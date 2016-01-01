Участник:HihinRuslan/О Сообшестве ALT Linux

Материал из ALT Linux Wiki

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Версия 20:14, 26 декабря 2016 (править) HihinRuslan ← Предыдущая правка Версия 20:30, 26 декабря 2016 (править) (отменить) HihinRuslan Следующая правка → Строка 39: Строка 39: * '''Багтракер''' ( [https://bugzilla.altlinux.org/ багзила) — знаменитая багзила, место куда надо сообщать о замеченных вами ошибках, также здесь можно оформить запрос на сборку нового пакета в Сизиф или бранч. * '''Багтракер''' ( [https://bugzilla.altlinux.org/ багзила) — знаменитая багзила, место куда надо сообщать о замеченных вами ошибках, также здесь можно оформить запрос на сборку нового пакета в Сизиф или бранч. - * '''Списки рассылки''' — это место, где можно получить грамотное решение ваших проблем или участвовать в процессе обсуждения/разработки/тестирования программных решений. + * '''Списки рассылки''' ([https://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/] Списки рассылки) — это место, где можно получить грамотное решение ваших проблем или участвовать в процессе обсуждения/разработки/тестирования программных решений. - * '''Загрузки''' — откуда можно скачать наши продукты через Internet с зеркал ALT Linux Team + * '''Загрузки''' [https://www.basealt.ru/go/download Загрузки] — место, откуда можно скачать наши продукты через Internet с зеркал ALT Linux Team - Пакеты (Проект Prometheus 2.0) — это информационно-аналитический сайт для разработчиков и пользователей репозитория Sisyphus, а также бранчей (стабильных срезов репозитория Sisyphus, на основе которых и создаются все дистрибутивы ALT Linux). Старый вариант сайта откликается по адресу http://sisyphus.ru/ + * ''' Пакеты ''' ( [https://packages.altlinux.org/ru Проект Prometheus 2.0 ] ) — это информационно-аналитический сайт для разработчиков и пользователей репозитория Sisyphus, а также бранчей (стабильных срезов репозитория Sisyphus, на основе которых и создаются все дистрибутивы ALT Linux). Старый вариант сайта откликается по адресу http://sisyphus.ru/ - FAQ — сборник ответов на ЧАсто задаваемые ВОпросы, которые касаются использования программных продуктов ALT Linux Team. Также доступен по адресу http://faq.altlinux.org/ + * ''' FAQ ''' — [[FAQ | сборник ответов на ЧАсто задаваемые ВОпросы ]] , которые касаются использования программных продуктов ALT Linux Team. Также доступен по адресу http://faq.altlinux.org/ - Репозитории — все доступные репозитории разных времён, их данные и описания. + * ''' Репозитории ''' — [[Репозитории_ALT_Linux | все доступные репозитории ]] разных времён, их данные и описания. - Зеркала — список доступных зеркал ALT Linux (http/ftp/rsync). + * ''' Зеркала ''' — список доступных зеркал ALT Linux (http/ftp/rsync). - Поиск по ресурсам — ресурс, с которого надо начинать искать решение вашей проблемы. + * ''' Поиск по ресурсам ''' — ресурс, с которого надо начинать искать решение вашей проблемы. === Ресурсы для учителей и учеников === === Ресурсы для учителей и учеников ===

Версия 20:30, 26 декабря 2016

Здравствуйте ! Добро пожаловать в сообщество ALT Linux !

Что такое сообщество ALT Linux ?

О сообществе ALT Linux

Прежде всего, это не Wiki компании ALT Linux или компании Базальт СПО, а Wiki сообщества ALT Linux.

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что, в отличие от многих других компаний и сообществ, форум сообщества ALT Linux это не единственный ресурс, где вам могут помочь или где вы можете получить информацию.

Кто входит в сообщество ?

Во-первых, ALT Linux Team — международная команда сборщиков (сопровождающих) и разработчиков программного обеспечения. Принятие в Team является необходимым и достаточным условием допуска к участию в развитии и непосредственной разработке репозитория Sisyphus.

Во-вторых, все компании, участники которых принимают непосредственное участие в развитии проектов ALT Linux Team, — это не только компания Базальт СПО, но и, например, компания Etersoft, а также ряд других компаний.

В-третьих, в сообщество ALT Linux входят все, кто помогает участникам ALT Linux Team — добровольные тестеры, активные участники рассылок и мероприятий, проводимых ALT Linux Team, в частности участники LinuxFest, участники Клуба активных пользователей Альт Линукс.

В-четвёртых, в сообщество Альт Линукс входят обыкновенные пользователи продуктов (дистрибутивов по большей части), разработанных и выпущенных представителями сообщества.

О ресурсах сообщества

Если вы зайдёте на форум сообщества и взгляните на верхнюю строку форума, то уведите :

Вики | Багтракер | Списки рассылки | Загрузки | Пакеты | FAQ | Репозитории | Зеркала | Поиск по ресурсам



Разберемся с этим более подробно :





Вики (Вики) — мы собственно на ней сейчас находимся, это энциклопедия накопленных знаний сообщества. В ней можно найти кучу статей, описывающих программы ALT , особенности их работы, настроек и т.п. Старый вариант вики располагается по адресу http://freesource.info/

Багтракер ( [https://bugzilla.altlinux.org/ багзила) — знаменитая багзила, место куда надо сообщать о замеченных вами ошибках, также здесь можно оформить запрос на сборку нового пакета в Сизиф или бранч.

Списки рассылки ([1] Списки рассылки) — это место, где можно получить грамотное решение ваших проблем или участвовать в процессе обсуждения/разработки/тестирования программных решений.

Загрузки Загрузки — место, откуда можно скачать наши продукты через Internet с зеркал ALT Linux Team

Пакеты ( Проект Prometheus 2.0) — это информационно-аналитический сайт для разработчиков и пользователей репозитория Sisyphus, а также бранчей (стабильных срезов репозитория Sisyphus, на основе которых и создаются все дистрибутивы ALT Linux). Старый вариант сайта откликается по адресу http://sisyphus.ru/

FAQ — сборник ответов на ЧАсто задаваемые ВОпросы, которые касаются использования программных продуктов ALT Linux Team. Также доступен по адресу http://faq.altlinux.org/

Репозитории — все доступные репозитории разных времён, их данные и описания.

Зеркала — список доступных зеркал ALT Linux (http/ftp/rsync).

Поиск по ресурсам — ресурс, с которого надо начинать искать решение вашей проблемы.

Ресурсы для учителей и учеников

СПО в российских школах — здесь команда ALT Linux рассказывает о внедрении свободного программного обеспечения в школах России

Дистанционное обучение — сайт дистанционного обучения, организованный и поддерживаемый силами сообщества ALT Linux.







Официальная страница с документацией по дистрибутивам ALT Linux

Ко многим дистрибутивам ALT Linux прикладывается бумажная и электронная документация (на диске), но она доступна и он-лайн по этой ссылке

http://docs.altlinux.org/



Другие ресурсы сообщества ALT Linux

Кроме перечисленных выше ресурсов есть и другие ресурсы сообщества ALT Linux. Не описывая их просто дам несколько ссылок:



https://otrs.altlinux.ru/otrs/customer.pl — сайт платной технической поддержки

http://heap.altlinux.org/alt-docs/ — куча документации по ALT Linux: от черновиков до копий выпущенных книжек.

http://simplylinux.ru/ Сайт дистрибутива Simply Linux

http://freeschool.altlinux.ru/ — СПО в российских школах

http://torrent.altlinux.ru — сайт с торрентами для загрузки дистрибутивов.

http://fosscenter.ru/ — центр свободного программного обеспечения в образовании



Кроме интернет ресурсов, существовал также IRC канал ALT Linux. В последнее время, его функционал принял на себя канал интернет мессенджера Telegram https://telegram.me/alt_linux. В него можно попасть, установив пакет tdesktop, входящий в репозиторий.

Иногда грамотный вопрос там может сэкономить вам много времени.





Списки рассылки

Исторически сложилось так, что основным способом общения в сообществе ALT Linux являются рассылки. Там можно получить более грамотную консультацию, чем на форуме. Наиболее важные из рассылок :



altlinux-announce-ru — анонсы дистрибутивов ALT Linux

backports — если вам надо, что-бы кто-то собрал в ваш дистрибутив какую-то новую программу, то вам сюда.

community — основная рассылка пользователей ALT Linux. Общие вопросы по работе с программами, их настройкой и кривыми руками.

Hardware — вопросы по поддержке того или иного оборудования

Freeschool — обсуждение вопросов использования свободного ПО в образовании.

ltsp-server — использование дистрибутива Linux-Terminal и применение технологии Ltsp

News — новости, проекты и события компании ALT Linux и ее партнеров.

samba — вопросы по настройке Самбы

Sisyphus — вопросы и решение проблем пользователей Сизифа

Sysadmins — рассылка, посвящённая решению вопросов администрирования на базе дистрибутивов ALT Linux.

smoke-room — культурный офтопик, свободное обсуждение различных окололинуксовых вопросов.

Testers — обсуждение и тестирование новых версий дистрибутивов.



Удобный способ к спискам рассылок в виде верб-интерфейса, вы можете также получить через сайт gmane.org, например, к рассылке community http://news.gmane.org/gmane.linux.altlinux.community





О том как искать решение проблемы

Если перед вами стоит какая-то проблема, которую вы не можете решить, то:



Вам надо попытаться кратко и чётко сформулировать её, старайтесь формулировать такими словами, которые в своём содержании уже несут смысл вашей проблемы. Во многом от того, насколько качественно вы её сформулируете, зависит скорость её решения.

Кратко сформулированную проблему введите в поиске по ресурсам, а затем воспользуйтесь строкой поиска с помощью поисковых систем от Гугла\Яндекса в правом верхнем углу или попробуйте поискать с помощью штатного поиска по форуму.

Если вы не нашли решения в поиске или вам непонятна найденная вами информация, создайте тему на форуме, в заголовок которой внесите кратко сформулированную вами проблему (по которой вы и искали информацию). В самом сообщении темы опишите проблему более подробно, с указанием той информации, которые вы уже нашли в интернете и (или) на форуме, а также что там было непонятно.

Старайтесь задавать вопрос кратко и ясно, с тем, чтобы отвечающим было как можно более ясна суть вашей проблемы.

Если вы на форуме видели темы, аналогичные вашей, то лучше сразу привести вывод команд, которые могут интересовать отвечающих. Например , если у вас проблемы с железом, то хорошо бы сразу приводить в теме вывод команд от пользователя

$ lspci -k

$ dmesg

Вывод данных команд можно присоединять к вопросу в виде отдельного файла или заключать в тег code или воспользоваться кнопкой "Код" в панели инструментов при наборе сообщения.

При проблемах с запуском графики часто требуется вывод содержимого файла /etc/X11/xorg.conf и /var/log/Xorg.0.log.

При создании темы пытайтесь не задавать несколько вопросов сразу — лучше на каждый вопрос создать отдельную тему.

Лучше создать новую тему, чем в чьей-то теме задавать свой вопрос. При этом в созданной вами теме никто не мешает сослаться на похожую тему на форуме, можете смело приводить ссылки на такие темы.

Следует приводить информацию, которая относится исключительно к вашему вопросу (например, информация об опыте вашей работы с Linux никак не поможет в решении вашего же вопроса, но может вызвать раздражение). Для подобных разговоров есть раздел "Флейм" или "Разное", там вполне можно обсуждать подобные темы. Если же будет необходимость, то вам подскажут, вывод какой ещё дополнительной команды надо привести для получения необходимой информации по вопросу.

Старайтесь не флеймить в разделах к флейму не относящихся.

Ну и не забывайте, что форум — это не единственный ресурс сообщества ALT Linux. Часто в рассылках можно получить более качественный и более быстрый ответ, чем на форуме.









А где ещё можно найти информацию ?

В самом дистрибутиве есть множество информации к пакетам. Откройте для себя /usr/share/doc/ИМЯ_ПАКЕТА, например, в /usr/share/doc/etcnet-0.9.7/wiki-RU/ лежит документация с Wiki. Ну, и никогда не вредно дать из консоли от имени пользователя команду

Код: [Выделить]



man имя_программы



или

Код: [Выделить]



имя_программы --help



ну а если у вас под рукой словарь (например stardict), то

Код: [Выделить]



info имя_программы



Отмечу маленькую особенность. Если вы хотите увидеть русскую страницу man, давайте команду man не от root, а от обычного пользователя.



Успехов вам !



P.S Поиск через форум не всегда удобен и результативен, поэтому советую пользоваться поиском с помощью google/yandex в верхнем правом углу.