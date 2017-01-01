ЦУС
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(Новая страница: «{{Stub}} Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиб...»)
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Версия 12:58, 11 апреля 2017
Центр управления системой представляет собой удобный интерфейс для выполнения наиболее востребованных административных задач: добавление и удаление пользователей, настройка сетевых подключений, просмотр информации о состоянии системы и т.п.
Центр управления системой состоит из нескольких независимых диалогов-модулей. Каждый модуль отвечает за настройку определённой функции или свойства системы.
Графический интерфейс
Для работы с центром управления системой в графическом интерфейсе должен быть установлен пакет alterator-standalone.
Центр управления системой можно запустить следующими способами:
- комбинацией клавиш ALT+F2 откройте окно быстрого запуска приложений и введите в поле слово acc
- в графической среде MATE: Система → Администрирование → Центр управления системой;
- в графической среде XFCE, KDE: Меню запуска приложений → Настройки → Центр управления системой;
- из командной строки: командой acc.
При запуске необходимо ввести пароль администратора системы (root):
Список установленных модулей можно просмотреть, выполнив команду:
$ alterator-standalone
Веб-интерфейс
# apt-get install alterator-fbi
Запустить сервис ahttpd:
# systemctl start ahttpd
Открыть в браузере адрес https://localhost:8080/ или https://ip.ad.dr.es:8080/