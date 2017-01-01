ЦУС
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(Новая страница: «{{Stub}} Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиб...»)
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Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.
Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.
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Центр управления системой состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.
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Центр управления системой состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.
== Графический интерфейс ==
== Графический интерфейс ==
|-
Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет {{pkg|alterator-standalone}}
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Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет {{pkg|alterator-standalone}}
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Центр управления системой можно запустить следующими способами:
Центр управления системой можно запустить следующими способами:
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* из командной строки: командой acc.
* из командной строки: командой acc.
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пароль администратора системы (root):
[[Файл:Alterator-not-browser-login.png|Пароль для запуска ЦУС]]
[[Файл:Alterator-not-browser-login.png|Пароль для запуска ЦУС]]
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Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду:
Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду:
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$ alterator-standalone
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$ alterator-standalone
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== Веб-интерфейс ==
== Веб-интерфейс ==
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# apt-get install alterator-fbi
# apt-get install alterator-fbi
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сервис ahttpd:
# systemctl start ahttpd
# systemctl start ahttpd
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в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/
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Версия 13:52, 11 апреля 2017
Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.
Центр управления системой (ЦУС) состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.
Графический интерфейс
Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет alterator-standalone:
# apt-get install alterator-standalone
Центр управления системой можно запустить следующими способами:
- комбинацией клавиш ALT+F2 откройте окно быстрого запуска приложений и введите в поле слово acc
- в графической среде MATE: Система → Администрирование → Центр управления системой;
- в графической среде XFCE, KDE: Меню запуска приложений → Настройки → Центр управления системой;
- из командной строки: командой acc.
Запуск ЦУС (альтератора) требует административных прав, и если запустить его от обычного пользователя, он запросит пароль администратора системы (root):
Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду:
$ alterator-standalone
Зная имя модуля, запустить графический интерфейс для него, можно также выполнив команду:
$ alterator-standalone <имя-модуля>
Например:
$ alterator-standalone updates
Веб-интерфейс
Центр управления системой (ЦУС) — веб-ориентированный интерфейс, позволяющий управлять сервером с любого компьютера сети.
Для запуска веб-ориентированного интерфейса, должен быть установлен пакет alterator-fbi:
# apt-get install alterator-fbi
Запущен сервис ahttpd:
# systemctl start ahttpd
Далее необходимо открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/
Настройки
Все модули Центра управления системой содержат встроенную справку, поясняющую назначение конкретного модуля. Справка вызывается кнопкой «Справка».
Модули можно дополнительно загружать и удалять как обычные программы:
# apt-get install alterator-vsftpd