Участник:Petr-akhlamov/Wi-fi Broadcom
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(Новая страница: «У меня на ноутбуке встроенная Wi-fi карточка Broadcom. После переустановки регулярной сборки с MA...»)
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''brcmsmac''
''brcmsmac''
Версия 11:47, 7 января 2017
У меня на ноутбуке встроенная Wi-fi карточка Broadcom. После переустановки регулярной сборки с MATE у меня не заработал Wi-fi модуль.
Необходимый модуль ядра kernel-modules-bcmwl был установлен, однако, Wi-fi карта не обнаруживалась (в апплете сетевого менеджера была доступна только проводная сеть).
Причем это странно, потому что раньше все подхватывалось автоматически.
После поисков в сети, я выяснил что это не загружается модуль ядра brcmsmac.
Его можно загрузить вручную:
su- modprobe brcmsmac
А для загрузки автоматически нужно создать конфигурационный файл:
su- touch /etc/modules-load.d/wifi.conf nano /etc/modules-load.d/wifi.conf
который содержит одну строчку:
brcmsmac
Оставляю эту информацию здесь, вдруг кто-нибудь тоже столкнется с подобной проблемой.