Участник:Petr-akhlamov/Wi-fi Broadcom

Материал из ALT Linux Wiki

Текущая версия на 18:21, 31 января 2017

У меня на ноутбуке встроенная Wi-fi карточка Broadcom. После переустановки регулярной сборки с MATE у меня не заработал Wi-fi модуль.

Необходимый модуль ядра kernel-modules-bcmwl был установлен, однако, Wi-fi карта не обнаруживалась (в апплете сетевого менеджера была доступна только проводная сеть).

Причем это странно, потому что раньше все подхватывалось автоматически.

После поисков в сети, я выяснил что это не загружается модуль ядра brcmsmac.

Его можно загрузить вручную:

su- modprobe brcmsmac

А для загрузки автоматически нужно создать конфигурационный файл:

su- touch /etc/modules-load.d/wifi.conf nano /etc/modules-load.d/wifi.conf

который содержит одну строчку:

brcmsmac

Если во время работы wi-fi будет подлагивать, перезагрузите драйвер вручную:

su- modprobe -r brcmsmac modprobe brcmsmac

Оставляю эту информацию здесь, вдруг кто-нибудь тоже столкнется с подобной проблемой.

править] Другое

править] Перезапуск NetworkManager

service network restart

или

systemctl enable NetworkManager

править] Если отвалился апплет

Создайте .sh-файл со следующей строчкой

nm-applet

и запустите его. Апплет появится вновь. (Если вы запустите nm-applet через терминал, то после закрытия окна консоли апплет снова исчезнет)