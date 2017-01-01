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Версия 12:58, 11 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Версия 13:52, 11 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina Следующая правка → Строка 3: Строка 3: Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п. Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п. - Центр управления системой состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы. + Центр управления системой (ЦУС) состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы. == Графический интерфейс == == Графический интерфейс == - Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет {{pkg|alterator-standalone}} . + Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет {{pkg|alterator-standalone}} : + + # apt-get install alterator-standalone Центр управления системой можно запустить следующими способами: Центр управления системой можно запустить следующими способами: Строка 15: Строка 17: * из командной строки: командой acc. * из командной строки: командой acc. - При запуске необходимо ввести пароль администратора системы (root): + Запуск ЦУС (альтератора) требует административных прав, и если запустить его от обычного пользователя, он запросит пароль администратора системы (root): [[Файл:Alterator-not-browser-login.png‎|Пароль для запуска ЦУС]] [[Файл:Alterator-not-browser-login.png‎|Пароль для запуска ЦУС]] Строка 23: Строка 25: Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду: Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду: - $ alterator-standalone + $ alterator-standalone + + Зная имя модуля, запустить графический интерфейс для него, можно также выполнив команду: + + $ alterator-standalone <имя-модуля> + + Например: + + $ alterator-standalone updates == Веб-интерфейс == == Веб-интерфейс == + + Центр управления системой (ЦУС) — веб-ориентированный интерфейс, позволяющий управлять сервером с любого компьютера сети. + + Для запуска веб-ориентированного интерфейса, должен быть установлен пакет {{pkg|alterator-fbi}}: # apt-get install alterator-fbi # apt-get install alterator-fbi - Запустить сервис ahttpd: + Запущен сервис ahttpd: # systemctl start ahttpd # systemctl start ahttpd - Открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/ + Далее необходимо открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/ + + [[Файл:Alterator-browser-login.png‎|Пароль для запуска ЦУС]] + + [[Файл:Alterator-browser.png‎|веб-ориентированный интерфейс ЦУС]] + + == Настройки == + + Все модули Центра управления системой содержат встроенную справку, поясняющую назначение конкретного модуля. Справка вызывается кнопкой «Справка». + + Модули можно дополнительно загружать и удалять как обычные программы: + + # apt-get install alterator-vsftpd

Версия 13:52, 11 апреля 2017

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Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.

Центр управления системой (ЦУС) состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.

Графический интерфейс

Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет alterator-standalone:

# apt-get install alterator-standalone

Центр управления системой можно запустить следующими способами:

комбинацией клавиш ALT+F2 откройте окно быстрого запуска приложений и введите в поле слово acc

в графической среде MATE: Система → Администрирование → Центр управления системой;

в графической среде XFCE, KDE: Меню запуска приложений → Настройки → Центр управления системой;

из командной строки: командой acc.

Запуск ЦУС (альтератора) требует административных прав, и если запустить его от обычного пользователя, он запросит пароль администратора системы (root):

Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду:

$ alterator-standalone

Зная имя модуля, запустить графический интерфейс для него, можно также выполнив команду:

$ alterator-standalone <имя-модуля>

Например:

$ alterator-standalone updates

Веб-интерфейс

Центр управления системой (ЦУС) — веб-ориентированный интерфейс, позволяющий управлять сервером с любого компьютера сети.

Для запуска веб-ориентированного интерфейса, должен быть установлен пакет alterator-fbi:

# apt-get install alterator-fbi

Запущен сервис ahttpd:

# systemctl start ahttpd

Далее необходимо открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/

Настройки

Все модули Центра управления системой содержат встроенную справку, поясняющую назначение конкретного модуля. Справка вызывается кнопкой «Справка».

Модули можно дополнительно загружать и удалять как обычные программы:

# apt-get install alterator-vsftpd