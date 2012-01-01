1C
Материал из ALT Linux Wiki
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м (...тогда бы уж systemctl enable, но chkconfig справится в обоих случаях)
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(→Установка и запуск защиты HASP: i586-1c-preinstall отсутствует в репозитарии. Более того, для i586-haspd не нужно ничего больше.)
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Для сервера 1С на Linux не требуется серверный ключ при количестве подключенных пользователей менее 10.
Для сервера 1С на Linux не требуется серверный ключ при количестве подключенных пользователей менее 10.
Устанавливаем менеджер лицензий:
Устанавливаем менеджер лицензий:
|-
<pre>apt-get install i586-haspd
|+
<pre>apt-get install i586-haspd</pre>
После его установки достаточно запустить сервис:
После его установки достаточно запустить сервис:
Текущая версия на 12:24, 15 апреля 2017
Унифицированная статья для разворачивания сервера 1С:Предприятие 8.3 и 8.2.
См. также
- Краткая инструкция для установки клиента 1С:Предприятие 8.3 вынесена на отдельную страницу.
- Инструкция по установке сервера 1С:Предприятие 8.x.
Для установки на СПТ используйте специальную сертифицированную версию, полученную от представителей 1С.
Содержание
[править] Установка сервера 1С:Предприятие на ALT Linux
[править] Состав сервера 1С
Для версии 8.2:
- 1C_Enterprise82-common… — Общие компоненты 1С Предприятие 8.2 для Linux
- 1C_Enterprise82-crs… — Компоненты хранилища конфигураций 1С Предприятие 8.2 для Linux
- 1C_Enterprise82-server… — Сервер 1С Предприятие 8.2 для Linux
- 1C_Enterprise82-ws… — Компоненты Web-сервисов 1С Предприятие 8.2 для Linux
Для версии 8.3:
- 1C_Enterprise83-common… — Общие компоненты 1С Предприятие 8.3 для Linux
- 1C_Enterprise82-server… — Сервер 1С Предприятие 8.3 для Linux
- 1C_Enterprise82-ws… — Компоненты Web-сервисов 1С Предприятие 8.3 для Linux
Также для каждого из этих компонентов присутствуют пакеты -nls с поддержкой национальных символов.
[править] Подготовка к установке
Сначала проверьте настройку интернационализации системы:
cat /etc/sysconfig/i18n LANG=ru_RU.UTF-8 SUPPORTED=ru_RU
Дело в том, что если сервер 1С не найдёт тут кодировки ru_RU.UTF-8 (например, если установка происходит в OVZ-контейнере), то он будет настойчиво пытаться подключиться к нашей базе с локалью en_EN.UTF-8. А в chroot postgresql копируется только та локаль, которая задана при создании базы. Таким образом 1С-сервер не сможет подключиться к базе.
Изменить локаль можно командой (подействует после перезагрузки):
sed -i s/en_EN/ru_RU/ /etc/sysconfig/i18n
Итак, данное руководство предполагает, что вы используете локаль ru_RU.UTF-8 в качестве общесистемной. Если вы хотите использовать для доступа к БД имя хоста, а не IP, то хорошо бы настроить обратную DNS-зону. Это избавит вас от некоторых хлопот и возможной путаницы (подробности ниже).
[править] 32bit на x86_64
Обязательно установите пакет i586-glibc-nss, если устанавливаете 32-битную версию 1С на x86_64 сервер - без этого не будет работать DNS в сервере 1С.
[править] Устанавливаем Postgresql
Стандартный Postgresql не будет работать с 1С, а rpm-пакеты с Postgres, которые идут в дистрибутиве 1C, предназначены только для установки на fedora-совместимых дистрибутивах. Устанавливаем пакеты от Etersoft, при этом не забывая обновить дистрибутив до последней версии.
apt-get update apt-get dist-upgrade apt-get install postgresql9.4-1C postgresql9.4-1C-contrib postgresql9.4-1C-server glibc-i18ndata
Для установивших ОС с диска (а не разворачивающих ovz-контейнер) с кодировками быть проблем не должно.
В любом случае, проверяйте locale. Если нет UTF-8, устанавливайте:
localedef -c -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8 # для российских баз localedef -c -i uk_UA -f UTF-8 uk_UA.UTF-8 # для украинских баз localedef -c -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8 # для белорусских баз
При попытке первого запуска сервиса (инициализации базы данных) postgresql версии 9.0.4 может ругаться на отсутствующий каталог базы данных (/var/lib/postgresql или /var/lib/pgsql/data), после ручного его создания СУБД инициализируется нормально. Как рекомендует скрипт проверки базы, можно выполнить /etc/init.d/postgresql initdb, он создаёт также все необходимые файлы конфигурации.После этого открываем файл /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf и проверяем, чтобы postgres слушал нужный интерфейс, имел соответствующую локаль и настройки, описанные в документации 1С-сервера. Вот пример работающего файла конфигурации (закомментированные строки пропущены).
listen_addresses = '*' max_connections = 100 shared_buffers = 16MB max_fsm_pages = 204800 effective_cache_size = 128MB stats_row_level = on autovacuum = on datestyle = 'iso, dmy' lc_messages = 'ru_RU.UTF-8' lc_monetary = 'ru_RU.UTF-8' lc_numeric = 'ru_RU.UTF-8' lc_time = 'ru_RU.UTF-8' max_locks_per_transaction = 150 default_with_oids = on
Учтите, что эта настройка далека от идеальной и производительной. Данное руководство не ставит перед собой такой задачи, поэтому настроить Postgresql под свои нужды вам надо будет самостоятельно (вот, к примеру, руководство по настройке производительности)
Также в файле /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf вам надо будет определить политику доступа пользователей к СУБД (для этого читайте документацию postgresql). По умолчанию после /etc/init.d/postgresql initdb все базы доступны всем без проверки (правило "trust"). Как минимум, можно сделать так:
host all all 0.0.0.0/0 md5
Что означает разрешение подключаться с любых адресов к любым базам с авторизацией по паролю.
Для первоначальной настройки достаточно сменить пароль суперпользователя СУБД:
[root@localhost ~]# psql -h localhost -U postgres template1 template1=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'secret';
Не забываем поставить СУБД на автостарт (годится и для sysvinit, и для systemd):
chkconfig postgresql on
На этом настройка Postgresql завершена. Настоятельно рекомендуется настроить автоматическое резервное копирование.
[править] Установка и запуск защиты HASP
Для сервера 1С на Linux не требуется серверный ключ при количестве подключенных пользователей менее 10. Устанавливаем менеджер лицензий:
apt-get install i586-haspd
После его установки достаточно запустить сервис:
service haspd start
Проверка состояния:
# service haspd status Hardware protection keys support bundle. Etersoft (c) 2008-2012 HASPD package 3.3 with /dev/bus/usb support Aladdin HASP 4/HL/SRM driver status: kernel module aksparlnx is not loaded (WARNING: HASP LPT keys support is disabled! Run service haspd build if needed.) aksusbd is running winehasp is running hasplm is running hasplmd is running Daemon version: 1.14 (#7779) - key API (USB) version: 3.88 (parallel driver not available) /proc/bus/usb workaround is enabled Smartkey 3 USB/LPT driver status: skeyd is stopped SafeNet Sentinel status: usbsentinel is stopped SntlKeysSrvrlnx is stopped Use $ eterkeytest [--hasp] [--sentinel] [--eutron] for test key presence
Проверяем, будет ли он запускаться при загрузке:
# chkconfig haspd --list haspd 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
Если на уровнях 3 и 5 не включен - включите:
# chkconfig haspd on
[править] Установка и запуск сервера 1С
Заходим в каталог с распакованным rpm64.tar.gz и выполняем следующую команду (с поправкой на свою версию):
apt-get install 1C_Enterprise83-common-8.3.4-365.x86_64.rpm 1C_Enterprise83-common-nls-8.3.4-365.x86_64.rpm \ 1C_Enterprise83-server-8.3.4-365.x86_64.rpm 1C_Enterprise83-server-nls-8.3.4-365.x86_64.rpm \ 1C_Enterprise83-ws-8.3.4-365.x86_64.rpm 1C_Enterprise83-ws-nls-8.3.4-365.x86_64.rpm
Для нормальной работы тонкого и Web-клиента 1С Предприятия также требуются: unixodbc, libgsf, glib2, ttf2pt1, ImageMagick (+ создание символических ссылок на /usr/lib64/libWand.so -> libMagickWand-6.Q16.so.1.0.0 /usr/lib64/libWand.so.1 -> libMagickWand-6.Q16.so.1.0.0). Все это можно сделать вручную, либо установив пакет 1c-preinstall-full, который тянет многие зависимости нужные для рабочей станции, но излишние для сервера.
Запуск:
service srv1cv82 start
И автозапуск
chkconfig srv1cv83 on
К сожалению, 1С-сервер практически не пишет никаких отчётов, поэтому если что-то не работает, понять, что именно не так, бывает сложно. Разумеется, можно подключить технологический журнал. Но даже самое усердное курение самого подробного технологического журнала может оказаться малопродуктивно, если мы имеем дело с чем-то вроде "Unknown error".
Наример, srv1cv83 попросту не запустится если HOSTNAME= из /etc/sysconfig/network почему-то не разрешается в адрес. Чтобы избежать этого, проследите чтобы имя сервера было зарегистрировано в доменной зоне, а также добавьте соответствующую запись в /etc/hosts, тогда неисправность/сбой/недоступность DNS будут не так страшны.
Порты, которые слушает 1С:
tcp 0 0 *:1540 *:* LISTEN 18704/ragent tcp 0 0 *:1541 *:* LISTEN 18711/rmngr tcp 0 0 *:1560 *:* LISTEN 18711/rmngr tcp 0 0 *:1561 *:* LISTEN 18704/ragent tcp 0 0 *:1562 *:* LISTEN 18720/rphost tcp 0 0 *:1563 *:* LISTEN 18720/rphost
[править] Создание сервера предприятия
Из Windows это можно сделать так:
Запустите оснастку управления серверами предприятия из меню Пуск —> 1С Предприятие 8.3 —> Серверы 1С Предприятия. Создайте центральный сервер. Для этого войдите в контекстное меню и выберите пункт "Создать центральный сервер 1С Предприятия". Введите имя и описание линукс-сервера. Теперь после закрытия окна нажмите на плюсик рядом с новым сервером. Если сообщений об ошибках не было выдано, то создастся кластер. БД создаются прямо из оснастки управления кластером 1С:Предприятие, либо при запуске Конфигуратора.
После создания (или загрузки базы) можно подключаться к серверу толстым или тонким клиентом, для Web-доступа базу нужно дополнительно опубликовать (см. ниже)
[править] Установка сервера 1С Предприятие 8.2 на ALT Linux для документооборота
Стенд для 1С:Документооборот разварачивали двое - представитель ALT Linux и представитель 1c-kpd.
Опишу линуксовую часть.
Порядок шагов:
- Разворачиваем сервер. Использовался сервер на 5-ой платформе, после установки дотянут до текущего p5
- устанавливаем PostgreSQL от Etersoft: postgresql-8.3eter - установка и настройка по стандарту
- Устанавливаем Алладиновские ключи. HASP-ключи взяты для Red Hat, usb-ключ воткнут - должен загореться после установки
- Устанавливаем 1С 8.2.10.77 (с более старыми версиями проблема с документооборотом) взято с фтпшника компании http://1c-kpd.ru/ (нужен пароль)
- Настраиваем apache для работы веб-клиента
Все шаги, кроме последнего достаточно тривиальны, за исключением мелочи - человек (из 1С) настраивающий сервер со стороны винды сообщил о каких-то ошибках которые лечатся запуском скрипта /opt/1C/8.2/i386/utils/config-server
Скрипт капризный, требует указания пути к мелкомягким шрифтам, потому понадобилось установить fonts-ttf-ms и конвертер ttf2pt1, после чего скрипт запускается с указанием пути к каталогу шрифтов как параметра командной строки и молча отрабатывает. Помогло.
[править] Настройка Apache для веб-клиентов документооборота
- Добавляем спец. модуль
я сделал файлик _1cws_module.load с единственной строчкой
LoadModule _1cws_module /opt/1C/v8.2/i386/wsap22.so
И положил в mods-available, затем подключил к апачу
- делаем конфиг для будущего сервера.
Тут два шага - надо создать в специальном каталоге пользователя usr1cv82 корень будущего сервера
и создать конфиг хоста в апаче.
Шаг 1. Создаем корень сервера:
/home/usr1cv82/www/MyApp
Это просто каталог. Владельцы которого apache2:grp1cv82, и права доступа владельцу на чтение (естественно надо позаботиться о том, чтобы apache2 мог зайти в хомяк /home/usr1cv82)
В этом каталоге надо создать файлик default.vrd такого содержания
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" base="/MyApp" ib="Srvr="192.168.0.254";Ref="doc_demo";"> <ws enable="false"/> </point>
Третья строка отражает тот факт, что /home/usr1cv82/www/MyApp - корень сервераЧетвертая что IP сервера 192.168.0.254 (можно, видимо, и localhost), а
Ref="doc_demo";, что база 1С называется doc_demo (создавал товарищ из 1С через винду)
Шаг 2 Конфиг хоста
в sites-available создаем 1c.conf такого вида:
Alias /MyApp "/home/usr1cv82/www/MyApp" <Directory "/home/usr1cv82/www/MyApp"> AllowOverride None Options None Order allow,deny Allow from all SetHandler 1c-application ManagedApplicationDescriptor /home/usr1cv82/www/MyApp/default.vrd </Directory>
и включаем его.
Перезапускаем апач. Если ругнулся на ManagedApplicationDescriptor, значит модуль от 1С не загрузился.
Все. Проверяем с клиента по адресу http://IP/MyApp Должна показаться морда документооборота. Для входа далее нужен специальный клиентский ключ...
[править] Часто возникающие проблемы
В файле /home/usr1cv81/.1cv81/1C/1Cv81/reg_1541/1CV8Reg.lst можно найти конфигурацию кластера 1С. Например, у меня он выглядит так:
{0, {332873ae-75ed-11dc-9f9f-00fc390012a1,"Локальный кластер",1541,"banzay.aspirinka.net",0,0}, {1, {0dd04482-9367-11dc-748b-00fc390012a1,"1c","","PostgreSQL","1c.aspirinka.net","1c","postgres","zPurhs5czp8pJJ9Z6craZ2vrNnl9u7bkfzlIoDTEfW8=","CrSQLDB=Y;DB=1c;DBMS=PostgreSQL;DBSrvr=1c.aspirinka.net;DBUID=postgres;Descr=;Locale=ru_RU;Ref=1c;SLev=0;SQLYOffs=0;Srvr=banzay.aspirinka.net",0, {0,00010101000000,00010101000000,"","",""},0} }, {1, {36713c62-75ed-11dc-9f9f-00fc390012a1,"banzay.aspirinka.net",1,1, {9.827956989247312e-2,9.548387096774194e-2,0,0,2.795698924731183e-3,93,1.150875992227514e-3,0},1000} }, {0}, {1, {366b0522-75ed-11dc-9f9f-00fc390012a1,"Центральный сервер",1540,"banzay.aspirinka.net",1, {1, {1560,1591} },"","gjZ6h/5H95FpOCqDeLmg2Q=="} } }
- 1С не сможет подключиться к базе Postgresql, если настройки локали не совпадают. Так что приведите параметр Locale= в соответствие с настройками вашей базы.
- А ещё 1С берёт значение хоста откуда угодно, только не из настроек, введённых пользователем. :) При необходимости укажите правильные имена хостов для «Центрального сервера» и «Локального кластера» вручную. Однако если у вас правильно настроена обратная зона DNS, ручных исправлений не потребуется.
[править] Установка 1С-сервера в OVZ-контейнер
Для начала создадим ovz-инстанцию.
Для этого:
- Можно воспользоваться готовым spt-профилем из пакета spt-profiles-ovz-1C
Установка профиля производится так
apt-get install spt-profiles-ovz-1C
Для работы с spt вы должны иметь установленные и настроенные hasher и spt. Читайте соответствующие руководства.
Либо вы можете взять готовый ovz-шаблон отсюда.
Далее размещаем шаблон в /var/lib/vz/template/cache/
cp altlinux-1c-server.tar.gz /var/lib/vz/template/cache/
и создаём ovz-инстанцию:
vzctl create 101 --ostemplate altlinux-1c-server --config myserver
Здесь 101 — это номер инстанции (у вас он может быть другой) и myserver - конфигурация сервера; вам также нужно произвести её самостоятельно, для чего читайте руководство по OpenVZ.
Запускаем инстанцию:
vzctl start 101
Копируем внутрь rpm-пакеты с 1С-сервером:
cp 1C_Enterprise-* /var/lib/vz/root/101/root/
После этого можно зайти в инстанцию и установить пакеты 1С-сервера:
vzctl enter 101 entered into VE 101 cd /root apt-get install 1C_Enterprise-common-8.1.8-76.i386.rpm 1C_Enterprise-server-nls-8.1.8-76.i386.rpm 1C_Enterprise-common-nls-8.1.8-76.i386.rpm 1C_Enterprise-server-8.1.8-76.i386.rpm