ЦУС

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(Новая страница: «{{Stub}} Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиб...»)
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Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.
Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.
-
Центр управления системой состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.  
+
Центр управления системой (ЦУС) состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.  
== Графический интерфейс ==
== Графический интерфейс ==
-
Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет {{pkg|alterator-standalone}}.
+
Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет {{pkg|alterator-standalone}}:
 +
 
 +
# apt-get install alterator-standalone
Центр управления системой можно запустить следующими способами:
Центр управления системой можно запустить следующими способами:
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* из командной строки: командой acc.  
* из командной строки: командой acc.  
-
При запуске необходимо ввести пароль администратора системы (root):
+
Запуск ЦУС (альтератора) требует административных прав, и если запустить его от обычного пользователя, он запросит пароль администратора системы (root):
   
   
[[Файл:Alterator-not-browser-login.png‎|Пароль для запуска ЦУС]]
[[Файл:Alterator-not-browser-login.png‎|Пароль для запуска ЦУС]]
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Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду:
Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду:
   
   
-
$ alterator-standalone
+
$ alterator-standalone
 +
 
 +
Зная имя модуля, запустить графический интерфейс для него, можно также выполнив команду:
 +
 
 +
$ alterator-standalone <имя-модуля>
 +
 
 +
Например:
 +
 
 +
$ alterator-standalone updates
== Веб-интерфейс ==
== Веб-интерфейс ==
 +
 +
Центр управления системой (ЦУС) — веб-ориентированный интерфейс, позволяющий управлять сервером с любого компьютера сети.
 +
 +
Для запуска веб-ориентированного интерфейса, должен быть  установлен пакет {{pkg|alterator-fbi}}:
  # apt-get install alterator-fbi
  # apt-get install alterator-fbi
-
Запустить сервис ahttpd:  
+
Запущен сервис ahttpd:  
    
    
  # systemctl start ahttpd
  # systemctl start ahttpd
-
Открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/
+
Далее необходимо открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/
 +
 
 +
[[Файл:Alterator-browser-login.png‎|Пароль для запуска ЦУС]]
 +
 
 +
[[Файл:Alterator-browser.png‎|веб-ориентированный интерфейс ЦУС]]
 +
 
 +
== Настройки ==
 +
 
 +
Все модули Центра управления системой содержат встроенную справку, поясняющую назначение конкретного модуля. Справка вызывается кнопкой «Справка».
 +
 
 +
Модули можно дополнительно загружать и удалять как обычные программы:
 +
 
 +
# apt-get install alterator-vsftpd

Версия 13:52, 11 апреля 2017

Stub.png
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Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.

Центр управления системой (ЦУС) состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.

Графический интерфейс

Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет alterator-standalone: 

# apt-get install alterator-standalone

Центр управления системой можно запустить следующими способами:

  • комбинацией клавиш ALT+F2 откройте окно быстрого запуска приложений и введите в поле слово acc
  • в графической среде MATE: Система → Администрирование → Центр управления системой;
  • в графической среде XFCE, KDE: Меню запуска приложений → Настройки → Центр управления системой;
  • из командной строки: командой acc.

Запуск ЦУС (альтератора) требует административных прав, и если запустить его от обычного пользователя, он запросит пароль администратора системы (root):

Пароль для запуска ЦУС

Центр управления системой

Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду: 

$ alterator-standalone

Зная имя модуля, запустить графический интерфейс для него, можно также выполнив команду: 

$ alterator-standalone <имя-модуля>

Например: 

$ alterator-standalone updates

Веб-интерфейс

Центр управления системой (ЦУС) — веб-ориентированный интерфейс, позволяющий управлять сервером с любого компьютера сети.

Для запуска веб-ориентированного интерфейса, должен быть установлен пакет alterator-fbi: 

# apt-get install alterator-fbi

Запущен сервис ahttpd: 

# systemctl start ahttpd

Далее необходимо открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/

Пароль для запуска ЦУС

веб-ориентированный интерфейс ЦУС

Настройки

Все модули Центра управления системой содержат встроенную справку, поясняющую назначение конкретного модуля. Справка вызывается кнопкой «Справка».

Модули можно дополнительно загружать и удалять как обычные программы: 

# apt-get install alterator-vsftpd
 
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