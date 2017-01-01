Участник:HihinRuslan
Материал из ALT Linux Wiki
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(→Интересные мне ссылки)
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(→Интересные мне ссылки)
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* [http://losst.ru/nastrojka-udev-rules-v-linux Настройка правил udev (по-русски)]
* [http://losst.ru/nastrojka-udev-rules-v-linux Настройка правил udev (по-русски)]
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Для начинающих мантейнеров:
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Для начинающих мантейнеров:
|-
* [http://www.tldp.org/HOWTO/RPM-HOWTO/]
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* [http://www.tldp.org/HOWTO/RPM-HOWTO/ ]
|-
* [https://www.opennet.ru/docs/HOWTO-RU/RPM-HOWTO-48.html]
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* [https://www.opennet.ru/docs/HOWTO-RU/RPM-HOWTO-48.html ]
|-
* [[Spec]]
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* [[Spec ]]
Текущая версия на 07:04, 11 февраля 2017
| Этот участник состоит в ALT Linux Team под ником ruslandh.
e-mail: ruslandh@altlinux.org
Содержание
Контакты
- E-Mail: mailto:ruslandh@gmail.com
- Домашняя страница: https://www.youtube.com/Ruslandh
Модерю на форумах "Оszone.net";"Форум ALT Linux"
Место нахождения
Москва
Направления
Использую на работе и дома различные (от Мастер 2.0 до Сизифа ) дистрибутивы ALTLinux + MCBC. На досуге люблю покапаться в настройки всякого железа.
[править] Здравствуйте !
Я Хихин Руслан (Ruslandh), работаю в Концерн Моринсис – Агат ведущим инженером – программистом. Стаж работы более 25 лет.
Использую на работе и дома различные (от Мастер 2.0 до Сизифа ) дистрибутивы ALTLinux + MCBC.
На досуге люблю покапаться в настройки всякого железа.
[править] Мои заметки
[править] Интересные мне ссылки
- Нужен-ли ALTLinux Forum
- Настройка ограничений на возможности среды KDE посредством механизма Kiosk
- Howto по Git
- О_стратегии_сборки_RPM_пакетов
- Настройка правил udev (по-русски)