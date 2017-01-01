Участник:Petr-akhlamov/Wi-fi Broadcom

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Оставляю эту информацию здесь, вдруг кто-нибудь тоже столкнется с подобной проблемой.
Оставляю эту информацию здесь, вдруг кто-нибудь тоже столкнется с подобной проблемой.
 +
 +
==Другое==
 +
===Перезапуск NetworkManager===
 +
  service network restart
 +
или
 +
  systemctl enable NetworkManager
 +
===Если отвалился апплет===
 +
Создайте .sh-файл со следующей строчкой
 +
nm-applet
 +
и запустите его. Апплет появится вновь. (Если вы запустите nm-applet через терминал, то после закрытия окна консоли апплет снова исчезнет)
{{Category navigation|title=Wi-Fi|category=WiFi|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Wi-Fi|category=WiFi|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 18:21, 31 января 2017

У меня на ноутбуке встроенная Wi-fi карточка Broadcom. После переустановки регулярной сборки с MATE у меня не заработал Wi-fi модуль.

Необходимый модуль ядра kernel-modules-bcmwl был установлен, однако, Wi-fi карта не обнаруживалась (в апплете сетевого менеджера была доступна только проводная сеть).

Причем это странно, потому что раньше все подхватывалось автоматически.

После поисков в сети, я выяснил что это не загружается модуль ядра brcmsmac.

Его можно загрузить вручную: 

su-
modprobe brcmsmac

А для загрузки автоматически нужно создать конфигурационный файл: 

su-
touch /etc/modules-load.d/wifi.conf
nano /etc/modules-load.d/wifi.conf

который содержит одну строчку:

brcmsmac

Если во время работы wi-fi будет подлагивать, перезагрузите драйвер вручную: 

su-
modprobe -r brcmsmac
modprobe brcmsmac

Оставляю эту информацию здесь, вдруг кто-нибудь тоже столкнется с подобной проблемой.

[править] Другое

[править] Перезапуск NetworkManager

 service network restart

или 

 systemctl enable NetworkManager

[править] Если отвалился апплет

Создайте .sh-файл со следующей строчкой 

nm-applet

и запустите его. Апплет появится вновь. (Если вы запустите nm-applet через терминал, то после закрытия окна консоли апплет снова исчезнет)

Wi-Fi

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