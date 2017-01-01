ЦУС
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Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.
Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.
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Центр управления системой (ЦУС) состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.
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Центр управления системой (ЦУС) состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.
== Графический интерфейс ==
== Графический интерфейс ==
Текущая версия на 12:46, 21 апреля 2017
Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.
Центр управления системой (ЦУС) состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы. Модули настройки сгруппированы по задачам.
Содержание
[править] Графический интерфейс
Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет alterator-standalone:
# apt-get install alterator-standalone
Центр управления системой можно запустить следующими способами:
- комбинацией клавиш ALT+F2 откройте окно быстрого запуска приложений и введите в поле слово acc
- в графической среде MATE: Система ▷ Администрирование ▷ Центр управления системой;
- в графической среде XFCE, KDE: Меню запуска приложений ▷ Настройки ▷ Центр управления системой;
- из командной строки: командой acc.
Запуск ЦУС (альтератора) требует административных прав, и если запустить его от обычного пользователя, он запросит пароль администратора системы (root):
[править] Настройка
Кнопка "Режим эксперта" позволяет выбрать один из режимов:
- Основной режим (кнопка отжата)
- Режим эксперта (кнопка нажата)
Выбор режима влияет на количество отображаемых модулей. В режиме эксперта отображаются все модули, а в основном режиме только наиболее используемые.
Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду:
$ alterator-standalone
Зная имя модуля, запустить графический интерфейс для него, можно также выполнив команду:
$ alterator-standalone <имя-модуля>
Например:
$ alterator-standalone updates
[править] Веб-интерфейс
Центр управления системой (ЦУС) — веб-ориентированный интерфейс, позволяющий управлять сервером с любого компьютера сети.
Для запуска веб-ориентированного интерфейса, должен быть установлен пакет alterator-fbi:
# apt-get install alterator-fbi
Запущен сервис ahttpd:
# systemctl start ahttpd
Далее необходимо открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/
Для начала работы с Центром управления системой необходимо зарегистрироваться: ввести имя и пароль для доступа к интерфейсу настройки.
Дополнительно на этапе регистрации можно выбрать язык интерфейса. По умолчанию предлагается язык, определённый настройками браузера.
[править] Настройка
После успешного входа ЦУС можно настроить (кнопка "Настройка"), выбрав один из режимов:
- Основной режим
- Режим эксперта
Выбор режима влияет на количество отображаемых модулей. В режиме эксперта отображаются все модули, а в основном режиме только наиболее используемые.
[править] Выход
Чтобы исключить возможность несанкционированного доступа к Центру управления системой по окончанию работы, необходимо завершить сеанс, нажав кнопку "Выйти".
[править] Настройки
Все модули Центра управления системой содержат встроенную справку, поясняющую назначение конкретного модуля. Справка вызывается кнопкой «Справка».
Модули можно дополнительно загружать и удалять как обычные программы:
# apt-get install alterator-vsftpd