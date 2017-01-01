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Версия 14:16, 11 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Текущая версия на 14:27, 12 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina Строка 22: Строка 22: [[Файл:Alterator-not-browser.png‎|Центр управления системой]] [[Файл:Alterator-not-browser.png‎|Центр управления системой]] + + === Настройка === + + Кнопка "Режим эксперта" позволяет выбрать один из режимов: + *Основной режим (кнопка отжата) + *Режим эксперта (кнопка нажата) + + Выбор режима влияет на количество отображаемых модулей. В режиме эксперта отображаются все модули, а в основном режиме только наиболее используемые. Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду: Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду: Строка 48: Строка 56: Далее необходимо открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/ Далее необходимо открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/ + + Для начала работы с Центром управления системой необходимо зарегистрироваться: ввести имя и пароль для доступа к интерфейсу настройки. + + Дополнительно на этапе регистрации можно выбрать язык интерфейса. По умолчанию предлагается язык, определённый настройками браузера. [[Файл:Alterator-browser-login.png‎|Пароль для запуска ЦУС]] [[Файл:Alterator-browser-login.png‎|Пароль для запуска ЦУС]] [[Файл:Alterator-browser.png‎|веб-ориентированный интерфейс ЦУС]] [[Файл:Alterator-browser.png‎|веб-ориентированный интерфейс ЦУС]] + + === Настройка === + + После успешного входа ЦУС можно настроить (кнопка "Настройка"), выбрав один из режимов: + *Основной режим + *Режим эксперта + + Выбор режима влияет на количество отображаемых модулей. В режиме эксперта отображаются все модули, а в основном режиме только наиболее используемые. + + == Выход == + + Чтобы исключить возможность несанкционированного доступа к Центру управления системой по окончанию работы, необходимо завершить сеанс, нажав кнопку "Выйти". == Настройки == == Настройки ==

Текущая версия на 14:27, 12 апреля 2017

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Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.

Центр управления системой (ЦУС) состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.

править] Графический интерфейс

Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет alterator-standalone:

# apt-get install alterator-standalone

Центр управления системой можно запустить следующими способами:

комбинацией клавиш ALT+F2 откройте окно быстрого запуска приложений и введите в поле слово acc

в графической среде MATE: Система ▷ Администрирование ▷ Центр управления системой ;

▷ ▷ ; в графической среде XFCE, KDE: Меню запуска приложений ▷ Настройки ▷ Центр управления системой ;

▷ ▷ ; из командной строки: командой acc.

Запуск ЦУС (альтератора) требует административных прав, и если запустить его от обычного пользователя, он запросит пароль администратора системы (root):

править] Настройка

Кнопка "Режим эксперта" позволяет выбрать один из режимов:

Основной режим (кнопка отжата)

Режим эксперта (кнопка нажата)

Выбор режима влияет на количество отображаемых модулей. В режиме эксперта отображаются все модули, а в основном режиме только наиболее используемые.

Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду:

$ alterator-standalone

Зная имя модуля, запустить графический интерфейс для него, можно также выполнив команду:

$ alterator-standalone <имя-модуля>

Например:

$ alterator-standalone updates

Центр управления системой (ЦУС) — веб-ориентированный интерфейс, позволяющий управлять сервером с любого компьютера сети.

Для запуска веб-ориентированного интерфейса, должен быть установлен пакет alterator-fbi:

# apt-get install alterator-fbi

Запущен сервис ahttpd:

# systemctl start ahttpd

Далее необходимо открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/

Для начала работы с Центром управления системой необходимо зарегистрироваться: ввести имя и пароль для доступа к интерфейсу настройки.

Дополнительно на этапе регистрации можно выбрать язык интерфейса. По умолчанию предлагается язык, определённый настройками браузера.

править] Настройка

После успешного входа ЦУС можно настроить (кнопка "Настройка"), выбрав один из режимов:

Основной режим

Режим эксперта

Выбор режима влияет на количество отображаемых модулей. В режиме эксперта отображаются все модули, а в основном режиме только наиболее используемые.

править] Выход

Чтобы исключить возможность несанкционированного доступа к Центру управления системой по окончанию работы, необходимо завершить сеанс, нажав кнопку "Выйти".

править] Настройки

Все модули Центра управления системой содержат встроенную справку, поясняющую назначение конкретного модуля. Справка вызывается кнопкой «Справка».

Модули можно дополнительно загружать и удалять как обычные программы:

# apt-get install alterator-vsftpd