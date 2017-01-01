Участник:HihinRuslan

Материал из ALT Linux Wiki

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Текущая версия на 07:04, 11 февраля 2017

Этот участник состоит в ALT Linux Team под ником ruslandh. e-mail: ruslandh@altlinux.org

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Контакты

Модерю на форумах "Оszone.net";"Форум ALT Linux"

Место нахождения

Москва

Направления

Использую на работе и дома различные (от Мастер 2.0 до Сизифа ) дистрибутивы ALTLinux + MCBC. На досуге люблю покапаться в настройки всякого железа.





править] Здравствуйте !

Я Хихин Руслан (Ruslandh), работаю в Концерн Моринсис – Агат ведущим инженером – программистом. Стаж работы более 25 лет.

Использую на работе и дома различные (от Мастер 2.0 до Сизифа ) дистрибутивы ALTLinux + MCBC.

На досуге люблю покапаться в настройки всякого железа.





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