибутиве 1C, предназначены только для установки на fedora-совместимых дистрибутивах. Устанавливаем пакеты от Etersoft, при этом не забывая обновить дистрибутив до последней версии.

apt-get update apt-get dist-upgrade apt-get install postgresql9.4-1C postgresql9.4-1C-contrib postgresql9.4-1C-server glibc-i18ndata

Для установивших ОС с диска (а не разворачивающих ovz-контейнер) с кодировками быть проблем не должно.

В любом случае, проверяйте locale. Если нет UTF-8, устанавливайте:

localedef -c -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8 # для российских баз localedef -c -i uk_UA -f UTF-8 uk_UA.UTF-8 # для украинских баз localedef -c -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8 # для белорусских баз

При попытке первого запуска сервиса (инициализации базы данных) postgresql версии 9.0.4 может ругаться на отсутствующий каталог базы данных (/var/lib/pgsql/data), после ручного его создания ( install -d -o postgres -g postgres /var/lib/pgsql/data ) СУБД инициализируется нормально. Как рекомендует скрипт проверки базы, можно выполнить /etc/init.d/postgresql initdb , он создаёт также все необходимые файлы конфигурации.

Пожалуйста, не копируйте себе бездумно эту конфигурацию! В комментариях дефолтного postgresql.conf находится много полезной информации

listen_addresses = '*' max_connections = 100 shared_buffers = 16MB max_fsm_pages = 204800 effective_cache_size = 128MB stats_row_level = on autovacuum = on datestyle = 'iso, dmy' lc_messages = 'ru_RU.UTF-8' lc_monetary = 'ru_RU.UTF-8' lc_numeric = 'ru_RU.UTF-8' lc_time = 'ru_RU.UTF-8' max_locks_per_transaction = 150 default_with_oids = on

После этого открываем файл /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf и проверяем, чтобы postgres слушал нужный интерфейс, имел соответствующую локаль и настройки, описанные в документации 1С-сервера. Вот пример работающего файла конфигурации (закомментированные строки пропущены).

Учтите, что эта настройка далека от идеальной и производительной. Данное руководство не ставит перед собой такой задачи, поэтому настроить Postgresql под свои нужды вам надо будет самостоятельно (вот, к примеру, руководство по настройке производительности, а вот официальная документация по используемой версии PostgreSQL)

Также в файле /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf вам надо будет определить политику доступа пользователей к СУБД (для этого читайте документацию postgresql). По умолчанию после /etc/init.d/postgresql initdb все базы доступны всем без проверки (правило "trust"). Как минимум, можно сделать так:

host all all 0.0.0.0/0 md5

Что означает разрешение подключаться с любых адресов к любым базам с авторизацией по паролю.

Для первоначальной настройки достаточно сменить пароль суперпользователя СУБД:

[root@localhost ~]# psql -h localhost -U postgres template1 template1=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'secret';

Не забываем поставить СУБД на автостарт (годится и для sysvinit, и для systemd):

chkconfig postgresql on

На этом настройка Postgresql завершена. Настоятельно рекомендуется настроить автоматическое резервное копирование.

править] Установка и запуск защиты HASP

Для сервера 1С на Linux не требуется серверный ключ при количестве подключенных пользователей менее 10. Устанавливаем менеджер лицензий:

apt-get install i586-haspd

После его установки достаточно запустить сервис:

service haspd start

Проверка состояния:

# service haspd status Hardware protection keys support bundle. Etersoft (c) 2008-2012 HASPD package 3.3 with /dev/bus/usb support Aladdin HASP 4/HL/SRM driver status: kernel module aksparlnx is not loaded (WARNING: HASP LPT keys support is disabled! Run service haspd build if needed.) aksusbd is running winehasp is running hasplm is running hasplmd is running Daemon version: 1.14 (#7779) - key API (USB) version: 3.88 (parallel driver not available) /proc/bus/usb workaround is enabled Smartkey 3 USB/LPT driver status: skeyd is stopped SafeNet Sentinel status: usbsentinel is stopped SntlKeysSrvrlnx is stopped Use $ eterkeytest [--hasp] [--sentinel] [--eutron] for test key presence

Проверяем, будет ли он запускаться при загрузке:

# chkconfig haspd --list haspd 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл

Если на уровнях 3 и 5 не включен - включите:

# chkconfig haspd on

Примечание: текущая версия haspd не видит свежевоткнутые ключи и требует перезапуска после их подключения во время работы службы.





править] Установка и запуск сервера 1С

Заходим в каталог с распакованным rpm64.tar.gz и выполняем следующую команду (с поправкой на свою версию):

apt-get install 1C_Enterprise83-common-8.3.4-365.x86_64.rpm 1C_Enterprise83-common-nls-8.3.4-365.x86_64.rpm \ 1C_Enterprise83-server-8.3.4-365.x86_64.rpm 1C_Enterprise83-server-nls-8.3.4-365.x86_64.rpm \ 1C_Enterprise83-ws-8.3.4-365.x86_64.rpm 1C_Enterprise83-ws-nls-8.3.4-365.x86_64.rpm

Для нормальной работы тонкого и Web-клиента 1С Предприятия также требуются: unixodbc, libgsf, glib2, ttf2pt1, ImageMagick (+ создание символических ссылок /usr/lib64/libWand.so → libMagickWand-6.Q16.so.1.0.0 и /usr/lib64/libWand.so.1 → libMagickWand-6.Q16.so.1.0.0). Все это можно сделать вручную, либо установив пакет 1c-preinstall-full, который тянет многие зависимости нужные для рабочей станции, но излишние для сервера.

Запуск:

service srv1cv82 start

И автозапуск

chkconfig srv1cv83 on

К сожалению, 1С-сервер практически не пишет никаких отчётов, поэтому если что-то не работает, понять, что именно не так, бывает сложно. Разумеется, можно подключить технологический журнал. Но даже самое усердное курение самого подробного технологического журнала может оказаться малопродуктивно, если мы имеем дело с чем-то вроде "Unknown error".

Наример, srv1cv83 попросту не запустится если HOSTNAME= из /etc/sysconfig/network почему-то не разрешается в адрес. Чтобы избежать этого, проследите чтобы имя сервера было зарегистрировано в доменной зоне, а также добавьте соответствующую запись в /etc/hosts, тогда неисправность/сбой/недоступность DNS будут не так страшны.

Порты, которые слушает 1С:

tcp 0 0 *:1540 *:* LISTEN 18704/ragent tcp 0 0 *:1541 *:* LISTEN 18711/rmngr tcp 0 0 *:1560 *:* LISTEN 18711/rmngr tcp 0 0 *:1561 *:* LISTEN 18704/ragent tcp 0 0 *:1562 *:* LISTEN 18720/rphost tcp 0 0 *:1563 *:* LISTEN 18720/rphost

править] Создание сервера предприятия

Из Windows это можно сделать так:

Запустите оснастку управления серверами предприятия из меню Пуск → 1С Предприятие 8.3 → Серверы 1С Предприятия. Создайте центральный сервер. Для этого войдите в контекстное меню и выберите пункт "Создать центральный сервер 1С Предприятия". Введите имя и описание линукс-сервера. Теперь после закрытия окна нажмите на плюсик рядом с новым сервером. Если сообщений об ошибках не было выдано, то создастся кластер. БД создаются прямо из оснастки управления кластером 1С:Предприятие, либо при запуске Конфигуратора.

После создания (или загрузки базы) можно подключаться к серверу толстым или тонким клиентом, для Web-доступа базу нужно дополнительно опубликовать (см. ниже)

править] Установка сервера 1С Предприятие 8.2 на ALT Linux для документооборота

Стенд для 1С:Документооборот разварачивали двое - представитель ALT Linux и представитель 1c-kpd.

Опишу линуксовую часть.

Порядок шагов:

Разворачиваем сервер. Использовался сервер на 5-ой платформе, после установки дотянут до текущего p5

устанавливаем PostgreSQL от Etersoft: postgresql-8.3eter - установка и настройка по стандарту

Устанавливаем Алладиновские ключи. HASP-ключи взяты для Red Hat, usb-ключ воткнут - должен загореться после установки

Устанавливаем 1С 8.2.10.77 (с более старыми версиями проблема с документооборотом) взято с фтпшника компании http://1c-kpd.ru/ (нужен пароль)

Настраиваем apache для работы веб-клиента

Все шаги, кроме последнего достаточно тривиальны, за исключением мелочи - человек (из 1С) настраивающий сервер со стороны винды сообщил о каких-то ошибках которые лечатся запуском скрипта /opt/1C/8.2/i386/utils/config-server

Скрипт капризный, требует указания пути к мелкомягким шрифтам, потому понадобилось установить fonts-ttf-ms и конвертер ttf2pt1 , после чего скрипт запускается с указанием пути к каталогу шрифтов как параметра командной строки и молча отрабатывает. Помогло.

править] Настройка Apache для веб-клиентов документооборота

Добавляем спец. модуль

я сделал файлик _1cws_module.load с единственной строчкой

LoadModule _1cws_module /opt/1C/v8.2/i386/wsap22.so

И положил в mods-available , затем подключил к апачу

делаем конфиг для будущего сервера.

Тут два шага - надо создать в специальном каталоге пользователя usr1cv82 корень будущего сервера

и создать конфиг хоста в апаче.

Шаг 1. Создаем корень сервера:

/home/usr1cv82/www/MyApp

Это просто каталог. Владельцы которого apache2:grp1cv82, и права доступа владельцу на чтение (естественно надо позаботиться о том, чтобы apache2 мог зайти в хомяк /home/usr1cv82 )

В этом каталоге надо создать файлик default.vrd такого содержания

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" base="/MyApp" ib="Srvr="192.168.0.254";Ref="doc_demo";"> <ws enable="false"/> </point>

Третья строка отражает тот факт, что /home/usr1cv82/www/MyApp - корень сервера

Ref="doc_demo";

Четвертая что IP сервера 192.168.0.254 (можно, видимо, и localhost), а, что база 1С называется doc_demo (создавал товарищ из 1С через винду)

Шаг 2 Конфиг хоста

в sites-available создаем 1c.conf такого вида:

Alias /MyApp "/home/usr1cv82/www/MyApp" <Directory "/home/usr1cv82/www/MyApp"> AllowOverride None Options None Order allow,deny Allow from all SetHandler 1c-application ManagedApplicationDescriptor /home/usr1cv82/www/MyApp/default.vrd </Directory>

и включаем его.

Перезапускаем апач. Если ругнулся на ManagedApplicationDescriptor, значит модуль от 1С не загрузился.

Все. Проверяем с клиента по адресу http://IP/MyApp Должна показаться морда документооборота. Для входа далее нужен специальный клиентский ключ...

править] Часто возникающие проблемы

В файле /home/usr1cv81/.1cv81/1C/1Cv81/reg_1541/1CV8Reg.lst можно найти конфигурацию кластера 1С. Например, у меня он выглядит так:

{0, {332873ae-75ed-11dc-9f9f-00fc390012a1,"Локальный кластер",1541,"banzay.aspirinka.net",0,0}, {1, {0dd04482-9367-11dc-748b-00fc390012a1,"1c","","PostgreSQL","1c.aspirinka.net","1c","postgres","zPurhs5czp8pJJ9Z6craZ2vrNnl9u7bkfzlIoDTEfW8=","CrSQLDB=Y;DB=1c;DBMS=PostgreSQL;DBSrvr=1c.aspirinka.net;DBUID=postgres;Descr=;Locale=ru_RU;Ref=1c;SLev=0;SQLYOffs=0;Srvr=banzay.aspirinka.net",0, {0,00010101000000,00010101000000,"","",""},0} }, {1, {36713c62-75ed-11dc-9f9f-00fc390012a1,"banzay.aspirinka.net",1,1, {9.827956989247312e-2,9.548387096774194e-2,0,0,2.795698924731183e-3,93,1.150875992227514e-3,0},1000} }, {0}, {1, {366b0522-75ed-11dc-9f9f-00fc390012a1,"Центральный сервер",1540,"banzay.aspirinka.net",1, {1, {1560,1591} },"","gjZ6h/5H95FpOCqDeLmg2Q=="} } }

1С не сможет подключиться к базе Postgresql, если настройки локали не совпадают. Так что приведите параметр Locale= в соответствие с настройками вашей базы.

А ещё 1С берёт значение хоста откуда угодно, только не из настроек, введённых пользователем. :) При необходимости укажите правильные имена хостов для «Центрального сервера» и «Локального кластера» вручную. Однако если у вас правильно настроена обратная зона DNS, ручных исправлений не потребуется.

править] Установка 1С-сервера в OVZ-контейнер

Для начала создадим ovz-инстанцию.

Для этого:

Можно воспользоваться готовым spt-профилем из пакета spt-profiles-ovz-1C

Установка профиля производится так

apt-get install spt-profiles-ovz-1C

Для работы с spt вы должны иметь установленные и настроенные hasher и spt. Читайте соответствующие руководства.

Либо вы можете взять готовый ovz-шаблон отсюда.

Далее размещаем шаблон в /var/lib/vz/template/cache/

cp altlinux-1c-server.tar.gz /var/lib/vz/template/cache/

и создаём ovz-инстанцию:

vzctl create 101 --ostemplate altlinux-1c-server --config myserver

Здесь 101 — это номер инстанции (у вас он может быть другой) и myserver - конфигурация сервера; вам также нужно произвести её самостоятельно, для чего читайте руководство по OpenVZ.

Запускаем инстанцию:

vzctl start 101

Копируем внутрь rpm-пакеты с 1С-сервером:

cp 1C_Enterprise-* /var/lib/vz/root/101/root/

После этого можно зайти в инстанцию и установить пакеты 1С-сервера:

vzctl enter 101 entered into VE 101 cd /root apt-get install 1C_Enterprise-common-8.1.8-76.i386.rpm 1C_Enterprise-server-nls-8.1.8-76.i386.rpm 1C_Enterprise-common-nls-8.1.8-76.i386.rpm 1C_Enterprise-server-8.1.8-76.i386.rpm