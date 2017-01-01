Участник:Petr-akhlamov/Wi-fi Broadcom

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Оставляю эту информацию здесь, вдруг кто-нибудь тоже столкнется с подобной проблемой.
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Текущая версия на 11:49, 7 января 2017

У меня на ноутбуке встроенная Wi-fi карточка Broadcom. После переустановки регулярной сборки с MATE у меня не заработал Wi-fi модуль.

Необходимый модуль ядра kernel-modules-bcmwl был установлен, однако, Wi-fi карта не обнаруживалась (в апплете сетевого менеджера была доступна только проводная сеть).

Причем это странно, потому что раньше все подхватывалось автоматически.

После поисков в сети, я выяснил что это не загружается модуль ядра brcmsmac.

Его можно загрузить вручную: 

su-
modprobe brcmsmac

А для загрузки автоматически нужно создать конфигурационный файл: 

su-
touch /etc/modules-load.d/wifi.conf
nano /etc/modules-load.d/wifi.conf

который содержит одну строчку:

brcmsmac

Оставляю эту информацию здесь, вдруг кто-нибудь тоже столкнется с подобной проблемой.

Wi-Fi

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