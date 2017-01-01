Участник:Petr-akhlamov/Fstab

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Текущая версия на 11:10, 14 января 2017

fstab, находящийся по адресу /etc/fstab - текстовый файл, содержащий информацию о различных файловых системах и устройствах хранения информации в вашем компьютере. Этот файл определяет, как диск и/или раздел будут использоваться и как будут встроены в остальную систему.

Настройка файла происходит через текстовый редактор открытый от имени суперпользователя.

править] Формат записи

#раздел_винчестера точка_монтирования файловая_система опции_монтирования два_вспомогательных_числа //начиная с решетки пишутся комментарии /dev/sda1 /mnt/sda1 ext4 defaults 0 0

править] Параметры

defaults Использовать настройки по умолчанию (rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async)

Использовать настройки по умолчанию (rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async) rw / ro — Разрешено чтение и запись / Разрешено только чтение

/ — Разрешено чтение и запись / Разрешено только чтение suid / nosuid — Разрешение / Блокировка работы suid, и sgid бит

/ — Разрешение / Блокировка работы suid, и sgid бит dev / nodev — Интерпретировать / не интерпретировать блок специальных устройств на файловой системе.

/ — Интерпретировать / не интерпретировать блок специальных устройств на файловой системе. exec / noexec — Разрешить выполнять двоичные файлы находящиеся на этом диске / Запретить

/ — Разрешить выполнять двоичные файлы находящиеся на этом диске / Запретить auto / noauto — Устройство будет устанавливаться автоматически при загрузке / Не будет

/ — Устройство будет устанавливаться автоматически при загрузке / Не будет nouser / user — Запрещение монтирование от всех кроме root (nouser) / Разрешение монтировать от лица любого пользователя

/ — Запрещение монтирование от всех кроме root (nouser) / Разрешение монтировать от лица любого пользователя async / sync — Запись и чтение на диске будут производиться асинхронно / Синхронно[1]

править] Вспомогательные числа

Первое число — возможные значения 0 или 1 — означает, включить/выключить резервное копирование файловой системы при помощи команды dump. Устаревшая опция.

Второе число — возможные значения 0, 1, 2, — означает порядок, в котором файловая система должна быть проверена при загрузке: 0 — не проверять. 1 — должна проверяться первой и использоваться как корневая. Для всех остальных систем ставится 2.[2]

— возможные значения 0, 1, 2, — означает порядок, в котором файловая система должна быть проверена при загрузке:

править] UUID vs /dev/sdaX

Диск используемый в примере

Раньше для идентификации дисков использовался вид типа /dev/sda1, где a,b, и т.д. физический диск, а 1, 2 и т.д. номер раздела. В настоящее время вместо него используется UUID - Universally Unique Identifier.[3] У каждого варианта есть свои плюсы и минусы:

UUID удобно использовать когда к компьютеру периодически подключаются различные диски [не внешние] (например, если вы периодически будете подключать к свободному Sata/IDE порту другой диск, идентификаторы /dev/sdX у вас будут "съезжать" и каталоги монтирования будут нарушаться)



proc /proc proc nosuid,noexec,gid=proc 0 0 devpts /dev/pts devpts nosuid,noexec,gid=tty,mode=620 0 0 tmpfs /tmp tmpfs nosuid 0 0 UUID=bbe58276-7f12-4ebf-9ce3-802deb80e5ff / ext4 relatime 1 1 UUID=16669fd2-821f-4fe6-87be-255aca71576b /home ext4 nosuid,relatime 1 2 UUID=3a898d57-3304-4c3b-8efd-631971f43a79 swap swap defaults 0 0 UUID=B405-0BA5 /mnt/sda3 vfat showexec,quiet,codepage=866,iocharset=utf8,umask=0 0 0 UUID=94E8EABFE8EA9F2C /mnt/sda1 ntfs-3g locale=ru_RU.UTF-8,nofail,comment=x-gvfs-show,dmask=0,fmask=0111 0 0 UUID=4fae171f-2835-4686-a8ac-1748bd2337cf /mnt/sda10 ext4 defaults 0 0 UUID=76DCB7B25CB1100A /mnt/sda5 ntfs-3g locale=ru_RU.UTF-8,nofail,comment=x-gvfs-show,dmask=0,fmask=0111 0 0 UUID=a2c4468b-4bfa-457f-bb3b-128899d069c0 /mnt/sda6 ext4 defaults 0 0

/dev/sdaX удобно использовать если у вас: фиксированный размер физических дисков или периодически происходит изменение разделов установлено несколько систем и вы решите переустановить одну из них. При установке у диска сменится UUID, и если у вас прописан корневой раздел другого Linux-дистрибутива в fstab в UUID, то при загрузке будет ошибка монтирования.



proc /proc proc nosuid,noexec,gid=proc 0 0 devpts /dev/pts devpts nosuid,noexec,gid=tty,mode=620 0 0 tmpfs /tmp tmpfs nosuid 0 0 /dev/sda9 / ext4 relatime 1 1 /dev/sda8 /home ext4 nosuid,relatime 1 2 /dev/sda7 swap swap defaults 0 0 /dev/sda3 /mnt/sda3 vfat showexec,quiet,codepage=866,iocharset=utf8,umask=0 0 0 /dev/sda1 /mnt/sda1 ntfs-3g locale=ru_RU.UTF-8,nofail,comment=x-gvfs-show,dmask=0,fmask=0111 0 0 /dev/sda10 /mnt/sda10 ext4 defaults 0 0 /dev/sda5 /mnt/sda5 ntfs-3g locale=ru_RU.UTF-8,nofail,comment=x-gvfs-show,dmask=0,fmask=0111 0 0 /dev/sda6 /mnt/sda6 ext4 defaults 0 0

править] "Собственный" fstab

Если вам не очень удобно, что диски имеют точки монтирования вида /mnt/sda5, то путем правки fstab вы можете визуально "отформатировать" файл для более удобного чтения и задать собственные точки монтирования.

Для каждого диска вы можете создать собственную директорию, например:

su- mkdir /mnt/Windows mkdir /mnt/SimplyLinux mkdir /mnt/Ubuntu mkdir /mnt/Data mkdir /mnt/ReactOS

И прописать ее в fstab.

proc /proc proc nosuid,noexec,gid=proc 0 0 devpts /dev/pts devpts nosuid,noexec,gid=tty,mode=620 0 0 tmpfs /tmp tmpfs nosuid 0 0 #Root /dev/sda9 / ext4 relatime 1 1 #Home /dev/sda8 /home ext4 nosuid,relatime 1 2 #swap /dev/sda7 swap swap defaults 0 0 #SimplyLinux /dev/sda10 /mnt/SimplyLinux ext4 defaults,comment=x-gvfs-show 0 0 #Ubuntu /dev/sda6 /mnt/Ubuntu ext4 defaults,comment=x-gvfs-show 0 0 #Windows /dev/sda1 /mnt/Windows ntfs-3g locale=ru_RU.utf8,comment=x-gvfs-show 0 0 #Data /dev/sda5 /mnt/Data ntfs-3g locale=ru_RU.utf8,comment=x-gvfs-show 0 0 #ReactOS /dev/sda3 /mnt/ReactOS vfat comment=x-gvfs-show 0 0

После перезагрузки или перемонтирования, убедившись, что старые каталоги пусты и не используются fstab, удалите их.

su- rmdir /mnt/sda3 rmdir /mnt/sda1 rmdir /mnt/sda10 rmdir /mnt/sda5 rmdir /mnt/sda6

править] Как узнать идентификаторы

Узнать идентификаторы /dev/sdaX или UUID можно следующими способами[4]:

Первый способ:

su- blkid

Второй способ:

ls -l /dev/disk/by-uuid/

Третий способ:

Графический. С помощью Gparted. Открыв программу выберите раздел, пкм>свойства. В свойствах будет прописан UUID и путь.

править] Диск не отображается в файловом менеджере

У меня при использовании дистрибутивов ALT Linux возникла такая проблема, что разделы с другими системами (Ubuntu, Windows, ReactOS RAM) не смотря на то, что примонтированы, не отображаются в файловом менеджере. Данная проблема решается с помощью параметра ,comment=x-gvfs-show.