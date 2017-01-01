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Версия 12:58, 11 апреля 2017

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Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.

Центр управления системой состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.

Графический интерфейс

Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет alterator-standalone.

Центр управления системой можно запустить следующими способами:

комбинацией клавиш ALT+F2 откройте окно быстрого запуска приложений и введите в поле слово acc

в графической среде MATE: Система → Администрирование → Центр управления системой;

в графической среде XFCE, KDE: Меню запуска приложений → Настройки → Центр управления системой;

из командной строки: командой acc.

При запуске необходимо ввести пароль администратора системы (root):

Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду:

$ alterator-standalone

Веб-интерфейс

# apt-get install alterator-fbi

Запустить сервис ahttpd:

# systemctl start ahttpd

Открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/