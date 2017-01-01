ЦУС

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* комбинацией клавиш ALT+F2 откройте окно быстрого запуска приложений и введите в поле слово acc
* комбинацией клавиш ALT+F2 откройте окно быстрого запуска приложений и введите в поле слово acc
-
* в графической среде MATE: Система Администрирование Центр управления системой;
+
* в графической среде MATE: {{nav|Система|Администрирование|Центр управления системой}};
-
* в графической среде XFCE, KDE: Меню запуска приложений Настройки Центр управления системой;
+
* в графической среде XFCE, KDE: {{nav|Меню запуска приложений|Настройки|Центр управления системой}};
* из командной строки: командой acc.  
* из командной строки: командой acc.  

Текущая версия на 14:16, 11 апреля 2017

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Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.

Центр управления системой (ЦУС) состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.

[править] Графический интерфейс

Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет alterator-standalone: 

# apt-get install alterator-standalone

Центр управления системой можно запустить следующими способами:

  • комбинацией клавиш ALT+F2 откройте окно быстрого запуска приложений и введите в поле слово acc
  • в графической среде MATE: Система ▷ Администрирование ▷ Центр управления системой;
  • в графической среде XFCE, KDE: Меню запуска приложений ▷ Настройки ▷ Центр управления системой;
  • из командной строки: командой acc.

Запуск ЦУС (альтератора) требует административных прав, и если запустить его от обычного пользователя, он запросит пароль администратора системы (root):

Пароль для запуска ЦУС

Центр управления системой

Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду: 

$ alterator-standalone

Зная имя модуля, запустить графический интерфейс для него, можно также выполнив команду: 

$ alterator-standalone <имя-модуля>

Например: 

$ alterator-standalone updates

[править] Веб-интерфейс

Центр управления системой (ЦУС) — веб-ориентированный интерфейс, позволяющий управлять сервером с любого компьютера сети.

Для запуска веб-ориентированного интерфейса, должен быть установлен пакет alterator-fbi: 

# apt-get install alterator-fbi

Запущен сервис ahttpd: 

# systemctl start ahttpd

Далее необходимо открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/

Пароль для запуска ЦУС

веб-ориентированный интерфейс ЦУС

[править] Настройки

Все модули Центра управления системой содержат встроенную справку, поясняющую назначение конкретного модуля. Справка вызывается кнопкой «Справка».

Модули можно дополнительно загружать и удалять как обычные программы: 

# apt-get install alterator-vsftpd
Alterator

Alterator • Alterator FAQ • Alterator-zabbix-node: Развёртывание центра мониторинга • Alterator/Alterator-net-domain • Alterator/Alterator-vm next • Alterator/Ideas • Alterator/Master Class • Alterator/PackageManagementProposal • Alterator/architecture • Alterator/catch message • Alterator/class alterator-listbox • Alterator/class test and btn • Alterator/debug • Alterator/etcgit • Alterator/form • Alterator/html-validate • Alterator/i18n • Alterator/l10n • Alterator/libraries • Alterator/objects • Alterator/ruby • Alterator/shell • Alterator/todo • Alterator/translate • Alterator/woo • Alterator:Установщик • Виджеты • Выпуски Alterator • Инструментарий для развёртывания Zabbix-ноды • Категория:Alterator modules • Категория:Alterator releases • Категория:Alterator-Установщик • Категория:Виджеты Alterator • Категория:Модули Alterator • Модули Alterator • Настройка внешнего вида Alterator • Первое знакомство с альтератором • Управление пользователями в LDAP • ЦУС

 
 
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