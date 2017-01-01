Участник:HihinRuslan

Материал из ALT Linux Wiki

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* [http://losst.ru/nastrojka-udev-rules-v-linux Настройка правил udev (по-русски)]
* [http://losst.ru/nastrojka-udev-rules-v-linux Настройка правил udev (по-русски)]
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Для начинающих мантейнеров:
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=== Для начинающих мантейнеров: ===
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* [http://www.tldp.org/HOWTO/RPM-HOWTO/]
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* [http://www.tldp.org/HOWTO/RPM-HOWTO/ RPM-HOWTO]
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* [https://www.opennet.ru/docs/HOWTO-RU/RPM-HOWTO-48.html]
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* [https://www.opennet.ru/docs/HOWTO-RU/RPM-HOWTO-48.html RPM-HOWTO перевод на русский]
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* [[Spec]]
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* [[Spec | Руковолство по написанию спек файла для rpm]]

Текущая версия на 07:04, 11 февраля 2017

Mozilla.svg Этот участник состоит в ALT Linux Team под ником ruslandh.

e-mail: ruslandh@altlinux.org

Фотография



Содержание

Контакты

Модерю на форумах "Оszone.net";"Форум ALT Linux"

Место нахождения

Москва

Направления

Использую на работе и дома различные (от Мастер 2.0 до Сизифа ) дистрибутивы ALTLinux + MCBC. На досуге люблю покапаться в настройки всякого железа.


[править] Здравствуйте !

Я Хихин Руслан (Ruslandh), работаю в Концерн Моринсис – Агат ведущим инженером – программистом. Стаж работы более 25 лет.

Использую на работе и дома различные (от Мастер 2.0 до Сизифа ) дистрибутивы ALTLinux + MCBC.

На досуге люблю покапаться в настройки всякого железа.


[править] Мои заметки

[править] Интересные мне ссылки

[править] Для начинающих мантейнеров:

 
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