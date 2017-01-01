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Текущая версия на 12:46, 21 апреля 2017

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Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.

Центр управления системой (ЦУС) состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы. Модули настройки сгруппированы по задачам.

править] Графический интерфейс

Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет alterator-standalone:

# apt-get install alterator-standalone

Центр управления системой можно запустить следующими способами:

комбинацией клавиш ALT+F2 откройте окно быстрого запуска приложений и введите в поле слово acc

в графической среде MATE: Система ▷ Администрирование ▷ Центр управления системой ;

▷ ▷ ; в графической среде XFCE, KDE: Меню запуска приложений ▷ Настройки ▷ Центр управления системой ;

▷ ▷ ; из командной строки: командой acc.

Запуск ЦУС (альтератора) требует административных прав, и если запустить его от обычного пользователя, он запросит пароль администратора системы (root):

править] Настройка

Кнопка "Режим эксперта" позволяет выбрать один из режимов:

Основной режим (кнопка отжата)

Режим эксперта (кнопка нажата)

Выбор режима влияет на количество отображаемых модулей. В режиме эксперта отображаются все модули, а в основном режиме только наиболее используемые.

Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду:

$ alterator-standalone

Зная имя модуля, запустить графический интерфейс для него, можно также выполнив команду:

$ alterator-standalone <имя-модуля>

Например:

$ alterator-standalone updates

Центр управления системой (ЦУС) — веб-ориентированный интерфейс, позволяющий управлять сервером с любого компьютера сети.

Для запуска веб-ориентированного интерфейса, должен быть установлен пакет alterator-fbi:

# apt-get install alterator-fbi

Запущен сервис ahttpd:

# systemctl start ahttpd

Далее необходимо открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/

Для начала работы с Центром управления системой необходимо зарегистрироваться: ввести имя и пароль для доступа к интерфейсу настройки.

Дополнительно на этапе регистрации можно выбрать язык интерфейса. По умолчанию предлагается язык, определённый настройками браузера.

править] Настройка

После успешного входа ЦУС можно настроить (кнопка "Настройка"), выбрав один из режимов:

Основной режим

Режим эксперта

Выбор режима влияет на количество отображаемых модулей. В режиме эксперта отображаются все модули, а в основном режиме только наиболее используемые.

править] Выход

Чтобы исключить возможность несанкционированного доступа к Центру управления системой по окончанию работы, необходимо завершить сеанс, нажав кнопку "Выйти".

править] Настройки

Все модули Центра управления системой содержат встроенную справку, поясняющую назначение конкретного модуля. Справка вызывается кнопкой «Справка».

Модули можно дополнительно загружать и удалять как обычные программы:

# apt-get install alterator-vsftpd