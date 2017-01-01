Участник:Petr-akhlamov/Wi-fi Broadcom
Материал из ALT Linux Wiki
< Участник:Petr-akhlamov(Различия между версиями)
|Строка 22:
|Строка 22:
''brcmsmac''
''brcmsmac''
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
----
----
Текущая версия на 17:33, 11 января 2017
У меня на ноутбуке встроенная Wi-fi карточка Broadcom. После переустановки регулярной сборки с MATE у меня не заработал Wi-fi модуль.
Необходимый модуль ядра kernel-modules-bcmwl был установлен, однако, Wi-fi карта не обнаруживалась (в апплете сетевого менеджера была доступна только проводная сеть).
Причем это странно, потому что раньше все подхватывалось автоматически.
После поисков в сети, я выяснил что это не загружается модуль ядра brcmsmac.
Его можно загрузить вручную:
su- modprobe brcmsmac
А для загрузки автоматически нужно создать конфигурационный файл:
su- touch /etc/modules-load.d/wifi.conf nano /etc/modules-load.d/wifi.conf
который содержит одну строчку:
brcmsmac
Если во время работы wi-fi будет подлагивать, перезагрузите драйвер вручную:
su- modprobe -r brcmsmac modprobe brcmsmac
Оставляю эту информацию здесь, вдруг кто-нибудь тоже столкнется с подобной проблемой.